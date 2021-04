Společnost Platon Finance a revoluce v kryptoměnách

Cena a hodnota peněz jsou velmi relativní proměnné. Na jejich existenci má vliv mnoho okolností. Kryptoměny jsou oproti klasickým finančním prostředkům pořád trochu sci-fi, ale zažívají stále větší boom. S novou kryptoměnou přišla před pár lety také česká společnost Platon Finance, která rovněž drží i jedno prvenství.

S čím jako první přišla na trh, jaké je její hlavní poslání a v čem spočívá úsilí společnosti?

Nestabilita měny

Zamýšleli jste se někdy na tím, jak je cena určité komodity proměnná? Například ceny benzínu neustále kolísají. Ale nejedná se pouze o ceny pohonných hmot, proměnlivé jsou ceny i všeho ostatního. Měna je velice nestálá a snižování hodnoty peněz je něco, co může zlikvidovat celé státy.

Kryptoměny jsou naše budoucnost

Jak ale peníze proměnit v něco, co by bylo smysluplné, neměnné a do čeho by se dalo investovat s vidinou zisku? Odpovědí jsou právě kryptoměny. Jejich cena je definována nabídkou a poptávkou. První kryptoměnou, která vznikla, byl bitcoin. Vznikl v roce 2009, v době, kdy euro procházelo krizí, a díky tomu se začal dostávat do popředí zájmu lidí, kteří hledali nějakou jinou alternativu.

Nový sofistikovaný ekosystém

Společnost, která zavádí nový ekosystém vystavěný na platformě zvané Platon Life, se jmenuje Platon Finance. Její vizí je, že se v budoucnu stane nedílnou součástí každodenního života. A jejich hlavní myšlenka spočívá v tom, že věří v ohleduplnost a semknutost lidí, kteří mohou kooperovat v rámci komunity a navzájem se podporovat.

Nová měna v rámci komunity

Hlavní úsilí společnosti spočívá v tvorbě rychle se rozvíjejícího sofistikovaného ekosystému, který bude propojovat bezpečný platební prostředek nazvaný PlatonCoin se společností a firmami. PlatonCoin vznikl teprve v roce 2018, ale hned v květnu následujícího roku vstoupil na asijskou burzu DigiFinex a vzbudil velký rozruch. Je pouze otázkou času, než bude možné touto měnou platit všude na světe. Už nyní ji můžete použít k nákupu ve vybraných e-shopech, koupit si za ni nemovitost či počítačovou hru.

První virtuální peněženka

Kromě toho, že je Platon Finance českou společností, byla také první společností, která uvedla na trh digitální peněženku. Ta funguje jako klasická peněženka a je možné s ní přijímat šest různých kryptoměn. Její ovládání je velice jednoduché a intuitivní a samozřejmě je také chráněná před útoky hackerů, a to speciálním zabezpečením. Vaše PlatonCoin a další kryptoměny tak budou v podobném bezpečí jako ve vašem domácím nebo bankovním sejfu.

Svět kryptoměn se pomalu stává každodenní realitou. Už nyní je na trhu tolik kryptoměn, že je obtížné je vůbec všechny vyjmenovat. PlatonCoin je tak pouze jednou z možností.