STILL představuje mobilní myčku pro ekologické umývání vysokozdvižných vozíků

U osobních automobilů pravidelná návštěva automyček prodlužuje jejich životnost a zajišťuje bezproblémový provoz, přičemž dané pravidlo platí také u vysokozdvižných vozíků. Viděli jste však někdy, že by společnost vyslala pracovníky, aby zajeli s manipulační technikou někde do klasické automyčky? Pravděpodobně by se provozovatelé divili. Pokud hledáte způsob, jak ušetřit práci zaměstnancům, aby nemuseli umývat vysokozdvižné vozíky ručně, ale zároveň nechcete přemisťovat techniku z jednoho místa na druhé, není nic jednoduššího než se obrátit na společnost STILL.

Právě uvedená firma představuje mobilní myčku, která se postará o ekologické čištění vysokozdvižných vozíků a dalších manipulačních strojů. Služba dbající na ekologičnost není v portfoliu společnosti žádnou novinkou, neboť STILL v podstatě od samotného počátku bere ohledy na ovzduší, vodu a životní prostředí jako takové. V nabídce značky STILL najdete prémiové vysokozdvižné vozíky, stejně tak i další manipulační techniku, tudíž mobilní myčka VZV představuje jen jakousi přidanou hodnotu pro zákazníky. Mobilní myčku VZV navrhla česká pobočka firmy Pokud se domníváte, že koncept mobilní myčky na vysokozdvižné vozíky spatřil světlo světa někde v zahraničí, jste na omylu. Právě česká pobočka STILL se zasloužila o tento úžasný nápad, který momentálně sklízí nemalé úspěchy. Za projektem stojí technický ředitel společnosti Jiří Eigl. V současné době si spousta zákazníků vyhledává společnosti právě na základě toho, jaké poskytují nadstandardní služby, zda nabízí také kompletní servis a podobně. Právě toho si je odborník STILL vědom, a tím pádem se snažili zaměstnanci najít něco, čím by se značka dostala ještě více před konkurenci. Zdá se, že mobilní myčka je doslova trefa do černého. Jedná se o vskutku promyšlenou a propracovanou službu. Jestliže si chcete objednat čištění svých vysokozdvižných vozíků, není nic jednoduššího než zvednout telefon, případně vyplnit online objednávkový formulář. Společně se domluvíte na termínu, jenž vyhovuje oběma stranám, a potom vyčkáte, než do areálu přijede mobilní myčka. Ekologie až na prvním místě V podstatě k vám přijede obrovský kamion, jehož součástí je implementované ČOV, tudíž z myčky neodtékají žádné nečistoty. Zároveň zařízení disponuje rekuperací vody, je schopno zachytávat pevné nečistoty a znečištěnou kapalinu. Určitě se nemusíte obávat toho, že by mobilní myčka po sobě zanechala nějaký nepořádek. Součástí mobilní myčky je také informační systém, jenž prozradí stupeň znečištění vody. Mobilní myčka umývá vysokozdvižné vozíky za pomoci vody ohřáté na 40 stupňů Celsia. V případě potřeby je schopna umývat i párou. Co se nosnosti týče, na linku můžete najet s vozíkem s nosností od jedné do osmi tun. Co všechno mobilní myčka zajistí? umytí exteriéru vozíku, tedy jeho odmaštění, očištění od prachu a bláta

umytí interiérové části, což je vyluxování nečistot, vyčištění oken a plastů

promazání stožáru či náprav

čištění motoru

čištění baterie a bateriového prostoru Pravděpodobně se ptáte, jak potom s nečistotami firma nakládá. Všechno likviduje ekologicky, neboť spolupracuje s odbornou firmou, která se o to postará, a to vše v souladu s pravidly o nakládání s ADR látkami. Hlavním cílem společnosti STILL je šetřit firmám, tedy hlavně zaměstnancům práci a čas. Ještě navíc je naprosto pochopitelné, že pracovníci by nebyli schopni zajistit šetrné a ekologické čištění, což mobilní myčka umožňuje. Jestliže si tedy chcete službu objednat, podívejte se na ceník mobilní myčky na stránkách STILL.