Rolovací bezpečnostní mříže nabízí ochranu soukromého i firemního majetku

Statistiky vloupání nejsou příznivé a neustále nám je zcela zbytečně odcizován soukromý i firemní majetek jenom proto, že jej nedostatečně chráníme. Pojištění neřeší vše. Přicházíme o věci osobní hodnoty, které nejde vyčíslit v penězích. I u firemních vloupaček mnohdy neprokážeme, že daná věc měla vyšší hodnotu.

Ukradený starý stroj nám pojišťovna uhradí jen z minimální částky po zohlednění amortizace, nás ale bude čekat mnohem větší investice do nového, i když ten starý nám mohl sloužit ještě léta. Zajistěte si svůj majetek i své bezpečí pomocí rolovacích mříží.

Rolovací bezpečnostní mříže mohou být skvělým řešením, jak sebe a svůj majetek chránit před vniknutím nežádoucích osob. Podnikatelské obchodní prostory mají velice často výlohy či jiné velké prosklené plochy. Ty bývají slabým článkem, pokud jde o vniknutí zloděje do objektu. Různé alarmy nejsou vždy tím nejvhodnějším řešením. Optimální je objekt zajistit rovněž mechanicky, pomocí rolovací mříže instalované na problematická místa.

Avšak hodí se i pro soukromé objekty. Rodinné domy dnes mají prosklené zdi nebo velká přízemní okna, která nám umožňují snadný vstup z obýváku přímo do zahrady. Je to ale přesně ten slabý bod, který zloději využívají. Rolovací mříže však mohou být řešením i v bytech. Máte byt s terasou, balkonem, nebo s lodžií, které jsou však poměrně nízko položené a mohl by se přes ně k vám domů někdo snadno vloupat? I tady lze uvažovat o zajištění pomocí rolovacích mříží.

Rolovací bezpečnostní mříže Univers se vyrábí tak, aby zabránily násilnému vniknutí

Rolovací mříže Univers jsou srovnatelné s produkty v bezpečnostních třídách RC2 a RC3. K mřížím je dodáván rovněž bezpečnostní certifikát. Vyrábí se z kvalitní zinkované oceli, bývají precizně zpracované, estetické a bezpečné. Mohou být s průhledy i plné. Mají háky proti vytržení, a nejdou proto vypáčit. Nedají se vypáčit ani směrem nahoru, protože mají ve spodní části instalovány masivní elektrozámky. Bezpečnost mříže pak zvyšuje i to, že se instalují za otvor na zeď či ocelovou konstrukci, což je bezpečnější.

Samotná mříž je pevná i díky jednotlivým lamelám. Jsou odolné proti proražení a nelze je snadno zdolat běžnými nástroji. Každá mříž se kompletně vyrobí ve výrobně a až hotová se pak na místě montuje. Proto může ještě ve výrobě projít pečlivou kontrolou kvality. Každá mříž rovněž perfektně sedne. Je totiž vyrobena zcela na míru, až po pečlivém zaměření u klienta.

Jak se rolovací mříže ovládají?

Levnější verze bezpečnostních rolovacích mříží lze otevírat a uzavírat ručně. Tento způsob je však méně komfortní a doporučuje se motorické ovládání pomocí klíčového spínače (s polohou mrtvý muž). Dalším řešením je otevírání mříže pomocí spínače s pulzním řízením. Ovládací prvky se nachází na bezpečné straně rolovací mříže. Chtěli jste na začátku ušetřit a vaše mříž má pouze ruční ovládání? Nevadí. Motorické lze řešit i dodatečně.

Bezpečnostní mříž si lze objednat i s montáží

Je to nejjistější způsob, jak mříž namontovat profesionálně. Montáži mříže samozřejmě předchází objednávka a profesionální zaměření. Mříž je dodávána do čtyřech až pěti týdnů. V sezóně to může být o něco déle.

Cena rolovacích mříží se určuje individuálně

Můžete se podívat na orientační cenu za rolovací mříže, ale konkrétní kalkulaci té vaší dostanete vždy na míru. Odvíjí se totiž od konkrétního případu či třeba od typu použitého motoru pro pohon ovládacího mechanismu mříží. Obecně je však cena vzhledem k různým typům bezpečnostního zabezpečení nízká a tyto profi rolovací mříže vyjdou levněji než standardní železné mříže starého typu, které se navíc k moderní architektuře nechodí a postrádají též profi ovládací prvky. Praktické roletové mříže dobře vypadají, jsou dostatečně bezpečné a s motorickým pohonem i velice komfortně ovladatelné. Nezkazí design domu, bytu, ani vaší provozovny.