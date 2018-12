Samsung Galaxy Note9 propojuje tvůrčí práci s byznysem

Mladí designéři z návrhářské dvojice LAFORMELA, Miroslava Kohutiarová a Antonín Soukup, považují telefon Samsung Galaxy Note9 za špičkový nástroj pro své kreace a byznys. Stejně jako oni i tento smartphone kombinuje sportovní styl, propracovanost a eleganci. Oba na něm oceňují hlavně brilantní schopnosti bluethoot stylusu S Pen, díky kterým si mohou rozkreslovat nové nápady modelů, kdykoli je navštíví múza.

Jedinečný instrument S Pen

Antonín: Prakticky všechny funkce telefonu nám usnadňují práci. Když se mě ale někdo ze známých, což jsou většinou lidé z kreativního prostředí - architekti, malíři, sochaři a další umělci, ptá, jak jsem spokojený s Note9, prezentuju jim hlavně neuvěřitelně vyšperkovanou funkci S Pen. Umocňuje ji 6,4" Infinity displej a jeho kontrastní a živé barvy.

Miroslava: Kreslení s ním je díky hrotu tenkému 0,7 milimetrů přesné a přirozené, takže máte pocit, jako byste používali tužku a papír. Umí detail a zvýšeným přítlakem třeba i kompoziční tahy návrhu modelu. Nebo si prostě jen děláte poznámky na vypnutý displej. To se hodí vždycky, zvlášť když si je pak můžete uložit do aplikace Notes a mít je kdykoli po ruce.

Výkon: rychlost a plynulost

Antonín: Note9 se nikdy nezpomaluje, i když máte otevřenou spoustu souborů či aplikací na pozadí. Umožňuje pracovat přímočaře, takže člověk není nervózní, když potřebuje rychle něco najít nebo rozjet.

Miroslava: Třeba upravovat naše plány v excelu nebo wordu, které máme uložené na Disku nebo OneDrive. Note9 je vlastně počítač, tablet, telefon a pero pro grafickou práci v jednom.

Výdrž baterie: paráda

Miroslava: Před Note9 jsem měla iPhone a ten se mi neustále vybíjel. Teď mi telefon vydrží v pohodě pracovat i dva dny.

Antonín: U mě to je tak den a půl. Jsem na něm ale hodně často, a to nejen kvůli komunikaci. Často mi chodí e-maily se snímky od fotografů, které si stahuju do telefonu. Takže musím opravdu ocenit luxusní výdrž baterie i velikost paměti. Ta je pro mě hodně podstatná.

Chytrý fotoaparát

Antonín: Výtečná je zabudovaná umělá inteligence, která má pod kontrolou snímanou scénu. Často si fotíme naši práci k interní konzultaci, ale taky pro sociální sítě. Díky zdokonaleným funkcím foťáku můžeme na ně pověsit bezvadné fotky.

Miroslava: Prostě telefon je výjimečný, a přitom v rovnováze. Toho využíváme v našem týmu nejen k tvorbě, ale samozřejmě i ke každodenní komunikaci, přípravám přehlídek, lookbooků a dalším prezentacím značky.