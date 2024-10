Škody po povodních mají nejvyšší prioritu

Velká voda způsobila v Česku škody za desítky miliard korun. Očekávání od pojišťoven jsou vysoká.

V takových momentech, jako byly zářijové povodně, se naplno ukáže nejen správně nastavené pojištění, ale také výhody silné a stabilní pojišťovny. Detaily v rozhovoru přináší Jozef Hrdý, ředitel likvidace pojistných událostí v Generali České pojišťovně.

Jaký je pohled největší domácí pojišťovny na události ze zářijové velké vody?

Jde bezesporu o jednu z nejničivějších událostí za poslední dlouhé roky. Odpovídají tomu i škody, kterých s našimi klienty řešíme přes 30 tisíc. Odhadujeme, že na pojistném plnění vyplatíme přes 5 miliard korun. Vůbec nejpostiženějšími kraji jsou ten Moravskoslezský, dále pak Olomoucký a Jihomoravský.

Může se pojišťovna vůbec na takto rozsáhlou živelní událost připravit? A pokud ano, jak?

Máme s podobnými situacemi řadu historických zkušeností - stačí se ohlédnout na roky 1997 nebo 2002. Jako největší pojišťovna na trhu jsme na takové situace velmi dobře připravení a dokázali jsme mnohokrát, že v nich obstojíme.

I tentokrát jsme začali okamžitě pracovat v kalamitním režimu. Navýšili jsme počet operátorů na klientské lince, kteří denně v průměru vyřídili přes tisícovku hovorů.

Přesunuli jsem kapacity mobilních techniků do postižených lokalit a denně jsme byli schopni prohlédnout až pět stovek nemovitostí. Další stovky likvidátorů zpracovávaly škody také o víkendech a svátcích… Jednoduše řečeno - řešení povodňových škod mělo nejvyšší prioritu.

Lidé oceňovali, že jste na místě tragédie byli doslova ze dne na den. Jak jste to dokázali?

Mimořádná situace vyžaduje mimořádné nasazení, i proto jsme se rozhodli, že musíme být co nejblíže lidem. Mobilní stany, které jsme rozmisťovali v nejvíce postižených obcích, fungovaly v té zničené krajině jako majáky pomoci.

Díky kolegům, kteří ve stanech na místě pomáhali i o víkendech, jsme dokázali zaregistrovat stovky škod a poradit v situacích, kdy to lidé nejvíce potřebovali.



Jak se vám daří škody klientů vyřizovat?

S každou takovou událostí se snažíme, abychom škody dokázali řešit rychleji. Následky letošní velké vody zvládáme velmi dobře - měsíc od povodní jsme dokázali vyřešit s klienty 80 % pojistných událostí, za které jsme vyplatili přes dvě miliardy korun. Počet vyřešených škod každý den roste. Prioritou je v takových situacích vyřídit škodu co nejrychleji, maximalizujeme výplatu pojistného plnění na základě podkladů od klientů. Jen pro zajímavost - naši mobilní technici byli schopni prohlédnout denně v součtu až pět stovek škod.

Mohou lidé sami přispět k tomu, že jejich škoda bude vyřízena rychleji?

Uvědomujeme si, že lidé postižení velkou vodou, mají spoustu jiných starostí, než se hned ozvat pojišťovně. I proto se snažíme, když už na kontaktování pojišťovny dojde, abychom jim situaci maximálně zjednodušili.

Příkladem je naše webové hlášení škod, které jsme loni tak výrazně upravili, že registrovat pojistnou událost zabere obvykle tři minuty. Celý proces je vymyšlený opravdu velmi jednoduše a po klientech chceme jen ty informace, které o nich a jejich smlouvách nemáme. Pomáhá už jen to, že si nemusí pamatovat číslo své pojistné smlouvy…