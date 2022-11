Startuje 10. ročník soutěže Rozpočti si to!. Zaměří se i na prevenci rizikového hraní

Finanční gramotnost hravou formou pro žáky – to je interaktivní soutěž Rozpočti si to!.

Žáci 2. stupně základních škol a studenti středních škol se v jubilejním ročníku budou věnovat v bonusových a kreativních úkolech také speciálním tématům, kterými jsou zásady zodpovědného rozhodování a prevence rizikového hraní. Projekt společnosti yourchance zapojí i rodiče a učitele. Vzhledem k vzrůstajícímu trendu online sázek je tento druh prevence potřebný. Hlavním partnerem soutěže je proto program Hraj s rozumem společnosti Sazka.

Rozpočti si to! se zaměřuje nejen na znalosti, ale hlavně na jejich praktické využití v životě. Soutěžní týmy proto fungují jako simulovaná rodina, která řeší běžné životní situace. Díky tomu studenti musejí přemýšlet, rozhodovat se a nést důsledky těchto rozhodnutí stejně, jako to dělají ve skutečnosti jejich rodiče. Týmy zpracovávají témata formou prezentací, které pak mají za úkol přednést publiku. Natáčejí videa, vytvářejí infografiky nebo odpovídají na kvízové otázky. Program rozvíjí u žáků řadu kompetencí jako prezentační dovednosti, týmovou spolupráci, schopnost kritického myšlení, podnikavost, kreativitu, soutěživost nebo komunikaci. Během předešlých ročníků se do soutěže zapojilo přes 10.000 žáků. V letošním roce očekáváme účast kolem 2.000 žáků. Velké finále se bude konat v České národní bance.

"Jsem velice ráda, že jsme navázali spolupráci s programem Hraj s rozumem. Dává nám to příležitost ukázat dětem rizika gamblerství, ale hlavně naučit je pravidla zodpovědného rozhodování a hraní. Nárůst online sázení sleduji se znepokojením, protože v kombinaci se zhoršenou finanční situací řady rodin a dozvukům covidových opatření, která se významně dotkla psychiky asi všech lidí, se vytvořilo určité neosobní prostředí, kde je snadné podlehnout různým závislostem. Hraní by vždy měla být zábava. Výhra by měla být příjemný bonus, ne očekávaný zdroj příjmu," říká ředitelka yourchance Jana Merunková.

"S hazardní hrou se prostřednictvím kamarádů nebo rodičů mohou studenti setkat dříve, než dosáhnou zákonem povolené hranice 18 let, proto považujeme za důležité se věnovat vzdělávání nezletilých. Nakonec zodpovědný přistup k hraní je zakořeněný v DNA Sazky," vysvětluje tisková mluvčí společnosti Sazka Veronika Diamantová.

"V našich programech na rozvoj zdravých finančních návyků děti učíme, že do domácího rozpočtu patří i vyhrazení si peněz na zábavu a relaxaci. Takže pokud jde o koupi losu, nebo sázku na sportovní utkání, vždycky se musí čerpat z této položky domácího rozpočtu, " doplňuje Jana Merunková.

"Právě práce s penězi a rodinnými rozpočty se zodpovědným hraním úzce souvisí. Věříme, že pokud studenti pochopí principy her, naučí se zodpovědně rozhodovat a budou mít informace o tom, jaká mohou přinášet rizika, mnohem lépe se v tomto světě zorientují," dodává Veronika Diamantová.

Specifikem soutěže Rozpočti si to! je možnost naplánovat si vítěznou strategii. Rychlost, úroveň i počet splněných úkolů ze základních kol je v rukou jednotlivých týmů. Takže dveře do finále jsou široce otevřené. Jak se v minulých letech ukázalo vítězové skutečně měli strategii a taktiku, jak se do finále dostat a před porotou pak prokázat, že si vítězství zaslouží. Pokud jste učitel nebo rodič a chcete zapojit svůj tým do hry, navštivte web soutěže www.rozpoctisito.cz.