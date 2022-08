Slavte s nejstarší palírnou v Evropě 504 let a ochutnejte speciální 12 letou whisky

Jiří Bartoška pokřtil při oslavách 504 let nejstarší palírny v Evropě limitku dvanáctileté whisky.

Nejstarší palírna v Evropě slaví

Vznik Palírny U Zeleného stromu se datuje do roku 1518. Jedná se o nejstarší palírnu v Evropě, která zůstává ryze českou společností s globální působností, která navazuje na prostějovskou tradici a využívá znalostí získaných během 504 let výroby lihovin. Od roku 2018 si ke svému výročí naděluje vždy unikátní limitovanou edici ručně stáčené žitné whisky, Starou žitnou mysliveckou Single Barrel. Tentokrát se blend master Roman Petruš vrátil k ročníku 2010, který byl do limitky stáčen jako první. "Předtím jsme ji nechali osm let zrát v sudech po bourbonu, které byly vyrobeny z bílého amerického dubu," vysvětluje blend master Roman Petruš. Další sudy z tohoto ročníku, tedy z roku 2010, ale nechal zrát v prostějovském sklepě dál. "Pravidelně jsem je ošetřoval a degustoval a po dvanácti letech zrání nastal čas, kdy se v nich krásně snoubily chutě a vůně."

Výběr mistra

Samotný výběr sudu, z nějž se letos stáčelo limitované množství 504 lahví žitné whisky, nebyl pouze na blend masterovi. Rozhodující slovo, který ze tří předvybraných sudů to bude, měl kmotr limitky, herec Jiří Bartoška. "Ví se o mně, že jsem velkým fanouškem dobré whisky. Zároveň mám z dob svých hereckých začátků nostalgický vztah k české legendě Staré žitné myslivecké. Proto jsem rád souhlasil, že se stanu tváří Staré žitné myslivecké Selection, která ukazuje, že i v Česku umíme dělat dobré whisky. A nyní mohu společně s Palírnou ukázat i novou limitovanou edici. Před časem jsem si s radostí udělal čas na to, abych spolu s Romanem ochutnal a vybral whisky, kterou budeme letos k výročí stáčet. Vybrali jsme společně sud číslo 78 a těší mě, že jsem dnes opět výroční whisky ochutnal a připomněl si její výjimečnou chuť," říká Jiří Bartoška, který novinku ze sudu číslo 78 také pokřtil.

Tajemství dvanáctileté whisky

Svou neopakovatelnou chuť získala Stará žitná myslivecká Single Barrel 12YO díky zrání v dubových sudech ve specifických podmínkách prostějovských sklepů Palírny U Zeleného stromu, které se nacházejí hluboko pod zemí. Její chuť je jemně nasládlá a plná vyvážených chutí a vůní. Najdete v ní náznaky tabáku a dubového dřeva, tóny sušeného ovoce, převážně švestek a mírně i fíků. Díky dlouhému zrání v sudech má ale zároveň silnou dřevitost, ve které se ukážou také karamel, vanilka nebo máslové sušenky.

Limitovaná edice bude k dostání v počtu 504 kusů v podnikové prodejně v Prostějově, v e-shopech alkohol.cz, la-vin.cz, destilerka.cz, lihovarek.cz a na alza.cz a také ve vybraných gastro podnicích po celé České republice. A pokud by vás zajímalo, kde se Stará žitná myslivecká Single Barrel 12YO stáčela, kde v dubových sudech zrají nejen whisky, ale i další druhy alkoholu, nebo se chcete dozvědět víc o historii nejstarší palírny v Evropě, jste srdečně zváni na prohlídky do Palírny U Zeleného stromu.

Orientační cena lahve je 2 000 Kč.