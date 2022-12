Sazka se zapojila do kampaně GIFT RESPONSIBLY. Los není dárek pro malé děti

Sazka po boku světových loterijních firem informuje o rizicích loterijních her u dětí.

Nejočekávanější svátky v roce se pomalu a jistě blíží a každý určitě přemýšlí nad tím, čím obdaruje své nejbližší. Kromě velkých ale většina daruje i drobné dárky pro štěstí, ke kterým vánoční stírací losy každoročně patří. Zbystřete však, pokud se jimi chystáte obdarovat malé děti či mladistvé. Dětský mozek totiž není schopný dostatečně vyhodnotit, že se jedná pouze o zábavu, a nikoliv o rychlý zdroj peněz.

Děti a hazard

Poslední vlna Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) mapující v pravidelných 4letých intervalech výskyt užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování mezi 16letými studenty ukázala, že některou z forem hazardních her hrál v posledních 12 měsících každý desátý student.

Informovanost a zodpovědný přístup

Americké výzkumy Národní rady problémového hráčství ve Washingtonu potvrzují, že čím dříve se člověk v dětství zapojí do hazardního hraní nebo se mu dokonce vystaví, tím je pravděpodobnější, že se u něj později v životě vyvine problém s hraním. Častokrát se pak nezletilí setkávají s loterijními produkty právě díky dospělým, kteří si pravděpodobně související rizika vůbec neuvědomují. "Hraní hazardních her v České republice je povoleno až od 18ti let a v prodejně si děti žádnou z her koupit nemohou. Pokud ale hrají doma s rodiči, tomu už nezabráníme, a právě proto je důležité na toto téma upozorňovat. Věříme, že malým dětem udělají pod stromečkem radost jiné drobné dárky než stírací losy," říká tisková mluvčí společnosti Sazka Veronika Diamantová.

Kampaň Gift Responsibly

Stejně jako v minulosti i nyní se spojila americká Národní rada pro problémové hazardní hry (NCPG) a kanadské Mezinárodní centrum pro problémy s hazardními hrami mládeže a vysoce rizikovým chováním na McGillově univerzitě a žádají společnosti po celém světě, aby se společně s nimi zapojily do osvětové kampaně s cílem upozornit na rizika zábavních her pro malé děti a mladistvé. "Zodpovědnost je u nás v Sazce na prvním místě, a proto je pro nás přirozeným krokem, že se zapojujeme do celosvětových kampaní napomáhajícím k šíření osvěty zodpovědného přístupu k hraní a prevence hraní u dětí a mladistvých. Sazka se tématům rizikového hraní a zodpovědnosti věnuje dlouhodobě svým projektem Hraj s rozumem. Vzdělávat hráče a chránit nezletilé je naší prioritou," uzavírá tisková mluvčí společnosti Sazka Veronika Diamantová.

Sazka: lídr na poli zodpovědného hraní

Projekt Hraj s rozumem společnosti Sazka si klade za cíl věnovat se vzdělávání hráčů a primární prevenci problémového hraní tak, aby hra zůstala vždy jen zábavou. Web www.hrajsrozumem.cz vysvětluje desatero zodpovědného hraní, nabízí návod k nastavení herních limitů, informace o rizikovosti her, ale i test hráčského chování.