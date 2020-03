Splácet dvě i tři půjčky naráz? V České republice tvrdá realita pro polovinu mladých

Agentura STEM/MARK provedla výzkum pro společnost KRUK ohledně zadluženosti mladých lidí ve věku 18 – 30 let. O výsledku průzkumu informovali představitelé společnosti KRUK a Úřadu práce ČR na tiskové konferenci při příležitosti Dne bez dluhů.

Výsledek rozhodně není veselý, protože na život s vícenásobným dluhem si musí zvykat cirka polovina z mladých, a to dokonce ve věku 18 - 22 let. Půjčují si nejčastěji v bance, v rodině, ale i od nebankovních společností nebo mezi kamarády.

Co vede mladé k zadlužení?

Nejčastěji se mladí lidé zadlužují proto, že si chtějí pořídit auto nebo spotřební elektroniku, mnozí z nich však chtějí například cestovat na dluh s tím, že v místě pobytu nejen studují, ale i pracují, a postupně svůj dluh umořují. To samozřejmě platí jen pro singles nebo pro bezdětné páry.

Jakmile přijde na svět první dítě, struktura zadlužení se rapidně změní. "Vysoký podíl půjček mezi lidmi před 30. rokem věku, kteří žijí v manželském či partnerském vztahu a mají jedno či více dětí, jasně souvisí s půjčkami na vlastní bydlení," sdělila médiím ředitelka společnosti Kruk Jaroslava Palendalová.

Půjčka na půjčku

Přestože současná mladá generace absolvovala ve školách povinné vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, brávají si právě i mladí lidé půjčku na splacení půjčky, což je jeden z nejhorších prohřešků proti finanční inteligenci. "Znepokojivé je zjištění, že kolem 11 procent mladých lidí řeší úvěrem splácení jiných závazků, což je může rychle dostat do dluhové pasti. Alarmující je i celkový počet úvěrů významné části mladých lidí," dodala Palendalová.

Co je rovněž znepokojující, vícenásobné úvěry většinou mají mladí lidé s nižšími příjmy, u nichž je úspěšné splacení vícero závazků najednou méně pravděpodobné. Navíc se při nenadálých výdajích celkem rychle sklouznou do předlužení, protože finanční rezervy nikdy netvořili, a tak není kde na nečekané platby vzít.

A přestože se jedná o mladou generaci vyrůstající na online technologiích, mnoho z nich se dokonce ani nepokusí o online srovnání půjček ještě předtím, než se pro některou z nich rozhodnou. Výsledkem jsou zbytečně vysoké poplatky a úroky, které zatíží jejich rozpočet mnohem víc, než si z počátku představovali.

I kontokorent je úvěr!

Mladí lidé často podle opakovaných zjištění organizace Člověk v tísni si často ani neuvědomují, že kontokorent neboli povolené přečerpání účtu je klasickým úvěrem, že jde v podstatě o předschválenou a velmi drahou půjčku.

"Bavíme se o mladých lidech, kteří právě startují svůj 'dospělý' život, čemuž odpovídají i jejich potřeby a to, co půjčkami financují. V této souvislosti je třeba upozornit na mikropůjčky, konkrétně na kontokorenty, které mladí lidé často využívají a které jsou stále dosti podceňovány. Nejsou vnímány jako klasický úvěr se vším, co k tomu patří, ale jako něco, co je 'v pohodě'. Patří přitom mezi dražší úvěry," popisuje pro Novinky.cz výsledky průzkumů mezi mladými lidmi mluvčí Člověka v tísni Martin Kovalčík.

Registry dlužníků se plní mladými lidmi

Provozovatelé registrů dlužníků, ať už bankovního nebo toho nebankovního, se shodují na faktu, že z pohledu schopnosti splácet úvěry je nejohroženější skupinou právě ta nejmladší, tedy do 24 let. Tvoří cirka desetiprocentní podíl na skupině lidí s exekucí.

Nejčastějším důvodem ztráty schopnosti splácet je přitom jednak naprostý nepřehled o celkovém poměru mezi svými příjmy a výdaji, o celkovém stavu svých dluhů. Neméně častým důvodem jsou pak nečekané výdaje, na které bohužel nemají našetřenu žádnou finanční rezervu.

Kde se ta nezodpovědnost bere?

Současný životní styl, který nutí ke konzumnímu životu každého, kdo chce být ve společnosti (tedy na sociálních sítích) na uznávané úrovni, je velmi drahý, plný nákupů spotřebního zboží. Bez elektroniky, správného oblečení nebo účesu se mezi mladými neobejde nikdo, všichni totiž touží "plnohodnotně" fungovat na sociálních sítích, ale i mezi svými kamarády.

Mladí lidé jsou tomuto nátlaku nejvíce vystaveni, jsou nejzranitelnější v náhledu na vlastní já. Teprve se musejí prokousat ke zjištění, že zeď na sociální síti není život a že kamarádi nejsou ti, kteří sledují pouze vzhled a hračky. Často bývá právě tato zkušenost neskonale drahá. Je pouze v moci rodiny (a částečně školy), aby mladým lidem včas ukázala, že jejich hodnota je úplně jinde.