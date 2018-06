Stínicí technika je zárukou úspor i moderního designu

Stále více lidí vybavuje své domovy předokenními roletami nebo venkovními žaluziemi. Stínicí prvky totiž v sobě spojují několik výhod, které bydlení výrazně zpříjemňují.

Úspora energií a tím pádem i nemalých peněžních částek je v současné době čím dál aktuálnější téma. Jedním z hlavních způsobů, jak peněžence výrazně ulehčit, je snížení spotřeby energií na vytápění či chlazení. Předokenní rolety a venkovní žaluzie pomáhají v tomto ohledu šetřit za každého ročního období. V létě zabraňují pronikání slunečního svitu přes okna do interiérů, a tím pádem jejich nepříjemnému ohřívání, v zimě zase pomohou bránit úniku drahocenného tepla.

Rolety pomohou nejen ušetřit, ale i ohlídat váš dům

Předokenní rolety kromě úspor přispívají také k odhlučnění místnosti. Hladinu hluku totiž snižují až o 16 dB, což vynikne především v letních měsících, kdy lidé často spí s otevřeným oknem a stínící technika tak dokáže ruchy z okolí utlumit. Rolety navíc pomáhají snižovat celkové opotřebení interiérů. Některé složky slunečního svitu totiž mohou mít neblahý vliv na nábytek a vnitřní vybavení. Rolety lze jednoduše rozdělit na typy určené pro dodatečnou montáž na již hotový dům a na typy zabudované pod omítkou při realizaci novostavby či rekonstrukci. Velkým hitem současnosti se stává instalace prvků s elektrickým pohonem, dálkovým ovládáním a jejich napojení na tzv. chytrou domácnost. Rolety tak mohou představovat účinnou překážku pro zloděje.

"Jejich vytažení a stažení lze dopředu naprogramovat na určitou dobu. To může odradit mnoho zlodějů nebo tipařů, kteří objíždějí ulice a hledají dočasně či dlouhodobě prázdné domy nebo byty, které by mohli vykrást. Střídavě vytažené a stažené rolety budí dojem, že dům či byt je normálně obýván. Počáteční investice do těchto systémů tak bude určitě výhodnější, než případné opakované vybavování vykradené a poničené domácnosti," objasňuje bezpečnostní hledisko rolet Lubomír Valenta ze společnosti Lomax.

Žaluzie mohou být pýchou domu

Další oblíbenou a účinnou možností, jak šetřit energie především za chlazení, představují venkovní žaluzie. Kromě toho, že umožňují plynule regulovat přirozené osvětlení v domě, pomáhají zajistit příjemné klima v interiéru ve slunečných dnech. Dokáží zadržet až 94 % tepelné energie a odstínit až 80 % světelného záření. Díky tomu snižují nutnost draze klimatizovat a jsou téměř desetkrát účinnější než vnitřní typy. Instalací venkovních žaluzií lze tedy ovlivnit intenzitu světla v místnosti a rovněž zabránit všemožným zvědavcům, aby nahlíželi do vašeho soukromí. Pro ty, kteří si potrpí na vzhled svého domova, navíc venkovní žaluzie plní estetickou funkci, když představují moderní designový doplněk exteriéru každé stavby. Venkovní žaluzie jsou vhodné nejen pro novostavby, ale také dodatečnou montáž.

Venkovní žaluzie lze, stejně jako rolety, ovládat pohodlně a bez sebemenší námahy. Pokud nechcete s žaluziemi manipulovat ručně, ideálním řešením jsou žaluzie s pohony a komfortním dálkovým ovládáním. Elektrický pohon žaluzií navíc přináší výhodu i v tom, že v kombinaci se slunečním čidlem může okamžitě reagovat na aktuální povětrnostní podmínky. Jakmile se zatáhne na delší dobu nebo zapadne slunce, žaluzie se zatáhnou v očekávání nepříznivých povětrnostních podmínek nebo noci. Stejně tak automaticky reagují na přílišný sluneční svit. Tím lze opět přispět ke snížení výdajů například na vytápění nebo chlazení budovy. Důležitou součást venkovních žaluzií představuje automatické větrné čidlo, které spolehlivě zabrání před poškozením celého systému. "Jestliže začne foukat příliš silný vítr, žaluzie se sama zatáhne. Pohony mohou být vybaveny také bezpečnostním koncovým spínačem, který zajistí to, že se systém nepoškodí například za předpokladu, že do žaluzií nafouká sníh, který změní objem celého balíku lamel," popisuje výhody moderních žaluziových systémů Valenta.