S fotovoltaikou dosáhnete soběstačnosti i úspor

Fotovoltaika se dnes často spojuje s úsporami, ale zcela zásadně pro její pořízení hovoří i fakt soběstačnosti. Pořídit si vlastní zdroj solární energie je ekonomicky rozumné, a ještě ke všemu jednoduché.

"Fotovoltaika zažívá v České republice výrazný rozmach. Majitele lze rozdělit na dva hlavní tábory: pro někoho je největším lákadlem soběstačnost a ekologie, jiným jde o ekonomickou návratnost a úspory. Obě strany přitom mají pravdu," říká Lucie Bedrníčková ze Skupiny ČEZ, jedničky na trhu se stovkami instalací po celé ČR. "Spousta lidí využívá možnosti stavby fotovoltaiky na klíč. Potřebujeme jen pár vstupních informací a do dvou týdnů má klient na stole zpracované řešení přesně na míru svým potřebám, velikosti bydlení i finančním možnostem."

Instalace FVE jsou oblíbené nejen pro svou jednoduchost, ale i proto, že ČEZ nabízí spolu s domácí elektrárnou i vyřízení dotace až 155 000 Kč a úvěr na technologie. Samozřejmostí je 100% garance připojení dle platných předpisů a požadavků. Soběstačnost tak je na dosah ruky a za investice, které se brzo vrátí.

Výhodné a ekologické řešení

Velikou výhodou fotovoltaických elektráren je možnost využívat získanou energii pro ohřev vody, ale především ukládat ji do baterií. Ty výrazně rozšiřují komfort využívání fotovoltaiky - provoz domácnosti se pak nemusí vůbec lišit od provozu té, která čerpá elektřinu ze sítě.

Fotovoltaická zařízení instalovaná společností ČEZ mají záruku 25 let na pokles výkonu panelů, 12 let na samotné panely a pětiletou záruku na práci. Investice do fotovoltaiky se v úsporách za elektřinu vrátí obvykle za 10 let. Životnost elektrárny je počítána na 30 let. To představuje elektřinu "zdarma" v průměru na 20 let. Více informací o fotovoltaice se dozvíte na http://www.cez.cz/fve nebo kontaktujte infolinku 371 100 351.

Elektřina pro soláry

Majitelé fotovoltaických elektráren instalovaných bez licence mají možnost využít výhodný produkt ELEKTŘINA PRO SOLÁRY. Díky tomu tak dále sníží náklady na energie a jako bonus získají zdarma službu monitoringu funkčnosti a výkonnosti FVE.

Technické údaje FVE

menší elektrárna o výkonu 2,16 kWp s akumulací do vody 131 514 Kč vč. DPH (měsíční splátka při splatnosti 120 měsíců 1 388 Kč) - možno čerpat dotaci ve výši 60 000 Kč

FVE o výkonu 3,24 kWp s akumulací do vody 189 244 Kč vč. DPH (měsíční splátka při splatnosti 120 měsíců 1 998 Kč) - možno čerpat dotaci ve výši 60 000 Kč

FVE o výkonu 4,32 kWp s akumulací do baterií (7,2 kWh) 425 592 Kč vč. DPH (měsíční splátka při splatnosti 120 měsíců 4 493 Kč) - možno čerpat dotaci ve výši 155 000 Kč

