Sazka vyplatila v roce 2021 nejvyšší počet výher v historii

Sázejícím u loterní společnosti Sazka se v uplynulém roce podařilo získat 62 milionů různých výher.

Nejvyšší částku, přes 250 milionů, poslala Sazka zákazníkovi, který si před Vánoci vsadil online tiket Sportky na internetu. Vysoké výhry padaly jak v číselných loteriích, tak i stíracích losech. Milionářem se dohromady stalo přesně 250 sázejících. Sazka se rozhodla za každého z nich darovat kolo a helmu do dětských domovů. "Sazka v loňském roce vyplatila historicky nejvyšší počet i objem výher. Všichni sázející vyhráli celkem 10 miliard korun. Z pohledu vygenerovaných milionářů se rok 2021 přiblížil sedm let starému rekordu, kdy se z milionů radovalo 288 sázejících. Rozhodli jsme se letos za každého milionáře udělat dobrý skutek. Sazka tradičně podporuje český sport, zejména cyklistiku a chce rozhýbávat děti. Darujeme proto 250 BMX kol a helem do padesáti dětských domovů po celé České republice, říká Veronika Diamantová, tisková mluvčí Sazky. Za milionáře kolo do dětského domova.

Nejvíce milionářů vytvořila Sportka, následují losy

Žebříčku milionářů podle jednotlivých loterií vévodí populární Sportka, která rozdala 136 milionových výher v hodnotě přes 1,2 miliardy korun. Na druhém místě jsou stírací losy s 31 milionáři. Právě losy se u zákazníků těšily velké oblibě. Sazka zaznamenala meziroční nárůst prodeje stíracích losů o 4 miliony na konečných 56 milionů prodaných kusů. Hlavní podíl na růstu má především předvánoční období, které ve srovnání s loňskými svátky vzrostlo o 4 %. Nejoblíbenějšími losy byly Černé perly, v závěsu za nimi jsou pak Rentiéři a Zlaté rybky. Mezinárodní loterie Eurojackpot přinesla Čechům loni 25 milionových výher.

Sázejícím se dařilo zejména na internetu

Vůbec poprvé bylo nejvíce milionových výher dosaženo na internetu, jednalo se přesně o 43 zákazníků. V rámci jednotlivých krajů se pak dařilo především sázejícím ve Středočeském (23 milionářů), Moravskoslezském (21) a Jihomoravském kraji (19). Lidé u Sazky tradičně nevyhrávali pouze peníze, ale také celou řadu věcných výher v podobě sportovních i rodinných vozidel, exotických dovolených, nebo například luxusních apartmánů.

Superjackpot na Vánoce i Velikonoce

Rok 2021 přinesl také milník v podobě nejvyšší výhry ve Sportce, která padla na internetu. Na herní účet odeslala Sazka sázejícímu před vánočními svátky rovných 250 151 476 Kč. Astronomický Superjackpot padl také během Velikonoc. Na výherce z Plzeňského kraje čekal na Velký pátek poklad ve výši 87 218 623 Kč. Trojici nejvyšších výher uplynulého roku doplňuje loterie Eurojackpot, která na konci května přinesla sázejícímu z jižních Čech 69 344 666 Kč.

