Služby s Q jsou sQělé

Kvalita podle Q je číselně nezměřitelná. Jde o atmosféru, vstřícnost, schopnost organizace vycházet vstříc měnícím se očekáváním a potřebám klientů, držet krok s trendy. Zkrátka snažit se již nyní perfektní služby stále rozvíjet, zlepšovat, dělat něco navíc.

Podle tuzemských i zahraničních zákazníků není kvalita služeb poskytovaných v České republice v oblasti cestovního ruchu taková, jaká by mohla nebo měla být. Proto vznikl nápad, jak pomoci těm organizacím a podnikatelům v oblasti cestovního ruchu, kteří ve svém podnikání sází na kvalitu služeb, chtějí je stále zlepšovat, a tím i zvyšovat zajímavost svého regionu. Jmenuje se Český systém kvality služeb a spravuje ho Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism. Organizace a podnikatelé, kteří se do systému zapojí a projdou úspěšnou certifikací, získají značku Q. Může jít o hotel, restauraci, lyžařský areál, turistickou atrakci (jako je třeba technická památka) či soukromé muzeum, ale i aquapark nebo informační centrum. Pokud uvidíte na nějakém takovém zařízení značku Q, můžete si být jisti, že se jedná o certifikovanou kvalitu služeb, a nemusíte se obávat nepříjemných překvapení. Bude o vás určitě dobře postaráno.

Něco podobného, jako je naše značka Q, znají cestovatelé a zákazníci v sousedním Německu i v dalších evropských zemích. Stejně jako v České republice pomáhají podobné programy k lepší orientaci zákazníků v kvalitě poskytovaných služeb.

Hledejte služby Q a nebojte se dát zpětnou vazbu

Doporučení pro všechny cestovatele po České republice tedy zní: Vyhledávejte raději certifikované poskytovatele nejrůznějších služeb, protože u nich budete mít jistotu, že dostanete vše, na co máte nárok. Seznam organizací a firem poskytujících služby oceněné značkou Q naleznete na stránkách Českého systému kvality služeb: www.sluzbyq.cz.

Na druhou stranu je nutné přiznat, že pokud nějaký podnikatel v cestovním ruchu značku Q nemá, nemusí to automaticky znamenat, že poskytuje nekvalitní služby. Třeba se jen do Českého systému kvality služeb nepřihlásil. Ale jednoznačně platí, že držitelé značky Q poskytují určitý nadstandard. V certifikovaných podnicích se s naprostou jistotou snaží o to, aby byl zákazník skutečně maximálně spokojený. Proto se nemusíte bát na cokoli zeptat, upozornit na případné nedostatky nebo projevit svá přání. Certifikovaní poskytovatelé jsou vděční za každou zpětnou vazbu. Chtějí se totiž zlepšovat a neustále na sobě pracují.

Značka Q jako přidaná hodnota také pro podnikatele v cestovním ruchu

Značka Q nepřináší výhody jen cestovatelům a zákazníkům. Stejně tak může zvýšit zisk samotných podnikatelů. Kdo by si nepřál zákazníky, kteří se vrátí, prodlouží si pobyt nebo doporučí váš podnik svým známým? Pokud podnikatel získává nové zákazníky díky známce kvality svých služeb, nemusí potom investovat do reklamy. V cestovním ruchu záleží na kvalitě nabízených služeb víc než v jiných oblastech. Lidé se při rozhodování, kde stráví svůj volný čas, jakým volnočasovým aktivitám dají přednosty a jaké služby přitom využijí, řídí kvalitou svého zážitku, ale také zkušeností svých blízkých a případně doporučením a referencemi ostatních. Garance kvality tedy pomáhá podnikatelům v konkurenčním boji.

Ať již jde o hotel, lyžařskou školu nebo informační centrum, vždy platí, že tam, kde mají značku Q, se budete mít určitě dobře.

Tento článek je součástí značky "Q". Tato značka kvality je udělována českým hotelům, penzionům, restauracím, informačním centrům a dalším organizacím působícím v cestovním ruchu. Ti, kteří již tuto prestižní značku získali, na sobě aktivně pracují a znamenají pro své klienty záruku certifikované kvality služeb. Kdo všechno značku získal, najdete na webu Služby Q. Značka je udělována v rámci Českého systému kvality služeb a organizace, které splní stanovené parametry, obdrží certifikát kvality a s ním právo užívat značku "Q".