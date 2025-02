Sazka sází na charitu, výtěžek z nové loterie podpoří oblíbenou neziskovku

Šanci na výhru a zároveň dobrý pocit mohou lidem přinést dobročinné stírací losy, které letos v lednu začala nabízet Sazka ve spolupráci s Centrem Paraple. Zisk z prodaných losů poputuje do organizace, která pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich rodinám.

Podle odhadů Sazky by se výtěžek mohl za dva roky vyšplhat až na 20 milionů korun, což by pro obecně prospěšnou společnost, kterou proslavil její zakladatel Zdeněk Svěrák i tradiční účast na charitativním večeru televizní soutěže StarDance, představovalo částku odpovídající pětině jejího ročního rozpočtu. Výtěžek ale závisí na počtu prodaných losů.

"Zákazníkům nabízíme nejen šanci na výhru, ale i možnost přispět na smysluplný projekt," představuje iniciativu manažerka kategorie losů ve společnosti Sazka Eva Nováková. Losy je možné zakoupit v papírové nebo online podobě za 100 korun. Z této ceny je u papírových losů odváděno na výhry 63 procent. Čistý zisk, tedy zbylou částku po vyplacení výher, odvedení loterijní daně, odečtení nákladů na výrobu, distribuci, provize prodejcům a provozovateli loterijního systému, věnuje Sazka Centru Paraple. Na nižší, ale relativně časté výhry je v rozpočtu hry určeno 169 milionů korun, ti nejšťastnější hráči získají po setření losu pět tisíc. Radost ale mohou mít i ti, kteří nevyhráli, protože účastí ve hře přispěli na dobrou věc. Případně mohou los věnovat někomu blízkému jako dárek.

Vlastní hru neziskovky pořádat nesmí

Myšlenka charitativní loterie vznikla na dobrovolnickém dni. "Naši kolegové pomáhali v Centru Paraple s údržbou a setkali se tam s panem ředitelem Lukešem. Z přátelské konverzace se zrodil nápad propojit Sazku a Paraple prostřednictvím charitativního losu," popisuje počátek projektu Nováková.

Pro Sazku to není první ani jediná dobročinná akce, nově se ale pouští do pomoci konkrétnímu projektu formou stíracího losu, který je v Česku oblíbeným typem hry. Zatímco v zahraničí je charitativní loterie běžným fundraisingovým nástrojem, který využívají samotné neziskové organizace, aby tím pokryly část provozních nákladů, v Česku jim to legislativa neumožňuje. Centrum Paraple proto využívá spolupráce s licencovanou loterijní společností, aby mohlo tímto způsobem získat novou skupinu podporovatelů.

"První reakce jsou velmi pozitivní. Očekáváme, že hra osloví jak naše stávající zákazníky, kteří losy běžně kupují, tak i nové, které motivuje možnost podpořit dobrou věc," odhaduje Nováková. Charitativní los pro Paraple je podle ní hezkou ukázkou toho, jak lze komerční produkty spojit s konkrétní pomocí. "Nová spolupráce krásně doplnila naši stávající s Českým paralympijským výborem. Rozvíjíme s ním společný projekt Para(re)start, který pomáhá lidem na invalidním vozíku vrátit se do života i s pomocí sportu. S Nadačním fondem Kapka naděje se zase věnujeme rozvoji dětské psychiatrické péče, například prostřednictvím terapeutických zahrad," doplňuje další projekty Dominika Němcová, manažerka CRS a sponzoringu.

Pro Centrum Paraple má výtěžek charitativní loterie zásadní význam. Zhruba polovinu svého stomilionového rozpočtu musí organizace každoročně pokrýt příspěvky individuálních nebo firemních dárců, přesto pro ni peníze nejsou při výběru sponzorských firem jediným kritériem.

"Chceme si být jistí, že každý náš partner respektuje naše hodnoty a pomůže nám odvádět kvalitní službu pro lidi po poškození míchy," zdůrazňuje ředitel Centra Paraple David Lukeš. "Chápu, že spolupráce s firmami, které se pohybují v oblastech jako alkohol nebo hazard, může budit otázky.

V tomto konkrétním případě je pro nás podstatné, že Sazka je poskytovatelem s licencí, dbá na ochranu hráčů, dodržuje přísná pravidla a aktivně se věnuje prevenci a osvětě zásad zodpovědného hraní," dodává Lukeš.

Za skvělé a ne zcela samozřejmé považuje Lukeš i to, že Sazka organizaci neomezuje při využití získaných finančních prostředků. "Použijeme je tedy na férové ohodnocení našich odborníků, investice do vybavení, budovy a dalšího zlepšování a rozvoje našich služeb," uvádí Lukeš.

Aktuální výši příspěvků z charitativních losů pořadatelé zveřejní každé čtvrtletí na webových stránkách Centra Paraple. Tam kromě aktuální částky najdou návštěvníci i konkrétní projekty, které díky financím ze hry bude nezisková organizace schopná uskutečnit.