Rodinná dovolená? Hlavní je vybrat si včas.

Léto se kvapem blíží a s ním i prázdniny školáků. Téměř polovina Čechů opět jako každý rok zamíří na svoji letní dovolenou k moři.

Do Bulharska, Řecka nebo lákavého Turecka. Co zařídit a co nezapomenout zabalit do kufru, než si začnete užívat svůj vytoužený odpočinek?

Prvním pravidlem je vybrat, ale nepřebrat. A hlavně včas. Pro velké rodiny může být i ve velké nabídce zájezdů těžké najít ideální pokoj. Za velkou rodinu přitom hoteliéři často považují i dva dospělé a dvě děti. Najít pro ni pokoj na poslední chvíli může být komplikace, která nakonec zhatí všechny plány na vysněnou dovolenou. V tom, kam chcete se svými dětmi letos k moři zamířit, byste tak měli mít jasno co nejdříve, radí odborníci na cestování z Dovolena.cz od Student Agency.

Pokud jsou děti menší, vybírejte z nabídky destinací s mírným dobrým a postupným vstupem do moře a písčitými plážemi. Najdete je například na italském pobřeží nebo v Bulharsku. Alternativou jsou pak hotelové bazény s brouzdališti pro nejmenší a tobogány pro větší děti i rodiče, samozřejmostí jsou v téměř každém letovisku v Turecku.

Vyplatí se v nabídce zapátrat a vybírat s takzvaných family friendly hotelů. Ty jak denní, tak večerní program zaměřují právě na nejmladší hosty. V jejich nabídce jsou samozřejmostí dětská hřiště, bazény pro děti nebo sportovní aktivity. A rodiče si tak mohou užít chvíli dovolené bez pozornosti svých potomků.

Pozor na doklady!

S předstihem si také zkontrolujte platnost cestovních dokladů, do zemí EU a některých dalších stačí občanský průkaz, do Turecka či Egypta ale vycestujete jen s platným pasem. A nezapomeňte, cestovní doklady potřebují od roku 2012 i děti, jeden doklad - jedna osoba. Stejně jako dospělí mohou děti cestovat v unijních státech s občanským průkazem. Za ten na příslušném úřadě zaplatí rodiče 50 korun, za cestovní pas 100 korun. Oba doklady platí pět let za předpokladu, že jeho držitel příliš nezmění vzhled. Rodiče tak pro jistotu svým nejmenším pořizují doklady každoročně. Do zemí Unie si přibalte pro případ úrazu i kartičku zdravotního pojišťovny. Kromě toho si na dobu pobytu v zahraničí sjednejte pro celou rodinu cestovní pojištění. Pojistit lze i zavazadla pro případ jejich ztráty nebo poškození.

Co zabalit do kufru?



Na jakoukoliv dovolenou s dítětem si nezapomeňte přibalit dostatečně vybavenou lékárničku. Ačkoliv ji ve vybraném hotelu zajisté budou mít také, případně budete mít nedaleko ubytování lékárnu, při cestování s dětmi se určitě vyplatí mít dostatečnou zásobu náplastí na zakrytí oděrek z jejich prázdninových dobrodružství. Případně na rychlé vyřešení potíží jako je bodnutí hmyzem nebo střevní potíže, aby pohodovou dovolenou nic nepokazilo.

Ne nadarmo se o letních dovolených u moře mluví jako o cestách za sluncem a pod tím středozemním se spálí snadno i dospělý. Děti jsou ještě citlivější, proto nezapomeňte přibalit opalovací krém s vysokým faktorem, nejlépe 50 a čepku či klobouček. Dítě byste krémem měli natřít před tím, než na slunce poprvé vykoukne a potom po každém koupání v moři.

A nezapomeňte, slunce může spálit i skrze vodu, obzvlášť je-li čistá třeba jako ta na řeckých ostrovech. Do lékárny si pro jistotu přibalte ještě přípravek proti spáleninám. A abyste předešli bolístkám z drobných poranění nohu o kamínky ve vodě, pořiďte nejen dětem koupací obuv. Výhodou je také přibalit do kufru pro dítě druhé plavky, v mokrých by se mohlo i v příjemných letních teplotách nachladit a dovolenou odstonat.

Nezapomeňte na hračky. Jak do vody, tak na pláž. V kufru nesmí chybět nejoblíbenější hračka vašeho potomka. Její nepřítomnost na dovolené by totiž mohla pokazit dojmy jemu i vám.