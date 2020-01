Sun System má pro vás vstupenky na FOR PASIV 2020 zdarma

Sun System

Společnost Sun System je jedním z oblíbených vystavovatelů a posílá vám vstupenky zdarma.

Již 8. ročník veletrhu FOR PASIV se bude konat v PVA EXPO PRAHA od 6. do 8. února 2020. Tato výjimečná akce se zaměřuje především na nízkoenergetické, pasivní a nulové stavby. Souběžně s FOR PASIV se pak konají i další veletrhy, které spolu zaměřením úzce souvisí. Jedná se o FOR WOOD, který vás provede světem dřevěných staveb a krásou tohoto přírodního materiálu, ale také o veletrh FOR THERM zabývající se vytápěním. Teplo totiž tvoří útulný domov. Kamna, krby a kotle tak budete moci vybírat s těmi nejlepšími odborníky.

Krásný a moderní exteriér

Jedním z vystavovatelů bude už tradičně společnost Sun System, která se zaměřuje na moderní, nízkoenergetická, bezúdržbová a chytrá řešení pro terasu i zahradu. Jejich široká nabídka zahrnuje špičkovou stínící techniku, bezúdržbové oplocení a celou řadu dalších doplňků. Firma Sun System se vždy snaží následovat nejnovější trendy, proto řadu produktů z jejich nabídky lze napojit na inteligentní domácnost. Pergoly a systémy oplocení jsou zase vyrobené z vysoce odolných a kvalitních hliníkových profilů, které jsou zcela bezúdržbové a na celý život.

Sun System vás zve na veletrh FOR PASIV 2020

"Rádi bychom pozvali čtenářky aktualne.cz na veletrh FOR PASIV 2020. Vždy je to skvělá událost, která je nabitá zajímavými informacemi ze světa nízkoenergetického bydlení. Návštěvníci vždy ocení, že si mohou popovídat s odborníky o možnostech realizace svých snů v oblasti bydlení a podívat se, jak vypadají naše produkty v životní velikosti," říká jednatel společnosti Sun System, pan Lukáš Mičo. "A co by to bylo za pozvání, kdybyste si museli platit vstupné? Pro tyto účely máme pro vás nachystané vstupenky na tento veletrh zcela zdarma. Stáhněte si je a stavte se za námi. Naleznete nás v hale 2 na stánku B14. Těším se na vás já i celý náš tým ", dodává.

Vstupenky zdarma od Sun Systém si stáhněte zde.

Jaké produkty bude Sun System vystavovat na veletrhu FOR PASIV v Praze?

Bezúdržbové stylové pergoly

Vysoce moderní bezúdržbové hliníkové pergoly jsou nyní velkým trendem, především ty bioklimatické s naklápěcími lamelami. Na veletrhu FOR PASIV proto na stánku Sun System uvidíte ty nejoblíbenější hliníkové pergoly z jejich široké nabídky. Největšímu zájmu návštěvníků veletrhů se pak těší především bioklimatická pergola PLACEO od českého výrobce Alaris. Ta zdobí terasu i topmodelce Simoně Krainové.



Další velmi oblíbenou pergolou je pergola s posuvnou střechou EVA. Ta vám umožní nastavit si stínění přesně tak, jak potřebujete. A v případě, že si posezení na zahradě chcete užívat po celý rok, uvidíte na veletrhu FOR PASIV i zimní zahradu Gardenroom.



Hliníkové ploty od české značky NOVAVISIO

Dalším velkým trendem současnosti jsou i bezúdržbové hliníkové systémy oplocení. Sun System má v nabídce ploty a brány od české značky NOVAVISIO. Díky vysoce kvalitním hliníkovým profilům, které jsou opatřeny odolným práškovým lakováním, jsou hliníkové ploty a brány od této značky na celý život. A štětce na lakování a moření plotu tak můžete rovnou vyhodit.

Další vychytávky pro příjemný čas strávený s rodinou na čerstvém vzduchu

Stylové terasové ohřívače

I když už bude léto pryč, na vaší terase bude stále příjemně teploučko. Navíc jsou venkovní plynové ohřívače od firmy Sunwood skutečně stylové. Nově je naleznete v nabídce Sun System a budete si je moci prohlédnout i na stánku v rámci veletrhu FOR PASIV.



Grily Vulcanus a Big Green Egg

Na stánku Sun System si přijdou na své i milovníci dobrého jídla. K vidění tam budou hned dva skutečně originální grily, které jsou vlastně takovou komplexní venkovní kuchyní. Překrásné venkovní ohniště od Vulcanus je dokonale stylovou záležitostí a zelené vajíčko Big Green Egg je snad nejslavnějším grilem současnosti. Objevte je na FOR PASIV 2020 společně s dalšími luxusními produkty pro vaši terasu i zahradu od Sun System.