Slyšeli jste o kurzu šití a oděvní tvorby?

Jaký koníček teď vládne světu žen? Je originální, užitečný a snadno se mu podlehne. Ano, je to šití. Šikovné švadlenky tráví u stroje každou volnou chvíli, skříň mají plnou látek a jen těžko odolávají nákupu dalších.

Plná syslírna, jak skříni láskyplně přezdívají, ale není známkou úspěchu. I sebehezčí látku je třeba dobře a kvalitně zpracovat. Ať už z ní ušijete tričko, šaty nebo obyčejné tepláky, je důležité dobře vybrat střih a vzít správně míry. Kde se to ale naučit?

Buď seženete ve svém okolí někoho, kdo vás do těchto tajů zasvětí, nebo se můžete přihlásit na kurz šití a oděvní tvorby pro začátečníky .

Jste z Prahy nebo okolí? Máme pro vás dobrou zprávu. Jeden takový kurz probíhá ve Výtvarné škole Draw Planet, která je dostupná kousíček od metra. Navíc s sebou nemusíte nosit stroj, během kurzu vám ho zapůjčí.

Proč se přihlásit do kurzu šití?

Jak jinak se chcete naučit opravdu šít než pod vedením někoho, kdo umí šít a dokáže navrhnout každičký kousek ve svém šatníku?

Na kurzu oděvní tvorby v Draw Planet začnete pěkně od podlahy. Seznámíte se se strojem a jeho funkcemi, dozvíte se rozdíl mezi normálním strojem a overlockem. Proberete vlastnosti jednotlivých materiálů i nabídku stehů.

Projdete celý proces výroby oděvu od výběru materiálu přes vytažení a úpravu střihu, stříhání, stehování až po výsledné sešití a začištění. Odnesete si parádní kousky, které nikdo jiný nemá.

Čtěte také: 10 důvodů, proč se naučit šít

Kurz je hlavně o praxi

Co by to bylo za kurz, kdybyste si tam jen povídali a nic si nevyzkoušeli? Po celý kurz, který má 13 lekcí po třech hodinách budete hlavně šít. Co všechno vám vznikne pod rukama?

Sešijete látkovou tašku

Vytvoříte střih na jednoduchý top nebo šaty a sešijete si je.

Vytvoříte střih na sukni a ušijete si ji.

Naučíte se všívat zip . Procvičíte si to na sukni a kosmetické taštičce.

Naučíte se správně měřit a počítat.

Vytvoříte střih na šaty , přenesete ho na látku a šaty sešijete.

Stejně se popasujete i s kalhotami .

Ušijete roztomilou plyšovou hračku .

Naučíte se tvořit vlastní originální návrhy a oblečení.

Zdá se vám toho hodně? Nebojte se, lektorky vám se vším pomohou. Celý kurz si budete užívat a na konci se budete divit, že už máte všechno za sebou. Kurz šití a oděvní tvorby vám otevře nový svět plný zábavy a kreativity.

Tak na co ještě čekáte? Přihlaste se a naplňte svůj šatník originálními kousky, které vám bude každý závidět.