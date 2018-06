Smíchovský výběr dokazuje, že Staropramen není jen o desítce, říká sládek Jan Špaček

Za patnáct let ve Smíchovském pivovaru se od starších a zkušenějších kolegů stihl naučit leccos. Kdo by si ale myslel, že práce sládka ve druhém největším pivovaru u nás je rutina, bude překvapen. Jan Špaček si už ve Staropramenu vyzkoušel, jaké to je uvádět v život vlastní recepturu. Jeho Jedenáctku dnes znají po celém Česku a jeho Extra chmelená dvanáctka a Nefiltr se nedávno dokonce staly součástí Smíchovského výběru - toho nejlepšího z nápadů smíchovských sládků.

V restauracích a hospodách se nově setkáváme se Smíchovským výběrem, o jaká piva jde?

Je to čtveřice piv - polotmavý Granát 13, pšeničný Nefiltr, jemný ležák Velvet a Extra chmelená dvanáctka. Chceme tím ukázat, že Staropramen není jenom o vyhlášené desítce nebo o stále populárnější Jedenáctce, ale že umíme uvařit i jiná piva. A taky to, že Smíchovský pivovar patřil mezi průkopníky pivních speciálů ještě dávno předtím, než se o nich začalo mluvit v souvislosti s minipivovary. Vždyť Granát se tu vaří už přes 130 let a byl populární za Rakouska-Uherska nebo za první republiky. Naopak Extra chmelenou dvanáctku, která je poctou tomu nejlepšímu českému chmelu, jsme začali vařit až před pár lety, a to jen jednou do roka na Dny českého piva. Teď bude ve vybraných hospodách na čepu celoročně.

Mít hned dvě piva mezi těmi nejlepšími nápady, to asi polechtá sládkovo ego?

Pivní svět se samozřejmě vyvíjí, a je tak logické, že jsme do Smíchovského výběru zařadili piva, která vznikla poměrně nedávno a která reagovala na potřeby trhu. I když do výběru na druhou stranu patří i Granát, který se na Smíchově poprvé uvařil už v roce 1884, nebo Velvet, který vznikl ještě v 90. letech. Nesmíme také zapomínat, že třeba pšeničný Nefiltr vyladilo k dokonalosti hned několik lidí, kromě mě třeba vrchní sládek Zdeněk Lux nebo belgický pivní specialista BenoitDescamps. Byl to právě jeho nápadzkusit promítnout do českého piva belgické vlivy a ozvláštnit chuť přidáním koriandru a jablečného extraktu.

Když má vzniknout nové pivo, vychází podnět přímo od sládků?

Možná v malých pivovarech, kde je jednoduché experimentovat a sládek si může uvařit várku. U velkých pivovarů jsou vždy důležité i potřeby obchodu a marketingu, což ale neznamená, že bychom se nemohli nijak projevit. V marketingu vědí, jaké pivo je na trhu žádané, jaké by mohlo mít úspěch. To, jaká bude jeho výsledná barva, hořkost, chuť, nebo jaký prvek má být dominantní, to už je věcí sládka. Proto často nad pivem bádáme společně s kolegy a máme do jisté míry volnou ruku.

Plánujete Smíchovský Výběr představovat třeba na nějakých festivalech?

Některá z těch piv patřila dříve do klasického portfolia Staropramenu a spotřebitelé je tak dobře znají. Ale například Extra chmelená dvanáctka bude celoročně na čepu úplně poprvé a Velvet byl po nějakou dobu k dostání jen v omezeném počtu restaurací. Jde navíc o piva, která mají propracované párování s vybranými jídly, proto jsme se Smíchovským výběrem byli třeba na Prague Food Festivalu, který je jednou z největších gastronomických akcí u nás.