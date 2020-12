Sensor – vyrobeno u nás

Napadlo Vás někdy, jak dlouhou cestu musí urazit věci, které Vás obklopují, než se s nimi setkáte?

Třeba tričko. Může vyrazit vlakem z Chang-čou do Šanghaje, následně se v kontejneru přeplavit do Hamburku a posledních pár set kilometrů absolvuje kamionem do malé země uprostřed Evropy.

Přemýšleli jste někdy, jak a kdo Vaše tričko vyrobil? Kde se vzaly suroviny na jeho výrobu? Jak bylo obarveno, upraveno a ušito? Dostal za něj někdo férově zaplaceno?

Právě tyto otázky si čím dál častěji kladou zákazníci v Evropě.

Před více než dvaceti lety z těchto a mnoha jiných důvodů vznikl Sensor.

Už od svého vzniku se specializoval na funkční spodní prádlo. Dnes je veškerá produkce Sensoru vyráběna v Bystřici pod Hostýnem. Převážně se jedná o výrobky z Merino vlny v mnoha gramážích a typech upletu. Část sortimentu je vyráběna ze syntetického vlákna, to je ve většině získáváno z plastových lahví, které jsou takto recyklovány.

Nejpopulárnější v nabídce Sensoru je 100% vlna v gramáži 160gramů na metr čtvereční.

Technicky velmi zajímavá je řada Merino Double Face, jedná se o kombinaci mikrovlákenného polyesteru na vnitřní straně a stoprocentní Merino vlny na vnější straně.

Právě tako konstrukce garantuje rychlý transport potu a optimální termoregulační funkci. Sensor Merino Double Face je velmi příjemný na dotek a díky velmi jemnému vláknu ze kterého je vyroben Vám dá zapomenout na vlnu " která kousala".

Sensor zpracovává Merino vlnu nejen na prádlo, ale taky na čepice, tuby a ponožky.

Na vývoji prádla se podílí legendární český horolezec a držitel Koruny Himaláje Radek Jaroš.

Za nedlouho Sensor oslaví 25let své existence. I když si to mohl udělat lehčí a vyrábět v Číně, rozhodl se zůstat v České republice. Pořád věří, že slogan " Vyrobeno u nás " dává smysl.

Navštivte sensor.cz a přesvědčte se o kvalitách Merino vlny sami.