Stamiliony půjdou letos do oprav a modernizací silnic v Moravskoslezském kraji

Na silnicích Moravskoslezského kraje bude i letos velmi rušno. Přes 800 milionů korun půjde na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a mostů. Také Ředitelství silnic a dálnic bude pracovat na „svých jedničkách“. Stavební ruch si vyžádá uzavírky a dopravní omezení. Cesty je však nutné opravit, třetina je ve špatném technickém stavu.

Správa silnic Moravskoslezského kraje se stará o 2735 kilometrů silnic nižších tříd a spravuje na nich 1122 mostů. Při vyhodnocování technického stavu ‚dvojek‘ a ‚trojek‘ před dvěma roky se ukázalo, že více než třetina je v havarijním technickém stavu, také mosty potřebují omladit. "I když kraj pracuje na zlepšování kondice cest a mostních komplexů, potřebují další a další finanční injekce na modernizaci. V minulosti se do nich moc neinvestovalo, chtělo by to takových 6 miliard, abychom opravili všechno, co je třeba. To je vysoká částka, takže modernizujeme postupně, rovnoměrně v celém kraji, rozhodující je technický stav," uvedl náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania s tím, že kraj vloni rozestavěl 90 stavebních akcí, do dopravních staveb šlo 1,2 miliardy korun. "Letos to bude přes 812 milionů korun, které se nám podařilo získat. Z krajského rozpočtu půjde na dopravní stavby přes 87 milionů korun. Z těchto peněz zaplatíme třeba stavbu kruhových objezdů v Krmelíně, Klimkovicích nebo Ludgeřovicích, protihlukové stěny za 3 miliony a 50 milionů korun dáme za souvislé opravy silnic II. a III. tříd včetně mostů. Z Mostního programu využijeme více než 160 milionů korun a další stovky milionů korun si vyžádají akce spolufinancované z evropských peněz," upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Moravskoslezský kraj letos dokončí 3 velké dopravní stavby, které loni začal, zahájí rekonstrukce a opravy 12 mostů, opěrných zdí a silnic, připraven má i "zásobník" staveb za zhruba 400 milionů korun pro případ, že by kraj získal další peníze od státu.

"Rekonstruovat a modernizovat se tak bude například most přes řeku Lubinu v Petřvaldu na Novojičínsku za více než 25 milionů korun, most přes trať v Šenově na Ostravsku za skoro 58 milionů korun, Pekařská ulice v Opavě (III/01129) za 10,5 milionu korun, křižovatka v Chuchelné (sil. II/466-MK Komenského) či silnice III/4405 na náměstí v Budišově nad Budišovkou za 6,2 milionu korun. Počítáme také s rekonstrukcí a modernizací silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou po hranice okresu Opava, a silnice II/457 Sádek - Osoblaha. Na většinu těchto staveb jsou už vydána stavební povolení nebo jsou zahájena stavební řízení. Všechny by měly letos dokončeny," řekl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Upozornil, že největší a nejnákladnější dopravní stavby se budou týkat krajského města Ostravy. "Bude tu pokračovat rekonstrukce Výškovických mostů (silnice III/4787) nebo II. etapa rekonstrukce estakády Bazaly. Měla by skončit také výstavba prodloužené Mostní (silnice II/478 ). V březnu se tu začne rekonstruovat a modernizovat Opavská ulice (II/479) včetně mostu přes železniční trať ve Svinově za více než 117 milionů korun. Hotovo by mělo být koncem roku," upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka. Dodal, že právě modernizace Opavské ulice bude pro řidiče a Ostravany znamenat velkou zátěž.

"Rekonstruovat se bude 2,2 kilometru silnice od křižovatky s ulicí 17. listopadu po křižovatku s Třebovickou ulicí a úsek na mostě (ev. č. 479-003) přes železniční trať. Bude se kompletně opravovat vozovka, ve finále dostane nový asfaltobetonový koberec, který sníží hluk z dopravy. To ocení hlavně lidé, kteří bydlí v blízkosti této rušné komunikace. Zároveň opravíme autobusové zálivy, odvodnění komunikace a nainstalujeme nové bezpečnostní prvky - například povrch bude mít protismykovou úpravu," popsal investiční náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Dodal, že rekonstrukce mostu, který převádí Opavskou ulici přes železniční trať, nezasáhne tramvajovou dopravu po tramvajových mostech uprostřed mostního komplexu.

Řidiči ale budou muset počítat s omezením provozu. "Ten bude střídavě sveden do jednoho jízdního pruhu v každém směru. Protože se bude sanovat nosná konstrukce mostu, bude pod ním na nezbytně nutnou dobu omezena také železniční doprava," vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Upozornil, že souběh těchto staveb si vyžádá mimořádná opatření a koordinaci, přinese uzavírky a objízdné trasy. "Krajský úřad ve spolupráci radnicemi, policií a dalšími partnery udělá maximum pro to, aby dopravní stavby co možná nejméně lidem otravovaly život. Přesto to ale bude chtít pevné nervy a emoce na uzdě. Vytvořit harmonogram prací, výluk a uzavírek, který by vyhovoval všem, je v nadlidských silách. Zvlášť když zákon zakazuje v zastavěných oblastech pracovat v noci, musíme dodržovat technologické přestávky a další pravidla a nařízení. Ale snažíme se tomu ideálu přiblížit. Komunikujeme s představiteli obcí a měst, budeme se snažit o maximální informovanost občanů, řidičů a návštěvníků, aby doprava v kraji byla co možná plynulá a bez kolizí. Využíváme k tomu sociální sítě, mobilní aplikace, dopravní zpravodajství - například na Rádiu Dálnice běží specializovaná hlášení jen pro náš kraj, a další komunikační prostředky," dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Informace o plánovaných dopravních stavbách a uzavírkách silnic v Moravskoslezském kraji:

