Sousedské vztahy pandemie nezhoršila. Lidé se těší na pivo se sousedy

Češi necítí, že by je pandemie výrazně odcizila od jejich sousedů. Ukázal to průzkum Starobrna.

Ze zjištění pivovaru Starobrno vyplývá například to, že 86 % lidí by se nezdráhalo nabídnout svému sousedovi pomocnou ruku. Tři čtvrtiny respondentů plánují teď po rozvolňování opatření zajít se sousedy na pivo.

Kvůli pandemii se lidé izolovali a nemohli vídat své blízké. Často se jim tak sousedé stali nejbližšími v jejich okolí. "Víme, že Češi rádi pěstují se svými sousedy vřelé vztahy. Občas dají řeč přes plot, v létě se scházejí u grilování, přes rok se potkávají v hospodě u piva. Starobrno staví na tom, že základ každého vztahu tvoří dobré věci, o které se společně dělíme. Chceme, aby naše pivo lidi v sousedství sbližovalo. A protože v uplynulém roce byli sousedé prakticky jediní, s kým jsme mohli sdílet své radosti i starosti, zajímalo nás, jak se za tu dobu pohled na sousedy proměnil," říká Pavel Geschmay, senior manažer značky Starobrno, která průzkum nechala zrealizovat.

Udržování vřelých kontaktů v sousedství přitom může přispívat k lepšímu životu všech. "Česká populace má tendenci žít v občanské pasivitě a míra důvěry mezi lidmi je u nás spíše nižší. Přitom budování vzájemné důvěry, společná práce na zlepšování bezprostředního okolí a vytváření sítě vztahů pomáhá v sousedství nejen k radostnějšímu a naplňujícímu soužití, ale i k překonávání krizí jako aktuální pandemie," upozorňuje Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via, která dlouhodobě propojuje sousedy mezi sebou a podporuje růst komunitního života.

Těšíme se, až pandemie opadne

K budování dobrých sousedských vztahů přispívá vzájemná výpomoc. V loňském průzkumu ji v žebříčku způsobů, jak vztahy se sousedy pěstovat, uvedla polovina respondentů na prvním místě. Následovaly společné projekty a společné pití. A zdá se, že popíjet s blízkými a sdílet u toho dobré věci, je pro Čechy k navazování přátelštějších vztahů klíčové - ideálně v pohodě u piva a v zábavné atmosféře, kterou navodí třeba promítání oblíbeného filmu. V letošní anketě totiž 75 % respondentů potvrdilo svůj plán, že při alespoň částečném otevření restaurací půjdou s přinejmenším s jedním ze sousedů posedět u piva. Data ukazují, že na sousedské "orosené" se ženy a muži těší stejnou měrou.

Chcete pro sousedy zorganizovat parádní filmový večer? Zapojte se do soutěže pivovaru Starobrno o přenosný projektor a zásobu piva. Více na soutez.starobrno.cz.

To, že se tuzemští sousedé chtějí sbližovat, potvrzují i čísla Nadace Via. "Od letošního ledna máme navzdory pandemii historicky nejvyšší počet konzultací a žádostí na podporu sousedských nápadů, jak změnit okolí svého domova. K poslednímu březnu jsme od začátku roku do programu Živá komunita, který se zaměřuje na rozvoj sousedských vztahů, obdrželi 279 vstupních dotazníků. Loni jich ve stejném období dorazilo 171. Během pandemického roku jsme podpořili 95 sousedských projektů 7 miliony korun, zatímco v roce předtím to bylo 79 projektů částkou 4,7 milionů korun," dodává Zdeněk Mihalco.

Stále jsme přátelé. Nebo alespoň známí

Podle 54 % respondentů březnového šetření sousedské vztahy pandemie koronaviru nijak značně neovlivnila. Dá se proto předpokládat, že setrvávají přátelské či dobré, jak je hodnotili respondenti v průzkumu Starobrna vloni.

Data dále ukazují, že během pandemie se Češi ukázali jako lidé připravení pomoct. Není k tomu ochotno pouze 14 % respondentů. Naopak pravidelně by pomáhalo 20 % (především ženy), občasně dokonce 66 % odpovídajících. Čísla naznačují, že Češi nechtějí svým sousedům zůstávat dlužni. Až 76 % z nich dává přednost pomoci na oplátku. Muži odměňují sousedy za výpomoc pivem nebo jiným alkoholickým nápojem, ženy raději darují víno. Formu pomoci pak ovlivňují genderová specifika. Například problém s hlídáním dětí od sousedů by nemělo až 45 % respondentek, oproti tomu dotazovaných mužů se v tomto smyslu vyjádřilo pouze 24 %.

Do ankety se zapojilo téměř 500 lidí z různých socioekonomických skupin ve věku 18-65 let. Různila se rovněž velikost místa bydliště respondentů. Průzkum realizovala agentura STEM/MARK.