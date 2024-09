Sto padesát kanálů a knihovna 1000 filmů: SWEET.TV to vše nabízí na jedné platformě!

Proč si vybírat mezi filmy a televizními pořady? SWEET.TV – jediná platforma pro váš oblíbený obsah.

Často mají členové rodiny žijící společně pod jednou střechou různé obsahové preference. Někteří milují televizní pořady jako Hell's Kitchen nebo Česko Slovensko má talent, jiní sledují pouze hollywoodské filmy s propracovaným dějem, zatímco děti chtějí sledovat pohádky 24 hodin denně.

Kolik lidí, tolik chutí. To ale neznamená, že by se měly zcela lišit i služby pro sledování různého obsahu. Streamovací platforma SWEET.TV uspokojí potřeby každého člena rodiny!

SWEET.TV - je streamovací platforma nové generace pro SMART TV a mobilní zařízení, kde si nemusíte vybírat mezi televizními pořady nebo filmy, jak to nabízí většina platforem. Uživatelé mohou sledovat, co se jim líbí, a neomezovat se. Služba nabízí vše, co by mohlo českého diváka zajímat:





Více než 145 různých televizních kanálů, včetně nejoblíbenějších českých stanic Nova, Prima, ČT1, filmových kanálů NOVA Cinema, AMC, Prima MAX, sportovních kanálů Nova Sport, Sport 1,2, ČT sport, ale i vzdělávacích kanálů Discovery, National Geographic čі History a dětských kanálů - ČT:D, Nickelodeon, Disney Channel.

Exkluzivní tematické kanály zaměřené na různé žánry: komedie, akční filmy, thrillery a mnoho dalších zajímavých kategorií, které potěší každého milovníka filmů.





Přes 1000 filmů. Knihovna obsahuje špičkové filmové trháky, komedie a animované filmy z různých studií, které jsou k dispozici s českým dabingem nebo titulky.





SWEET.TV má smlouvy s těmito filmovými studii, takže filmy můžete sledovat doma krátce po jejich uvedení v kinech. Takové premiéry sice nejsou zahrnuty v základním předplatném a vyžadují příplatek, ale i tak je to výhodnější než jít s celou rodinou do kina. Již brzy se na platformě objeví nejočekávanější filmové premiéry podzimu: MIZEROVÉ: NA ŽIVOT A NA SMRT; IMAGINÁRNÍ PŘÁTELÉ; JÁ, PADOUCH 4; VEZMI MĚ NA MĚSÍC. Prémiová kvalita vysílání - FullHD a 4K vám umožní ponořit se do nezapomenutelné atmosféry cestování nebo tajemné detektivky. A kvalitní a živý obraz si můžete vychutnat i na těch největších obrazovkách.

S jedním předplatným 239 Kč měsíčně mohou uživatelé připojit 3 adresy a 4 zařízení ke službě bez dalších poplatků. To znamená, že každý člen rodiny bude spokojen a bude moci sledovat obsah, který ho zajímá, aniž by musel utrácet další peníze za jiné služby.

SWEET.TV má také další funkce, díky kterým je sledování obsahu ještě pohodlnější:

Funkce "pozastavení živého vysílání" umožňuje přerušit vysílání a pustit si poslední díl pořadu později.

Televizní pořady se ukládají do archivu po dobu 7 dnů, což umožňuje jejich sledování i po premiéře v televizi.

Světové filmové premiéry lze zakoupit navždy nebo si je vypůjčit na 48 hodin.

Služba nabízí 7denní zkušební období zdarma, během kterého si můžete vyzkoušet všechny funkce.

Jak se aktivuje?



Vyhledejte si SWEET.TV v obchodě s aplikacemi na svém televizoru.

Nainstalujte si aplikaci. Proveďte tříminutovou registraci. Je zdarma a bez závazků.

Příjemnou zábavu.

K používání služby SWEET.TV nejsou potřeba žádné papírové smlouvy. Pokud nebudete se službou z jakéhokoli důvodu spokojeni, platforma zaručuje vrácení peněz do 14 dnů od objednání služby.