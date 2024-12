Spořte na důchod hned, ne až vyletí děti z hnízda, říká analytik Broker Consulting

Stačí jen malá změna ve vaší rutině, například každý měsíc si odkládat tisícovku na stáří, a do důchodu můžete jít s milionem. Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting, radí nastavit si trvalou platbu, která automaticky odejde z vašeho účtu ihned po výplatě.

"První měsíc to bolí, druhý je to nepříjemné, třetí už jste zvyklí a ve čtvrtém měsíci skoro ani nevíte, že vám nějaká platba odchází. Po roce jste překvapeni, co i pravidelně odkládaná tisícovka dokáže udělat."

Jak finanční plány ovlivňují Vánoce?

Velmi často se stává, že lidé v podobných situacích omezí pravidelné odkládání peněz. Obhájí si, že pro tentokrát něco nezaplatí, aby měli peníze na Vánoce, večer s partnerem v restauraci, dovolenou nebo koupi něčeho pěkného. Jenže pak už se k pravidelným platbám nevrátí, odsouvají je a vracejí se k nepořádku ve financích a chybějící disciplíně. Rád používám přirovnání k chození do posilovny. Blíží se konec roku, což je období předsevzetí. Pokud chodíte do posilovny a nemáte permanentku, snadněji si řeknete, že dnes nikam nepůjdete, protože se vám nechce. Když ale investujete do permanentky a trenéra, vaše motivace sportovat je daleko vyšší. Stejně je to i s financemi a plněním cílů. Proto doporučuji klientům nastavit si trvalou platbu, která automaticky odejde z jejich účtu po výplatě. Pomůže to udržet disciplínu a dosahovat finančních cílů bez zbytečného přemýšlení.

Život je velmi dynamický a plný změn. Jak s nimi pracovat při finančním plánování?

Zásadní je servis, který by měl být stejně důležitý jako návštěvy u zubaře. Minimálně jednou ročně je dobré se setkat se specialistou a zrekapitulovat, jak na tom jste, proč děláte to, co děláte, a jaký je stav vašich prostředků. Krátký rozhovor může pomoci zjistit, co se za rok událo a zda nepotřebujete řešit něco nového. V životě se děje mnoho změn, například narození potomka je jednou z nejdramatičtějších, nejen v každodennosti, ale i ve financích. Jako rodič dvou dětí mám vlastní zkušenost, že čím menší děti jsou, tím jsou levnější, ale s jejich věkem náklady rostou. Mnozí si myslí, že až děti opustí rodinné hnízdo, začnou investovat volné peníze na svůj důchod.

A skutečně začnou?

Kdyby to bylo tak jednoduché, finanční poradci by nebyli potřeba. Často se setkávám s názorem, že až děti vyrostou, budou pracovat se svými financemi. To ale může být až za 20 let, během kterých ztratíte mnoho cenného času, který je při přípravě majetku na rentu extrémně důležitý. Navíc, stále častěji mají lidé děti ve vyšším věku, takže děti vyrostou až kolem vašich padesátin. V ten moment zjistíte, jaký je rozdíl mezi tím, kolik musíte odkládat na důchod nyní a kolik byste museli odkládat, kdybyste začali ve třiceti.

K možnostem vytvořit si rezervu na stáří přibyl od 1. ledna dlouhodobý investiční produkt (DIP). Vyplatí se pro každého, a to i v porovnání s penzijkem?

Jestli je horší nebo lepší než klasické penzijko, záleží vždy na konkrétním klientovi a jeho životní situaci. Já kvituji, že je to další možnost, jak se připravovat na důchod, a za mě skvělá záležitost, která se povedla. DIP nebo doplňkové penzijní spoření by měl mít každý a ideálně v kombinaci. Sáhnout si v doplňkovém penzijním spoření na státní podporu a v DIP na daňovou úsporu. Samozřejmě DIP může být výrazně dynamičtější a je zejména zajímavý pro velmi mladé klienty kolem dvaceti let, kteří už vydělávají a mají daňově uznatelné příjmy. Jeho výhodou je daňová uznatelnost od první koruny a možnost příspěvku zaměstnavatele. Ještě větší výhodou je, že si v něm mohu nastavit podkladový produkt, který je výrazně dynamičtější oproti tomu, co je dostupné v doplňkovém penzijním spoření. V DIP si každý může nastavit to, co vyhovuje jeho životní situaci, rizikovému apetitu nebo investičnímu nastavení.

Neodrazuje DIP klienty tím, že působí složitě?

Ano, je trochu složitější, ale to už je potom práce finančního poradce, ať už v bance, investiční společnosti nebo u finančně-poradenské společnosti našeho typu, aby to každému vysvětlil. Mluvíme samozřejmě o kvalitních nástrojích regulovaného kapitálového trhu, ne o dluhopisech firem typu Táta, máma, s. r. o. Co se týče rizikovosti, za mě je klíčová volba správného produktu a partnera, s kterým budu investovat. A pak samozřejmě držet se základních pravidel investování - mít diverzifikované portfolio, investovat v minimálně pětiletém horizontu, ideálně delším a dělat to pravidelně. To jsou tři základní pravidla, která snižují rizikovost investování.

Pojďme si projít možnosti spoření na stáří v závislosti na věku. Jaké jsou cesty, když je mi 30 let, a jaké v 55 letech?

Spíš to závisí na vašem přístupu k riziku. Na druhou stranu, jestliže vám je 30 let, můžete si dovolit být odvážnější a mít větší podíl akciové složky ve vašem portfoliu. Vždy by to ale mělo odpovídat vašim znalostem a zkušenostem, hlavně co se týká chápání volatility spojené s těmito nástroji. Je také důležité vědět, že při třicetiletém horizontu pravděpodobně zažijete několik krizí na kapitálových trzích. Je dobré si to zažít na začátku, abyste věděli, jak se trhy vrací zpět. Doporučuji podívat se na historické grafy výkonnosti a sledovat, jak se podkladové aktivum chovalo během krizí v letech 2000, 2008, 2016 nebo během pandemie covidu-19, kdy došlo k velkému propadu a následnému oživení trhů. Pokud je vám 55 nebo 60 let, už nemáte čas a dovolím si tvrdit, že ani nervy, na takové eskapády kapitálového trhu. Proto je v tomto věku vhodnější volit konzervativnější nástroje s nižší volatilitou. Pro dosažení stejného cíle si ale budete muset odkládat více peněz. Například odkládání 1000 Kč po dobu 30 let vám může přinést milion v důchodu, ale pokud do něj máte jen 15 let, budete si muset na milion odkládat 3500 Kč měsíčně.

Často zmiňujete slovo milion, to je ta základní částka, se kterou jít do důchodu?

Je to samozřejmě individuální, každý máme jiné cíle, sny a možnosti. Milion je takový dobrý základní odrazový můstek a lépe se touto částkou počítá. Ideální je mít samozřejmě více.

Jak ovlivňují měnící se úrokové sazby finanční plány?

Měnící se úrokové sazby nemění dlouhodobé cíle, ty spíše ovlivňuje inflace, kdy musíme počítat s tím, že naše dlouhodobé cíle budou dražší a budou vyžadovat více peněz. Co se týče úrokových sazeb, jejich změna by neměla měnit strategický plán, ale spíše taktický. To znamená, že krátkodobě můžeme udělat nějaké přesuny. Během posledních dvou let jsme si zvykli na vysoké úrokové sazby na spořicích účtech, ale předtím jsme je měli 20 let velmi nízké. Nyní máme sazby okolo dvou nebo tří procent a všichni se plácají po ramenou, jak to vydrží. Nevydrží. Musíme si uvědomit, že vysoké úrokové sazby na spořicích produktech znamenají vysoké úrokové sazby u hypotečních úvěrů, což zdražuje bydlení a snižuje jeho dostupnost. Jde o spojité nádoby a na to by se nemělo zapomínat.

Když zmiňujete bydlení, je stále dobrým investičním instrumentem?

Nelze to generalizovat. Klíčová je lokalita a kvalita nemovitosti. Navíc investice do nemovitostí, pokud nejde o vlastní bydlení, to znamená, že kupuji byt nebo rodinný dům a budu ho dále pronajímat, není pro každého. Je to specifické aktivum, které často není o financích a bonitě klienta, jako o jeho nátuře. Zvládnete se starat o nemovitost a řešit problémy s nájemníky? Alternativou k investičnímu bydlení jsou nemovitostní fondy, kdy tohle všechno dělá někdo za vás. Výnos je sice nižší, ale zase máte klid.

Můžete nám dát nějaký tip, do čeho investovat? Jaké jsou teď nejvýhodnější instrumenty?

Doporučuji nehledat jehlu v kupce sena, nejvýhodnější řešení, ale investovat do otevřených podílových fondů různých rizikovostí a se zaměřením ideálně na celý svět. Naší filozofií je poskládat portfolio s přijatelným rizikem volatility, které přinese očekávané zhodnocení dlouhodobě. Raději počítáme s konzervativnějším zhodnocením a říkáme klientům, že si budou muset dávat o trochu víc peněz stranou. A když výsledek bude lepší než očekávání, o to lépe. Je to lepší varianta než skládat ultradynamické portfolio, ze kterého budou stále nervózní. Základ je nastavit pravidelnou investici podle vašeho rozpočtu a držet ji 30 let. Mnoho lidí má špatně nastavená očekávání. Setkáváme se s tím především u podnikatelů, kteří jsou zvyklí na vysoké marže a rychloobrátkové obchody. Očekávají stejné výsledky od podílových fondů. Abychom splnili dlouhodobé cíle, stačí fond s ročním zhodnocením mezi 5 až 7 %. Velkou inspirací v tomto přístupu je Nobelova nadace nebo Norský ropný fond.

Jak pracovat s alternativními investicemi? Jaký podíl by měly mít v investičním portfoliu?

Alternativní investice jsou velmi zajímavé téma, které podle mě není vhodné pro plnění dlouhodobých a zásadních cílů. Obecně u alternativních investic doporučuji běžné klientele, aby se jim vyhnula, protože na ně není prostor. Pokud chcete investovat do alternativ, je bezpečnější volbou nákup přes fond, kde alternativy tvoří jeho malou část, kolem 5 až 6 procent. Alternativní investice jako umění, automobily, víno, whisky nebo kryptoměny bych doporučil spíše bonitním klientům a pracovat s nimi jako s "penězi na hraní". To jsou takové, o které když přijdete, nic závažného se neděje. I v tomto případě doporučuji alternativy omezit maximálně na 5 až 10 procent finančního majetku.

Co byste vzkázal těm, kteří říkají, že budování renty je pouze pro bohaté?

To je jeden z nejčastějších mýtů. Budování renty rozhodně není jen pro bohaté, dovolil bych si říct, že je to skoro povinnost každého z nás. Je to jeden ze způsobů, jak se vymanit z chudoby a zajistit si lepší budoucnost. Pro majetnější klienty to může být jednodušší, protože mají peníze nazbyt a mohou dávat vyšší částky stranou, nicméně cesta k milionu korun může být i taková, že si budeme dávat stranou tisícikorunu měsíčně po dobu 30 let.

Článek vznikl ve spolupráci s Broker Consulting.