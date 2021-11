Silný příběh vydá za tisíc slov. Žákům přiblíží důležitá témata dnešního světa

“Efektivně strávená hodina,” pochvalují si učitelé výuku s dokumentárním filmem

"Za jaké přečiny, přestupky či trestné činy byste udělili tyto tresty: pokuta, 5 let, 20 let, doživotí?" otevírá svoji hodinu na Karlínské obchodní akademii v Praze učitelka Zuzana Paseková. Po krátké anketě mezi studenty, během které získá jejich pozornost, může přistoupit k hlavní náplni dnešní hodiny - promítání dokumentárního filmu Ztracená duše národa: Ztráta slušnosti od Olgy Sommerové. Ten je spolu s dalšími více než třemi stovkami filmů dostupný registrovaným vyučujícím zcela zdarma na audiovizuálním portálu JSNS.CZ. A to není vše - ke každému filmu jsou na webu k dispozici také výukové spoty, interaktivní aplikace, pracovní listy nebo informačními materiály.

Autentické a atraktivní příběhy žáky zaujmou

"Silné příběhy dokumentárních filmů, ve kterých navíc často vystupují děti a mladí lidé, žáky zaujmou. Obrátí jejich pozornost k důležitým, a přitom mnohdy opomíjeným tématům," myslí si Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS organizace Člověk v tísni. A dodává: "Filmy navodí v žácích zvědavost a zaujetí, vyvolávají otázky, otevírají diskusi, vedou žáky k obhajování vlastních postojů a zároveň i k respektování názorů spolužáků." Atraktivní a prakticky využitelné materiály pro vlastní výuku najdou na portále vyučující mnoha předmětů, například českého jazyka, dějepisu, občanské výchovy a základů společenských věd, výtvarné výchovy nebo informatiky.

"Zapojení dokumentárního filmu do výuky výrazně oživilo naše hodiny OSV (osobnostní a sociální výchovy). Umožnilo mi ukázat dětem jiné světy, historii. Autenticky," pochvaluje si nabídku Leona Vyvialová ze základní školy Chýně v okrese Praha-západ. I ona ve svých hodinách s materiály od JSNS pravidelně pracuje, stejně jako dalších více než 4000 vyučujících a žáků na českých školách.

Video: JSNS

Mediální výchova nejsou jen dezinformace

Lekce z oblasti mediálního vzdělávání jsou už několik let na portálu JSNS.CZ těmi nejpřehrávanějšími. A v době distanční výuky jejich obliba u učitelů (ale i u rodičů) ještě vzrostla. Podle studie EU Kids Online 2020 tráví české děti ve věku 9-16 let na internetu průměrně 172 minut denně. To jsou téměř tři hodiny čistého času v online prostředí.

"Stejně, jako rodiče a učitelé učí děti zorientovat se v reálném světě, je jejich úlohou pomoci dětem poznat i svět virtuální, který je plný zákoutí a nástrah. Proto je nutné začít s mediální výchovou už na nižším stupni základních škol," myslí si Michaela Trnková, vedoucí týmu Mediálního vzdělávání v JSNS.

Ale pokračovat s rozvojem mediální gramotnosti má význam i u starších dětí. "Z průzkumu Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím (2018) například vyplývá, že většina žáků má nízké povědomí o tom, jak fungují vyhledávačů a sociální sítě. Také posuzování důvěryhodnosti jednotlivých sdělení je pro ně složité," doplňuje Trnkovou ředitel JSNS Karel Strachota. Se zapojením mediální výchovy do hodin mohou pomoci právě lekce z portálu JSNS.CZ. Některé z nich - jako například oblíbené Kovyho mediální ring nebo série V digitálním světě - jsou zároveň dostupné i pro veřejnost.