ŠPANĚLSKÝ PODZIM v APARTu

Podzimní focení Apart bylo realizováno v malebném, energii chrlícím hlavním městě Španělska, a to není náhoda. Značka Apart otevřela svoji první prodejnu právě v Madridu – v této fantastické zemi plné barev.

Madrid je úžasné město, ve kterém se krásné památky snoubí s moderními budovami obchodních center, parky topící se v zeleni, úžasnými muzei, galeriemi a kouzelnými kavárnami. Podmaňující atmosféra fiesty, velkoměstský prostor sluncem zalitého Madridu je jedno z míst, které je ideální pro plánování krátké velkoměstské přestávky. Právě o tom vypráví focení značky Apart - o moderní ženě plné života, která zbožňuje cestování, ráda poznává nová místa a vstřebává jejich výjimečnou atmosféru. Foto: Marcin Tyszka O ženě, která vybírá útulný, stylový hotel v centru, aby jí bylo to nejvýznamnější z města na dosah ruky. Taková je hrdinka focení Apart, kterou se před objektivem stala Marcina Tyszki, ambasadorka značky Kasia Szklarczyk. Hrdinka podzimního focení Apart se dokonale pohybuje v aktuálních trendech. Proto na snímcích najdeme samozřejmě i nejžhavější šperkařské vzory a detaily navazující na antické mince. Jsou to zlaté a stříbrné řetízky s různými tloušťkami zapletení a množstvím kuliček, které dodávají překvapivý efekt. Na straně druhé se nachází jemná perleť z kolekce Perla Specjale a minimalistické kuličky. V podzimním vydání šperkařských trendů nemohly chybět ani barvy - intenzivní důraz na černou z řady La Donna a barevné kompozice z nové tváře kolekce Magic Crystals. Foto: Marcin Tyszka Foto: Marcin Tyszka