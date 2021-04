Stavba pergoly svépomocí: Co je dobré vědět, než se do ní pustíte?

Stavba pergoly je výzvou pro každého kutila. Než se do ní však pustíte, pořádně to promyslete.

Dřevěná, nebo hliníková pergola?

Než začnete přemýšlet o tom, jak postavit pergolu svépomocí, rozhodněte se, z jaké materiálu ji postavíte. Nejčastější i nejlevnější variantou jsou po domácku vyrobené dřevěné pergoly. Dřevo se totiž dobře opracovává a velikost či tvar pergoly snadno přizpůsobíte svým potřebám. Aby vám pergola vydržela co nejdéle, je ale potřeba použít zdravé dřevo ochráněné před plísněmi, dřevokazným hmyzem i před vlivy nepříznivého počasí.

Oproti dřevěné konstrukci nebude hliníková zahradní pergola vyžadovat častou údržbu. Materiál na její výrobu a veškeré potřebné příslušenství seženete u specializovaných výrobců. Při stavbě budete tedy pravděpodobně pracovat se stavebnicovým systémem. Nebo si můžete nechat hliníkovou pergolu vyrobit na míru. V tom případě byste však měli popřemýšlet o odborné montáži.

Stavba pergoly: Konstrukcí to nekončí

Konstrukce pergoly ale není zdaleka vše, na co musíte při stavbě pergoly svépomocí myslet. Důležité je pergolu správně ukotvit. Můžete ji postavit na betonovou desku, na kterou lze položit podlahu ze dřeva, keramiky nebo PVC. Pokud jste se rozhodli pergolu umístit do volného terénu na zahradě, měli byste vytvořit betonové základy, do nichž ukotvíte jednotlivé stojky.

Pokud chcete pod pergolou trávit čas i během nepěkného počasí, nesmíte zapomenout na zastřešení. Možností, jak lze pergolu zastřešit, je celá řada. Můžete zvolit průhledné materiály, jako jsou komůrková plexiskla či polykarbonátové desky, nebo neprůhledné plechové krytiny či asfaltové šindele. Pergolu také můžete zastřešit pomocí posuvné markýzy, která se kotví přímo na konstrukci a lze ji podle potřeby stahovat.

Hliníkové pergoly na míru

Rozhodně ale nebude ostudou, když svěříte stavbu zahradní pergoly do rukou odborníka. Hliníkové pergoly jsou prakticky bezúdržbové a vyznačují se dlouhou živostností. Hodí se na zahrady rodinných domů, k bazénu i jako zastínění zahrádek restaurací. Hliník navíc představuje kvalitní materiál, kterému nevadí voda, silné slunce ani vítr. Konstrukce pergoly se dá barevně sladit s fasádou domu nebo okenními rámy.

Pro celoroční využití

Maximální pohodlí a nerušený odpočinek na zahradě vám přinese moderní bioklimatická pergola, která vyniká svým nadčasovým designem a dokáže se přizpůsobit aktuálnímu počasí. Její střechu tvoří lamely, které můžete podle postavení slunce naklápět až po úhel 140 °C. Takže si pod pergolu pustíte jen takové množství světla, které vám bude příjemné. Lamely také umožňují pod pergolou větrat, zavřené vás naopak spolehlivě ochrání před deštěm.

Dešťová voda je ze střechy pergoly odváděna kanálky vedenými uvnitř konstrukce. Nejste-li milovníkem bubnování deště na střechu, pořiďte si lamely vyplněné polystyrenem, který dokáže pohltit až 70 % hluku. Díky tomu budete moci pod pergolou nerušeně konverzovat či odpočívat i během toho nejsilnějšího lijáku.

Pod bioklimatickými hliníkovými pergolami lze pobývat prakticky celoročně. Nahradí vám obývací pokoj, jídelnu i pracovnu. Můžete je navíc doplnit o zabudované reproduktory, LED osvětlení nebo boční clony, které chrání před větrem a nízkým sluncem. I tyto doplňky je vhodné objednat si ještě před výrobou pergoly a následnou montáží.