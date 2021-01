Samsung představil Galaxy S21. Mobil překvapí netradičním designem, foťákem i výbavou

Jihokorejský výrobce ve čtvrtek 14.1. v rámci své tradiční události Unpacked představil nové vlajkové mobilní zařízení v podobě Galaxy S21 Ultra 5G. Zároveň představil modely Galaxy S21 5G a S21+ 5G a příslušenství jako sluchátka Galaxy Buds Pro či chytrý lokátor Galaxy SmartTag. Nová zařízení budou v České republice ke koupi od 29. ledna 2021.

To nejlepší z chytrých telefonů

Již nějakou dobu se spekuluje, jak nové zařízení z rodiny Galaxy S bude vypadat a nyní to konečně víme. Nová zařízení oplývají unikátním přesto elegantním vzhledem a budou k dispozici hned v několika různých barevných provedeních - S21 Ultra v černé a stříbrné, S21+ navíc ve fialové a S21 v šedé, bílé, růžové a fialové. Řada Galaxy S21 plně podporuje mobilní síť páté generace (5G) a je vybavena vysoce výkonnými osmijádrovými procesory Exynos 2100. Kromě vysokého výkonu disponují představená zařízení i špičkovými fotoaparáty dosahujících rozlišení až 108 Mpx. Nejvyšší model S21 Ultra 5G nově dokonce podporuje i ikonické pero S Pen. Doporučená maloobchodní cena řady Galaxy S začíná na Nové modely řady Galaxy S se budou prodávat za doporučené maloobchodní ceny od 22 499 Kč.

Do 28. 1. 2021 nebo do vyčerpání zásob nabízí Samsung výhodný bonus při předobjednávce mobilních telefonů na e-shopu www.samsung.cz v podobě bezdrátových sluchátek Galaxy Buds Pro nebo Buds Live a lokalizačního přívěsku Galaxy SmartTag v celkové hodnotě až 6 898 Kč. Pro získání bonusu je potřeba se zaregistrovat do 28. 1. 2021 na stránce www.samsung-bonus.eu.

Vylepšený zážitek z hudby

Samsung představil i nová true wireless sluchátka Galaxy Buds Pro s takzvanou šputnovou konstrukcí. Výrobce se zaměřil na kvalitu zvuku a požitek z hudby. Sluchátka jsou vybavena 11mm wooferem, který posluchači zaručí dunivé basy, které jsou doplněny 6,5mm výškovou membránou s minimálním zkreslením. Sluchátka jsou vybavena i inteligentním aktivním potlačením okolního ruchu (ANC), který nyní dokáže hluk z okolí eliminovat až o 99 %. Zároveň ale pomocí funkce okolního zvuku Ambient Sound umí Galaxy Buds Pro zvuky okolí zesílit, což se může hodit v kanceláři, při hlídání dětí nebo při běhání, kdy uslyšíte okolní provoz. Sluchátka mají ergonomický a elegantní tvar a budou k dostání v černé, stříbrné a fialové barvě. Doporučená maloobchodní cena sluchátek je 5 999 Kč.

I u předobjednávky Galaxy Buds Pro nabízí Samsung výhodný bonus v podobě bezdrátové nabíjecí podložky v hodnotě 999 Kč. Sluchátka stačí předobjednat na e-shopu www.samsung.cz,. Nabíjecí podložku pak obdržíte společně s dodávkou Galaxy Buds Pro.

Konec ztrácení věcí

Během Unpacked byl představen i lokalizační přívěsek s názvem Galaxy SmartTag. Ten pomůže majitelům pomocí technologie Bluetooth LE (Low Energy) najít jejich ztracené věci či domácí mazlíčky. SmartTag je velký jako běžný přívěsek na klíče u můžete jej umístit třeba právě na klíče, do batohu, do peněženky nebo na obojek. Prostřednictvím mobilního telefonu (spolupracuje jen s mobily značky Samsung) dokážete zjistit polohu SmarTagu i spustit jeho vyzvánění pro jeho snazší nalezení. Funguje to i opačným směrem, kdy na lokátoru zmáčknete tlačítko a začne vám zvonit mobilní telefon. Přívěsek lze použít i jako lokalizátor mazlíčků nebo členů domácnosti. Ztracené věci pomáhají vyhledat i mobilní zařízení jiných osob, která mají nainstalovanou aplikaci SmartThings Find. Cizí mobilní telefon s aplikaci detekuje ztracenou věc, anonymně vyšle informaci s polohou do cloudu SmartThings a ta se zobrazí majiteli ztracené věci. Galaxy SmartTag má maloobchodní doporučenou cenu 899 Kč a seženete ho například na e-shopu www.samsung.cz.