Startuje Pražské Quadriennale 2019 a celý divadelní svět míří do Prahy!

Právě začíná mezinárodní divadelní událost sezony s tradicí od roku 1967 – Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru. Čtrnáctý ročník akce proběhne od 6. do 16. června na pražském Výstavišti, v prostorách DAMU a na mnoha dalších místech. Program najdete na www.pq.cz.

"PQ 2019 představí scénografii jako umění jedinečných okamžiků. Není to pouhá výstava. Nebudeme představovat scénografii pouze prostřednictvím artefaktů, nebo jen jako dekorace a kostýmy tradičního divadla, nýbrž jako celkový zážitek. Scénografická díla jsou spojnicí mezi vnitřním světem umělcovy představivosti a fantazií publika," vysvětluje umělecká ředitelka PQ Markéta Fantová.

Během 11 dnů nabídne desetitisícům návštěvníků expozice ze 79 zemí, více než 800 umělců z celého světa a přes 600 performancí, workshopů a přednášek. Mezi hlavními hvězdami je ilustrátorka Olivia Lomenech Gill, italský operní režisér a scénograf Stefano Poda či audiovizuální umělec Romain Tardy. PQ představí tři soutěžní výstavní sekce: Výstavu zemí a regionů, Studentskou výstavu a Výstavu divadelního prostoru. Nebudou chybět ani performativní projekty ve veřejném prostoru - Formace a Site specific festival. Výstava Fragmenty představí ikonické objekty a artefakty jednotlivých scénografických legend. Audiovizuální projekt 36Q° ovládne Malou sportovní halu. Studio PQ ukáže práce mladých tvůrců. V rámci PQ Talks se budou konat přednášky a diskuze s hvězdami světového divadla a scénografie. Připraven je i dětský program a workshopy v rámci PQ dětem. Akreditace i kompletní program najdete na www.pq.cz, jednodenní vstupenky jsou k dostání v síti GoOut.

PQ nabídne filmové i výtvarné workshopy pro děti

Děti do 15 let mají na celé PQ vstup zdarma. Vznikl pro ně ovšem i samostatný program PQ dětem a školám v Křižíkově pavilonu C. Program pro rodiny s dětmi i pro školy připravuje platforma Máš umělecké střevo? (MUS) ve spolupráci s několika českými umělci a samotnými žáky základních a středních škol. Na hlavní expozici nazvané "Zažij zázrak!" spolupracovali umělci Markéta Hlinovská, Tereza Damcová nebo Kakalík. V doprovodném programu přichystali organizátoři workshop s ilustrátorkou Olivií Lomenech Gill, známou svými ilustracemi pro J. K. Rowlingovou. Nechybí ani filmová dílna s Aeroškolou, ve které si děti budou moci natočit vlastní film nebo otevřené dílny s MUS. Rezervace probíhají prostřednictvím GoOut.

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru| 6. - 16. 6. 2019

www.pq.cz

www.fb.com/praguequadrennial

www.instagram.com/praguequadrennial/

www.twitter.com/PQ_2019

Jednodenní vstupenky:

// Základní: 350 Kč (lze zakoupit on-line i na místě)

// Student a mládež (16-18): 150 Kč (lze zakoupit on-line i na místě)

// Děti do 15 let: zdarma (volnou vstupenku si vyzvedněte na pokladně PQ)

// Doprovod dítěte (1 rodič na 1 dítě): 150 Kč (lze zakoupit pouze na místě)

// Senioři a ZTP: zdarma (volnou vstupenku si vyzvedněte na pokladně PQ)

// Skupina (tj. nejméně 10 lidí) získává 10% slevu po rezervaci předem na accredatiation@pq.cz

Otevírací doba:

// denně 6. - 16. června od 10 do 20 hodin

// 8. 6. Muzejní noc: 19 - 01, vstup zdarma

Předprodej: https://goout.net/cs/listky/prazske-quadriennale-2019/srne/

Pořadatel: MKČR

Realizuje: Institut umění - Divadelní ústav

Za podpory: Magistrát hl. m. Prahy, spolufinancováno z programu Evropské unie Kreativní Evropa

Pod záštitou: Primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba, starosty Městské části Praha 7 Jana Čižínského, Česká kancelář UNESCO

Generální partner: ROBE

Generální mediální partner: Česká televize

Hlavní mediální partneři: Český rozhlas

Mediální partneři: Radio 1, Respekt, Ego!, A2, Artikl, Flash Art, ArtMap, Theater der Zeit, Nachtkritik, kød, Taneční Zóna, Fullmoon Magazine, Svět a divadlo, Loutkář, Divadelní noviny, protisedi.cz, divadlo.cz, scena.cz

Partneři: ETC, Vectorworks, ShowTex, d&b audiotechnik, Backstage Academy, Production Park, Czech VR Fest, RITCS, Royal Welsh College of Music and Drama, stage | set | scenery, Mamashelter, Estec, Trisbee, Lunchmeat, mamacoffee, BookTherapy, Prague Superguide, fold A, GoPay, GoOut, WIA, Aeroškola

Prostory: Výstaviště Praha, DAMU, Národní muzeum

Doprovodné lokality: Ostrov Štvanice, Slovanský ostrov, Containall, Holešovická šachta, Nádraží Praha - Bubny, Skautský institut / PKC

PQ daily kit: Papelote, Bohempia, Botas 66, Sodastream, KeepCup, SELF - Human Soap