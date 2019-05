Stavíte nebo rekonstruujete? Poradíme vám, do čeho se vyplatí investovat

Žádná rekonstrukce nebo stavba rodinného domu není levná záležitost. Zvolit, do čeho peníze vložit hned a co třeba nechat na později, nebývá jednoduchá volba. Jednou z věcí, na které byste určitě šetřit neměli a kde se vám počáteční investice navíc během pár let vrátí, je tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo využijete po celý rok

Pokud si myslíte, že je tepelné čerpadlo vhodné jen k topení v zimní sezóně, jste na omylu. Tepelné čerpadlo, jehož topný výkon je garantován až do -25 °C, v zimě zajistí příjemné teplo, zatímco během horkého léta hravě zastoupí ve vašem domě klimatizaci. Čisté a hlavně ekologické!

Zapomeňte na kouř a nepříjemný zápach. Tepelné čerpadlo patří mezi moderní, úsporný a hlavně ekologický způsob vytápění. Stačí ho jen před zimou zapnout a samo si změří venkovní teplotu a tomu přizpůsobí svůj výkon. Vytápění je tak maximálně pohodlné. Zvládne i ohřev vody, takže máte teplou vodu kdykoli pohodlně k dispozici. Foto: Komerční sdělení Máte plynový kotel, kterého se nechcete zbavit? Nevadí

Velkou výhodou některých tepelných čerpadel je jejich možnost kombinace s plynovým kotlem. Využívá se technologie tepelného čerpadla vzduch-voda a kondenzačního plynového kotle s cílem zajištění nejvyšší účinnosti. Chytré naprogramování pomáhá ve srovnání s tradičním kondenzačním kotlem ušetřit až 35 % energie, a to automatickým určováním nejúspornější a energeticky nejúčinnější kombinace na základě cen energií, venkovních teplot a potřeby tepla uvnitř. S osvědčeným výrobcem ušetříte peníze i nervy

Pořízení tepelného čerpadla vyžaduje poměrně vysokou investici, a tak je třeba zvolit dodavatele, pro kterého je samozřejmostí nejen kvalitní produkt, ale také odborné poradenství, zajištění montáže a bezproblémový servis. Pokud jde o vytápění, společnost Daikin je mezinárodní špičkou v oboru. Nejste si jisti ve výběru tepelného čerpadla? Poraďte se s odborníky na domácí klima (Daikin Home Comfort Expert) a navštivte jejich specializované showroomy. Nejnovější showroom v Praze Libni je postavený jako reálný byt či dům, takže vás provede přes venkovní terasu, obývací pokoj do ložnice a technické místnosti a vy si tak přímo na místě můžete vyzkoušet všechny možnosti, které produkty Daikin nabízí. Foto: Komerční sdělení Společnost Daikin funguje už bezmála sto let..

a její tepelná čerpadla Daikin Altherma jsou vyráběna špičkovou japonskou technologií - u nás v České republice! Díky svému neustálému vyvíjení špičkových technologií nabízí vysoce kvalitní produkty a komplexní řešení klimatizace pro každého uživatele. Sedmiletá záruka a kvalitní servis jsou samozřejmostí, i proto se na ně můžete ve všech směrech bez obav spolehnout. Prostě jen stisknete tlačítko a během chvíle vykouzlíte to správné teplo domova. Vítejte v 21. století!