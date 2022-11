Rostoucí počet udělených licencí na loterie a hazardní hry znamená i rostoucí bonusy

Hráli jste někdy hazardní hru? Vsadili jste si los, vyplnili tiket, navštívili jste casino, nebo jste hráli nějaké hazardní hry online? V letošním roce je zatím největší nárůst získaných licencí na provozování loterií a hazardních her, tudíž je logické předpokládat, že obliba těchto her u Čechů roste. Co je nutné pro získání licence udělat a co stanovila novela loterijního zákona?

Přinášíme vám přehledně seznam změn, které jsou v platnosti, seznam všech hazardních her, ale také informace o bonusech, které můžete jako noví hráči získat. Víte, jaké bonusy můžete získat kromě vstupního za registraci a bonusu za první vklad? Loterijní zákon a jeho novela z roku 2017 V roce 2017 vešla v platnost novela zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, který se někdy nazývá také loterijním zákonem. Tento zákon upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her. Dočtete se v něm tedy konkrétní druhy hazardních her, proměnilo se zdanění online a kamenných casin, všichni hráči musí být evidováni v registru hráčů na Ministerstvu financí a mimo jiné mají noví hráči nárok také na bonusy. Nejvyšší nárůst získaných licencí? Rok 2022 je suverénním vítězem I přes přísné podmínky, které musí provozovatelé casin a dalších provozoven s hazardními hrami splňovat, je jejich nárůst v letošním roce enormní. I přestože rok 2022 ještě není u konce, nárůst získaných licencí v letošním roce je skutečně obrovský, a to natolik, že se již nyní dá prohlásit, že je za posledních několik let nejvyšší. Pro udělení licence na provoz hazardních her musíte splnit jasně dané podmínky Provozovatelé, kteří chtějí poskytovat hazardní hry, musí splnit jasně stanové podmínky. Licence je udělována Ministerstvem financí a následně je i pro zákazníky casin zárukou toho, že její provozovatel je bezúhonný. Zároveň musí následně casino dodržovat veškerá nařízení, která se hazardu týkají. Do provozovny nesmí být vpuštěny osoby mladší 18 let a při vstupu musí být provedena jejich kontrola. To samé se vztahuje i na online casina. Proč se musíte registrovat do online casina? Abyste mohli získat casino bonusy, musíte se před vstupem do online casina zaregistrovat. To slouží jejímu provozovateli k tomu, aby si ověřil, že splňujete státem dané podmínky. Součástí registrace do online casina je tedy: vyplnění osobních údajů,

následné ověření osobních údajů,

odsouhlasení podmínek online casina,

ověření identity nového hráče,

ověření platební metody,

nastavení herních limitů, Jaké casino bonusy můžete získat? Protože díky novele loterijního zákona mohou casina nabízet svým hráčům různé bonusy, není překvapivé, že se jich vyrojila celá řada. Nejrozšířenější jsou následující dva typy bonusů: bonus za registraci

bonus za první vklad. Jakmile se tedy nový hráč registruje do online casina, které poskytuje bonusy za registraci, tedy jinými slovy bonusy bez vkladu, na jeho účtě se objeví předem stanovená částka. To stejné platí o prvním vkladu hráče. Pokud casino nabízí bonusy za první vklad, po první připsané částce k ní přibyde i slíbený bonus. Tímto ovšem seznam bonusů rozhodně nekončí. Podle tipů online casin lze získat také: otočky zdarma neboli free spiny

zisk určitého procenta vložené částky zpět neboli cashback

bonusy za každý další vklad tedy takzvaný reload. Proč se casino bonusy vyplatí provozovatelům i hráčům? Výhody, které casino bonusy přinášejí hráčům, jsou zřejmé a očividné. Noví hráči si mohou vyzkoušet libovolné hry, a i pokud se jim v nich nebude dařit, nepřijdou o své vlastní peníze. Online casina ale z bonusů také těží, protože tím přilákají nové hráče. V případě, že se bude hráčům v online casinu líbit, získá tím jejich provozovatel nové stálé uživatele. Znáte všechny hazardní hry? Pokud nejste hráčem hazardních her, přinášíme vám jejich přehled. Ten byl stanoven Ministerstvem financí. Loterie,

kursová sázka,

totalizátorová hra,

bingo,

technická hra,

živá hra,

tombola,

turnaj malého rozsahu. Než začnete hrát, zkontrolujte si svou hernu či online casino Přestože zákon o hazardních hrách je přísný a snaží se hráče ochránit, ne vždy se jím všichni provozovatelé řídí. Abyste měli jistotu, že vámi vybraná herna, casino či online casino podléhá zákonům a splňuje veškeré podmínky, které pro hazard stanovuje Ministerstvo financí, prověřte si jeho věrohodnost. Jak? Jednoduše nahlédněte do seznamu legálních provozovatelů a provozoven hazadrních her. Ten je volně přístupný k nahlédnutí na oficiálních stránkách Ministerstva financí. Kromě legálních casin a provozoven je určitě dobré před jejich návštěvou, případně před registrací v online casinu, pročíst jejich recenze a ohlasy od ostatních hráčů. Čím kvalitnější casino navštívíte, tím příjemnější bude váš zážitek. Nepodceňujte důkladný průzkum a řiďte se heslem "Důvěřuj, ale prověřuj", tak budete mít jistotu, že nenaletíte podvodníkům. Obliba hazardních her se u české populace neustále mírně zvyšuje. Dáno je to nejenom tím, že kamenné provozovny casin jsou často otevřeny nonstop, a tudíž neustále k dispozici, ale oblibu hazardu zvýšily také online casina. Aby hráči nebyli při hraní okradeni a nebylo s nimi zacházeno protizákonně, byla vydána novela loterijního zákona, která má za úkol regulovat hazard na území České republiky a chránit tím hráče hazardních her před nekalými praktikami v ilegálních hernách.