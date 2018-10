Snadné sjednání online, za zdravý život odměna. Nový startup mění svět pojištění

Svěží vítr do konzervativního pojišťovacího sektoru chce přinést Mutumutu. Projekt z dílny CreativeDock slibuje jasná pravidla, minimum výluk a výhody pro klienty, kteří se starají o své zdraví. Pojištění si Češi mohou sjednat online od začátku října.

"Mutumutu zákazníkům přináší benefity, které jim současné pojišťovny nenabízejí. Transparentnost, jednoduchou smlouvu s pouhými osmi výlukami, pravidla bez hvězdiček pod čarou. A také pokrytí rizik, která mohou snadno nastat, ale současné smlouvy je obvykle nekryjí," vysvětluje zakladatel projektu Jindřich Lenz.

Bolest zad i syndrom vyhoření

Během několika minut se klient může pojistit pro případ trvalé invalidity nebo pracovní neschopnosti, která přesáhne dva měsíce. Mezi zmiňovaná rizika patří také chronické bolesti zad a duševní nemoci včetně syndromu vyhoření. Obojí může způsobit i dlouhodobý výpadek příjmů, ani jedno přitom pojišťovny běžně nekryjí.

Ve všech případech je cílem vyrovnat příjmy klienta tak, aby vinou neštěstí nebo nečekaných zdravotních komplikací nemusel slevit ze životního standardu, na který je zvyklý. Například k invalidnímu důchodu, který bude dostávat od státu, mu bude Mutumutu vyplácet měsíční rentu. Ta příjem dorovná. V nabídce je také klasická životní pojistka s jednorázovou výplatou vhodná třeba pro lidi s hypotékou.

Kdo sportuje, platí méně

Odměny v celkové výši až 30 procent nabízí Mutumutu klientům, kteří dbají na zdravý životní styl. Motivuje je tak konkrétně k tomu, aby nekouřili, navštěvovali preventivní lékařské prohlídky a pravidelně sportovali. Zdraví klienti znamenají celkově nižší náklady, a tak i možnost nabízet výhodnější pojistné.

Mobilní aplikace zatím měří, jak často a jak dlouho pojištěnci chodí, běhají nebo jezdí na kole. Brzy na seznam přibudou i indoorové aktivity jako je fitness nebo plavání. Od toho, jak je člověk aktivní, se odvíjí výše slevy. Pro představu je na webu k dispozici kalkulačka, která slevu propočítá předem.

Inovace na zkostnatělém trhu

Ušetřené peníze dostává klient kvartálně přímo na účet. Cílem je vytvořit komunitu pojištěnců, kteří se o sebe starají. "Pojišťovny dnes velmi často fungují tak, že zodpovědní klienti doplácejí na chování těch nezodpovědných. S tím chceme skončit a vrátit se k tomu, co považujeme za původní podstatu pojištění," upřesňuje Lenz.

"Trh životního pojištění dospěl do stádia, ve kterém potřebuje velké změny. My chceme od začátku udávat jejich směr," dodává. Právě i díky inovativnímu přístupu může Mutumutu všem zákazníkům nabízet výhodné podmínky. Funguje digitálně a nemá agenty, kterým by bylo nutné vyplácet provize. Náklady jsou proto minimální. Garanci plnění pak zajišťuje Komerční pojišťovna - obchodní partner projektu.

Více informací na Mutumutu.cz.