Sazka a Česká olympijská nadace letos podpořily bezmála 300 malých sportovců

Celkem 292 dětí letos podpořila Česká olympijská nadace spolu s generálním partnerem, společností Sazka. Částka ve výši 1,9 milionu korun zafinancuje sportovní aktivity dětí v rodinách, které by si to jinak nemohly dovolit.

Pro rozvoj dětí jsou sportovní kroužky velmi významné. Volnočasové aktivity zlepšují pohybové dovednosti a děti mohou uplatnit své nadání. Navíc se jedná o prospěšně strávený volný čas, což odvádí pozornost ratolestí od oblíbené online zábavy do mnohem vhodnějšího prostředí.

V posledních letech se ovšem náklady i těch základních sportovních kroužků pohybují v řádech tisíců korun a stále rostou, navíc pokud jde o sportovní výbavu, aktivity se ještě mnohonásobně prodraží. Talentované děti dosahující opravdových úspěchů potom pro svou sportovní kariéru potřebují už skutečně vysoké finanční investice, které si ovšem nemůže každá rodina dovolit.

Děti dostaly 1,9 milionu

Podpořit sportování dětí je už mnoho let jedním z důležitých cílů společnosti Sazka. Proto je také generálním partnerem České olympijské nadace, která přispívá na financování pohybových aktivit malých sportovců.

Jen v letošním roce obě organizace podpořily 292 dětí, mezi něž rozdělily částku 1 863 300 Kč. Od svého založení pak finanční příspěvek získalo 3 385 dětí, které si získaly 19 274 910 Kč. A jaké sporty děti nejvíc baví? Nikoho asi příliš nepřekvapí, že zdaleka nejvíc šlo o malé fotbalisty, v první desítce je také florbal, judo, tanec nebo tenis.

Top 5 sportů

Fotbal: 443 dětí Basketbal: 269 dětí Florbal: 259 dětí Lední hokej: 256 dětí Plavání: 183 dětí

Ze statistik dále plyne, že finanční podporu získalo 1 996 chlapců a 1 389 dívek. Díky Sazce a České olympijské nadaci mohlo také sportovat 694 dětí ve věku 6 - 9 let, dále 1 486 dětí ve věku 10 - 13 let a 1 205 studentů starých 14 - 18 let.

Olympijští patroni, prezidentem Jan Železný

Česká olympijská nadace vznikla v roce 2013 a o tom, kdo finanční příspěvek získá, rozhoduje hlavně nadšení. "Hlavním kritériem pro udělení podpory není pro nadaci talent dětí, mnohem důležitější je jejich chuť sportovat. Cílem nadace je umožnit sportování dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz. Nesmíme dovolit, aby byl sport výsadou pouze bohatých," říká Tereza Vyhnálková ze Sazky.

Za kvalitou nadace stojí olympijští patroni, prezidentem je pak trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný, což zaručuje spolupráci dětí s lidmi, kteří sport skutečně milují. Skvělou zprávou také je, že sportovat spolu s nadací chce stále více dětí.

Řekněte si o pomoc i vy!

Máte ve svém okolí někoho ve finanční tísni anebo by příspěvek na sportování dětí ocenila i vaše rodina? Pomocnou ruku nabízí právě Česká olympijská nadace. Požádejte o podporu na tomto odkazu.