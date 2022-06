Sazka rozdala ukrajinským dětem desítky párů sportovních bot

Krásné překvapení pomůže dětem v jejich volnočasových aktivitách.

Ze dne na den přišli téměř o všechno a ocitli se v cizí zemi, aniž by věděli, jestli se ještě někdy budou moct vrátit domů. Současná situaci ukrajinských občanů je pro nás takřka nepředstavitelná a je krásné vidět solidaritu, s níž k jim jednotlivci i různé společnosti přistupují.

Přečtěte si také: Sazka rozdala 250 BMX kol dětem z dětských domovů. Podívejte se, jak probíhalo předávání

Pomocnou ruku podala i Sazka, která dlouhodobě podporuje český sport a sportování dětí. Právě proto se rozhodla zaměřit na volnočasové aktivity dětí. Její zástupci nakoupili 138 párů dětských sportovních bot a přivezli je na koleje Větrník na Praze 6, kde je ubytovaná velká skupina ukrajinských uprchlíků. Už ve chvíli, kdy dorazili na místo a viděli, jak tu většina dětí pobíhá v pantoflích, bylo zřejmé, jak moc tenisky potřebují a jak se jim budou skutečně hodit.

Dary, co mají smysl

Nákup už od začátku probíhal cíleně pro konkrétní děti, jejichž maminky předem napsaly, jakou velikosti nohou dítka mají. Na malých sportovcích pak bylo, aby si při rozdávání vybraly, jaké barvy se jim líbí a dle svých preferencí si je mezi sebou rozdělily.

"Děti byly hrozně nadšené. Stály dlouhé fronty a byly poměrně trpělivé. Jménem uprchlíků, Kolejí a menzy Univerzity Karlovy a Českého Červeného kříže, organizace Meta a spousty dalších děkuji Sazce, že dětem umožnila radovat se spolu se sportem," vyjádřila se krizová koordinátorka nouzových ubytování Martina Cílková.

Pomáháme pravidelně

Pro všechny to byl nádherný a emotivní zážitek. Hned poté, co si děti boty rozebraly, si je mohly vyzkoušet přímo v terénu na lekci gymnathlonu, kterou pro ně na míru sestavili profesionální trenéři.

"Dětem jsme připravili všestranný sportovní trénink a dopadlo to skvěle. Dětí přišlo dost, hráli jsme hodně her a bavilo je to, což bylo to nejdůležitější. Společně jsme si to užili na maximum," doplnil k programu trenér ze společnosti Sport Analytik Kryštof Duchan.

Rozhýbeme i vaši rodinu?

Sazka se při svých dobročinných projektech dlouhodobě zaměřuje na rozhýbání dětí a mládeže. Ukrajinským dětem, které musely opustit svůj domov, pomáhá pravidelně a každou sobotu odpoledne pořádá v areálu vysokoškolských kolejí Strahov na Praze 6 sportovní kroužky.

Jestli byste si s dětmi také rádi zasportovali, můžete vyzkoušet další projekt Sazky s názvem Odznak všestrannosti. Malí i velcí sportovci tu plní celou řadu sportovních disciplín a své výkony mohou také poměřit s předními českými sportovci. Více o Odznaku všestrannosti zjistíte na tomto odkazu.