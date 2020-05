Současná situace akceleruje rozvoj on-line bankovnictví

Mimořádná doba přinesla neuvěřitelnou akceleraci technologických změn, donutila nás ještě rychleji inovovat, posouvat hranice.

Přes noc jsme se naučili pracovat z domova v rozsahu dříve nevídaném. Poptávka po on-line řešeních dominuje. V tomto ohledu jsme schopni nově řadu bankovních operací s firemními klienty řešit bez nutnosti osobního kontaktu. O tom, jak dále pomáhá Komerční banka malým a středním firmám, jsme hovořili s Jitkou Haubovou, výkonnou ředitelkou korporátního bankovnictví, která se od letošního června stane členkou představenstva Komerční banky.

Přežijí české malé a střední firmy současnou koronavirovou epidemii?

Pokud vím, covidem-19 se v ČR ještě žádná firma nenakazila. Ale teď vážně. Nepochybuji o tom, že přežijí. Určitě to pro řadu z nich bude extrémně těžké, ale na druhou stranu vidíme poměrně dost firem, pro které je epidemie nečekanou výzvou a příležitostí k rychlému růstu. Platí, že malé a střední firmy jsou srdcem ekonomiky. V České republice představují 30 % přidané hodnoty a zaměstnávají 60 % lidí. Už jenom proto musí přežít.

Jakým firmám se podle vás dnes daří?

Obecně v problémech nejsou ty firmy, které mají dostatečné rezervy, včas přizpůsobily svoji nákladovou stránku, zajistily si volatilitu pohybu eura vůči koruně či mají dostatečnou vyjednávací schopnost se svými dodavateli. Zároveň na vlně úspěchu jsou společnosti farmaceutické, vyrábějící ochranné pomůcky, technologické, potravinářské. Možná dojde ke změně a více subdodávek se bude vyrábět lokálně. Levnější outsourcing ze vzdálených zemí se totiž ukazuje jako zranitelný.

Odhaduji, a potvrzují to i závěry velkých poradenských společností a analytiků, že dostatečně silných společností je u nás přibližně 70 %. Tedy třetina firem by se měla potýkat s problémy likviditního charakteru.

Co by českým firmám nyní nejvíce pomohlo?

Velmi věřím v zákon schválený poslanci (pozn.: schválili 24. dubna 2020). Jeho podstatou je státní záruka pro malé a střední firmy v objemu 150 miliard korun, kryjící 30 % rizika. To by při multiplikačním efektu mělo vygenerovat úvěry ve výši až 500 miliard korun pro malé a střední firmy s počtem zaměstnanců do 500. Státní záruka by měla krýt až 90 % poskytnutého úvěru podle velikosti firmy. Tento program nese označení Covid III.

Právě dostupné provozní úvěry jsou to, co firmy akutně potřebují na překlenutí likviditních problémů způsobených zastavením provozů. Tímto vládním krokem se jim otevírá cesta k získání až tříletého provozního úvěru do výše 50 milionů korun.

A zákonné moratorium?

Komerční banka byla mezi prvními a již 24. března 2020 nabídla svým firemním klientům zasaženým koronavirovou epidemií možnost odkladu splátek úvěrů až o pět měsíců. Tedy skoro o čtyři týdny dříve, než byla možnost odkladu stanovena zákonem.

Komerční banka eviduje desítky tisíc žádostí o odklad splátek od občanů, OSVČ a firem. Snažili jsme se celý proces vyřešit tak, aby byl pro žadatele co nejjednodušší a nejpohodlnější. Vše lze proto vyřešit elektronicky bez nutnosti návštěvy pobočky.

Čím se Covid III bude ještě lišit od předchozích dvou programů?

Velkou změnou je skutečnost, že se využije distribuční síla bank. Stovky bankéřů po celé zemi budou přijímat žádosti o státní záruku a zároveň budou schvalovat příslušný úvěr. Dojde tedy k zásadní změně procesu po vzoru Evropské investiční banky a k moderní distribuci finančních nástrojů. Očekávám, že Komerční banka uspokojí většinu žadatelů z řad malých a středních firem, které byly před krizí zdravými společnostmi a na standardní úvěr by bez problémů dosáhly.

Jak odhadujete, že se současný ekonomický útlum promítne do letošního HDP?

Pokud bude pokračovat uvolňování restriktivních opatření podle plánu krizového štábu a nedojde již k žádné výrazné reaktivaci viru, očekávám pokles českého HDP za rok 2020 na úrovni 6,5 %.

Už dnes je naprosto zřejmé, že některé sektory jsou a budou postiženy silně. Jedná se například o služby, ubytovací zařízení, cestovní kanceláře, dopravce, obchodní centra nebo developery kancelářských budov. Na druhou stranu je to pro řadu firem příležitost k dynamickému růstu.

Máte představu, jak současná situace ovlivní českou ekonomiku do budoucna?

Já jsem podstatou optimistický člověk, proto doufám, že dopad nebude tak obrovský. Věřím, že se po několika měsících otřepeme. Tato krize nemá strukturální podstatu. Ale myslím, že některé své zvyky změníme.

Komerční banka obsluhuje největší počet malých a středních firem v ČR. Proč tomu tak je?

Podle nejnovějšího průzkumu poskytuje Komerční banka své služby 46 % malých a středních podniků se sídlem v ČR. Určitě silným důvodem je naše dlouhodobá stabilita a bezpečnost realizovaných operací. Snažíme se s maximálním úsilím uskutečnit naši vizi - přinášet odpovědná a inovativní finanční řešení, díky kterým společně vytváříme lepší a udržitelnou budoucnost. Pro mě osobně je velmi obohacující, když naši klienti s námi dlouhodobě rostou. Proto v Komerční bance pracuji.

Jaký vliv bude mít epidemie na bankovnictví pro malé a střední firmy?

Potřeby klientů se po krizi určitě změní. Jak hodně, to ještě uvidíme. Nicméně vyvíjíme maximální úsilí udržet všechny vitální bankovní funkce plně a bezpečně v běhu.

Současná doba přinesla neuvěřitelnou akceleraci technologických změn, donutila nás inovovat, posouvat hranice. Přes noc jsme se naučili pracovat z domova v rozsahu dříve nevídaném. Byla neuvěřitelně akcelerována poptávka po on-line řešeních. V tomto ohledu jsme schopni nově řadu bankovních operací s firemními klienty řešit bez nutnosti osobního kontaktu. Jedná se například o digitalizovanou dokumentaci, elektronické autorizace v kanálech přímého bankovnictví MojeBanka Business či Mobilní banka Business, poskytování bankovních záruk a akreditivů či realizaci zajišťovacích operací.

Co pro vás znamená nová role historicky první ženy v představenstvu Komerční banky?

Je to pro mě pocta, velká čest.