Senioři se digitalizace nebojí. Pomoc jim nabízí Digitální odysea

Doba se mění a mobily a tablety už dávno nejsou pro seniory strašákem, ale zábavným přítelem. Nadace Vodafone pro ně nyní spouští novou verzi vzdělávací platformy Digitální odysea, díky které obstojí nejen při komunikaci s blízkými, ale i se státními institucemi.

Nadace Vodafone se ve spolupráci s organizací Moudrá Sovička věnuje digitálnímu vzdělávání několik let. Celkem pomohla vyškolit již přes šest tisíc seniorů v obcích po celé České republice. Jednou z prvních, kdo si prošel prezenčním kurzem digitálních dovedností, byla i paní Helena (72), pro kterou se stejně jako pro mnoho jejích přátel staly digitální technologie nutností.

"V dnešní době si už vůbec nedovedu představit život bez chytrého telefonu," říká Helena. "Mezi mými přáteli mám ale i takové, kteří nemají kde se chytrý telefon naučit používat. A s tím pomůže právě Nadace Vodafone a organizace Moudrá Sovička," dodává.

Paní Helena i ostatní senioři se na kurzech naučili řadu praktických vychytávek, od ovládání chytrého telefonu a aplikací až po bezpečné používání internetového bankovnictví. Samoukům nebo těm, kteří mají po ruce ochotné děti či vnoučata, může pomoci také nově zjednodušená online platforma Digitální odysea.

Technologie jsou pro každého

Na jaká vylepšení se mohou senioři a jejich blízcí na nové platformě těšit? Jedná se o intuitivní webovou stránku, která prostřednictvím jednotlivých kapitol pomáhá starším ročníkům k samostatnějšímu pohybu v online světě a učí je používat chytrý telefon, ovládat aplikace pro komunikaci s blízkými nebo rozpoznávat internetové manipulace. Zkrátka nepřijdou ani ti, kterým dělá problém dlouhé zírání do obrazovky počítače - nově si mohou snadno zvětšit písmo nebo jednotlivé výukové kapitoly přehrát jako audioknihu.

Cestu Digitální odyseou si vyzkoušela i Charlota (28), studentka politologie. "Moje babička je ke všemu, co zavání technologiemi, dlouhodobě skeptická. Přesto jsme jí k Vánocům darovali tablet. Dlouho se bála, že něco špatně zmáčkne a přístroj si rozbije. Chtěla jsem jí pomoct, aby si poradila třeba s online nakupováním, a také pro mě bylo důležité, abych s ní mohla sdílet své zážitky z cest, protože jsem často v zahraničí. Nevěděla jsem, kde začít, ale Digitální odysea mi byla skvělou pomůckou," říká. A doplňuje: "Na nové podobě platformy oceňuji zejména kapitolu věnovanou řetězovým mailům a dezinformacím. Je pro mě důležité, aby babička uměla manipulace rozpoznat. Už dávno totiž neplatí, že co je psáno, to je dáno."

Nyní digitální dovednosti pro seniory představují především usnadnění každodenního života a komunikace s blízkými, do budoucna už bude nutné zvládat technologie i pro komunikaci se státem a jeho institucemi. Na platformě tak postupně přibudou i praktické návody k využívání datové schránky nebo portálu občana.

