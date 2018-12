S podporou Dluhopisy.cz se od nás vyváží sušené ovoce do celého světa

Na zdravých snídaních z Domaželic u Přerova si pochutnávají v Německu, USA i Číně. Díky dluhopisům se výroba rozjela na plné obrátky a dnes je v nabídce už třetí emise, tentokrát za 300 mil. Kč. Na serveru Dluhopisy.cz lze jinak investovat již od 5 tisíc Kč.

Kdo v minulosti investoval do dluhopisů moravské společnosti KR REAL a zajede se podívat do jejich továrny, musí být spokojen. V Domaželicích u Přerova se jeho peníze mění ve zlato. Prozatím jen z ovesných vloček a sušeného ovoce, ale i tak nelze na místě přehlédnout, jak dynamický růst tato firma má. A na nezávislém serveru dluhopisy.cz už čeká další emise bondů se schváleným prospektem pro další rozvoj.

KR REAL vyrábí potravinové doplňky. Na jejích zdravých snídaních si pochutnávají zákazníci v Německu, USA i Číně. Za dva roky KR REAL více než zdvojnásobila svůj obrat na současných více než 50 mil. Kč, pro rok 2019 plánuje téměř trojnásobek. Z minulých dvou emisí dluhopisů rozšířila výrobu a nakoupila speciální sušičku na ovoce. Jen v nemovitostech už má majetek za 80 mil. Kč. "Jednali jsme i s bankami, ale nikdy nám nenabídly tolik, kolik jsme potřebovaly. S dluhopisy se musí pracovat opatrně, nám se povedlo je ideálně zasadit do našeho finančního plánu," říká k financování Miroslav Borkovec, jednatel firmy.

Nyní je v nabídce již třetí emise dluhopisů KR REAL, tentokrát v celkové hodnotě 300 mil. Kč a s prospektem. "Finance použijeme k dostavbě výrobní haly a tří dalších navazujících objektů, koupíme další, 5x výkonnější mlýn a nové sušičky ovoce" doplňuje Borkovec. Dluhopisy mají zajímavou 9% roční úrokovou sazbu a lze je koupit již od 50 000,- Kč. "Vždy investorům doporučujeme, aby si o firmě, která dluhopisy vydává, zjistili co nejvíc informací. Tady například jako jeden z benefitů může sloužit fakt, že značná část peněz směřuje do nemovitosti ve vlastnictví společnosti a do výrobních technologií, tedy do reálných aktiv. Na našem portálu také můžete sledovat aktuality o emisi a vývoj, jak firma postupně investuje nashromážděné peníze," hodnotí emisi Jiří Mesároš, jednatel serveru dluhopisy.cz.

Nezávislý portál Dluhopisy.cz je pro KR REAL přirozeným a dlouhodobým partnerem. Co se týče celkové nabídky emisí, je tento server jedničkou v ČR. "Ať už aktivních nebo prodaných emisí je celkem 83. Průměrný úrok aktuálně nabízených dluhopisů je 8,15 %. Investovat do nich lze již od pěti tisíc korun," doplňuje konkrétní informace Mesároš.

Společnost KR REAL nedávno dokončila certifikaci IFS a je také KOSHER společností, aktuálně si nechává patentovat speciální uzávěr na své kelímky. Od roku 2019 plánuje odvážet z výrobny v Domaželicích jeden plný kontejner výrobků denně. Všechny tyto atributy směřují k cíli stát se světovým lídrem v oblasti inovativních cereálních a obdobných výrobků.