Se startem podnikání vám pomůže výhodná půjčka. Jak na to?

Možná jste se právě nyní dostali do situace, že se vám v hlavě zrodil zajímavý podnikatelský plán. Často ale není na uskutečnění takového plánu dostatek peněz.

To je mnohdy největší bariéra pro vstup do podnikání jako takového. Ačkoliv podnikání vždy skýtá nějaká rizika, mnoho z nás je ochotno je podstoupit, ale brání zkrátka nedostatek financí, které máme aktuálně na účtu. Naštěstí dnes existují zajímavé způsoby, jakými můžete start svého podnikání financovat, protože holt ne každý má bohatého strýčka.

Má smysl jít pro půjčku do banky?

Nepochybně řadu lidí jako první věc napadne půjčka v bance, která je takovým určitým standardním způsobem financování podnikání, pokud se na to tedy podíváme více konzervativně. Je to dáno tím, že banku zpravidla považujeme za důvěryhodnou finanční instituci. V dnešní době však všechny finanční instituce podléhají pod dohled ČNB, což se týká rovněž institucí nebankovních. Díky tomu už není potřeba se do takové míry obávat podvodného jednání, jako tomu bývalo dříve. Banka tak dnes může být srovnatelně důvěryhodná, jako známá nebankovní společnost a není tak důvod si zužovat výběr poskytovatelů úvěrů pouze na banky.

Pokud se rozhodnete pro podnikatelskou půjčku v bance, pravděpodobně budete muset zvolit konkrétní podnikatelský úvěr, který je účelový. To znamená, že je potřeba doložit, na co chcete peníze použít. Teprve na základě toho se banka rozhodne, zda vám peníze vůbec půjčí a kolik to bude. Dále do toho samozřejmě vstupují další kritéria, podle kterých si banka "kastuje" žadatele, zda jsou dostatečně bonitní.

Dlouhodobý úvěr dostanete nejen od banky

Stejně jako se dnes banky už zaměřují i na krátkodobé půjčky, tak rovněž řada nebankovních společností je dnes schopna poskytnout dlouhodobou půjčku živnostníkům i firmám. Rozdíl mezi bankou a řadou nebankovních společností se tak ještě více stírá. Takový podnikatelský úvěr od nebankovní společnosti však může mít oproti bance řadu výhod. Mezi ně patří například to, že:

Úvěr je bezúčelový

Rychlost získání peněz

Větší flexibilita nebankovního úvěru

Ačkoliv primárně se může jednat o úvěr, který je parametrově nastaven tak, že vyhovuje podnikatelům a živnostníkům, takové úvěry jsou typicky bezúčelové. Využít peníze tak můžete v zásadě na cokoliv. S tím souvisí také rychlost získání peněz, kdy řada společností vám připíše peníze na účet do 24 hodin od podpisu smlouvy, takže vaše peněženka se naplní opravdu rychle. Vhod vám může přijít také celkově individuální přístup a s tím související vyšší flexibilita úvěru, než je tomu u nabídek, které poskytují banky. Můžete si například stanovit výši splátek na míru, běžné je předčasné splacení půjčky po celou dobu trvání úvěru, případně si můžete nastavit individuálně celou řadu dalších parametrů, aby vyhovovaly vašim potřebám.

Než si půjčíte, vždy přemýšlejte

Každý úvěr dokáže být přínosem, ale stejně tak pro nás může být zátěží. Pro start podnikání se často bez úvěru ale neobejdeme, je to naprosto legitimní způsob, jakým své podnikání nastartovat. Na druhou stranu je potřeba si dávat pozor na parametry každého úvěru. Zajímat by vás měly především:

Podmínky splácení a případné sankce

Možnost předčasného splacení

Výše úroků a RPSN

Porovnejte si nabídky

Důležité také je, abyste si porovnali nabídky na trhu, které vám pomohou vybrat tu nejlepší půjčku pro vaše účely. Tady vám velmi pomůže srovnání nebankovních půjček, kde se můžete dozvědět, jaká půjčka pro vás bude ideální. Každý z nás totiž samozřejmě má jiné požadavky a od půjčky může očekávat něco jiného. Podívat se přehledně na parametry jednotlivých půjček tak rozhodně není od věci a vždy vám to pomůže lépe se zorientovat na aktuálním trhu s půjčkami.