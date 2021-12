Soutěžte na terminálech Sazky o PINy paysafecard za celkem 100 000 Kč

Paysafecard je čím dál oblíbenější nástroj pro bezpečné platby v hotovosti na internetu. Můžete s ním platit v e-shopech, hradit poplatky za předplacené služby, online hry a mnohé další.

Tomuto platebnímu kanálu důvěřují i velké světové společnosti. Pokud si občas kupujete aplikace nebo předplatné na Google Play, voláte přes Skype, hrajete online hry nebo streamujete hudbu, je pro vás služba paysafecard jako stvořená. Nyní navíc můžete hrát o PINy v celkové hodnotě 100 000 Kč!

PINy paysafecard jsou k dispozici v hodnotách 200 Kč, 500 Kč, 1200 Kč a 2 500 Kč a zakoupíte je na prodejnách s terminálem Sazky, tedy doslova na každém kroku. Celý proces bezpečného placení na internetu je s pomocí paysafecard hračka:

Vyberte si hodnotu PINu200, 500, 1200 nebo 2500 Kč. Požádejte obsluhu terminálu Sazky o paysafecardPIN. Po zaplacení obdržíte 16místný PINkód, který najdete na účtence. Při placení na internetu zvolte paysafecarda zadejte PINkód. PINem lze platit opakovaně až do vyčerpání celé hodnoty.

Nyní navíc při zakoupení PINu paysafecard v prodejní síti Sazka můžete hrát o další PINy zdarma v celkové hodnotě 100 000 Kč. Hlavní výhrou je PIN ve výši 25 000 Kč.

O co se hraje:

1x PIN v hodnotě 25 000 Kč

10x PIN v hodnotě 2 500 Kč

200x PIN v hodnotě 250 Kč

Do soutěže budete zařazeni, pokud si v období od 21. 12. 2021 do 31. 1. 2022 zajdete do obchodu s terminálem Sazky a koupíte si PIN paysafecard v minimální hodnotě 500 Kč. Poté ho jen zaregistrujete na soutěžních stránkách paysafecard.

Chci se zúčastnit

Na stránkách pak jen zadáte kód ze své paysafecard. Počet soutěžních PINů, které na stránky zaregistrujete, navíc není nijak omezen. To jinými slovy znamená, že čím víc PINů přidáte, tím větší šanci na výhru máte.

Ať už si tedy chcete pořídit placenou aplikaci v Google Play, volat přes Skype, koupit si nějakou tu hru, programy a aplikace od Microsoftu nebo poslouchat streamovanou muziku, paysafecard je určitě správnou a hlavně bezpečnou platební metodou.

Skvělý tip na dárek

Právě kvůli širokým možnostem uplatnění je paysafecard také skvělým tipem na dárek pro vaše blízké nebo potomky, kteří si tak vyberou přesně ty aplikace, hry, herní doplňky nebo online služby, o které mají zájem.

Jak už bylo řečeno, pro PINy na bezpečné online nakupování si můžete zajít na mnoho tisíc prodejních míst s terminálem Sazky po celé republice. Nevíte, kde je to nejbližší? Klikněte si pro něj na naši interaktivní mapu na tomto odkazu.