Rodičem díky darovaným vajíčkům či spermiím: Šance pro neplodné páry

Porucha plodnosti je dnes celkem častým problémem bez ohledu na věk. Sen o rodičovství může být reálný, cestou k miminku mohou být darované pohlavní buňky.

Neplodnost a věk

Možnosti dnešní doby jsou neomezené a na vlastní reprodukci se tak trochu zapomíná. Příroda se ale neptá, zda mají mladí lidé zajištěné vlastní bydlení, stálé pracovní místo a ideálního životního partnera. Stále tedy platí to, co většina z nás nerada slyší - věk hraje nejdůležitější roli ve snaze o početí - v té přirozené i asistované. Jakožto vedoucí lékař centra reprodukční medicíny, gynekologie a porodnictví ve FertilityPort Prague se s neplodností setkávám každý den. Z mých bohatých zkušeností tedy vím, pro kolik párů jsou darovaná vajíčka jediným řešením, jak mít vlastní dítě.

Ženám od 30 let se postupně snižuje šance na otěhotnění a nad 40 let jsou tyto šance spíše minimální, s věkem totiž klesá počet i kvalita vajíček. Pro pár, který z různých důvodů odkládá rodičovství do pokročilejšího věku, může být použití darovaných reprodukčních buněk jedinou možností. Zejména pro ženy nad 38 let, jsou podle doporučení lékařů, darovaná vajíčka nejsnazší cestou k vytouženému miminku.

Kdo se stane dárkyní?

Každá dárkyně musí splňovat několik podmínek, je opakovaně testována na pohlavně přenosná onemocnění a je povinna podstoupit genetické, gynekologické a ultrazvukové vyšetření. Hodnotí se též rodinná anamnéza a psychologický profil. Pokud jsou všechny výsledky v pořádku, může být dárkyně zařazena do programu darování. Nejčastěji se jedná o maminky na mateřské dovolené, nebo studentky vysokých škol. Pro přiřazení dárkyně k příjemkyni se respektuje zejména fenotypová shoda a shoda krevních skupin. Celý proces je přísně právně i medicínsky ošetřen, přičemž zákon garantuje naprostou anonymitu pro všechny strany.

Centrum asistované reprodukce a program darovaných vajíček

Pro léčbu je důležité zvolit centrum asistované reprodukce, které dokáže zajistit příjemnou rodinnou atmosféru a individuální přístup. Jen taková centra jsou schopna nabídnout pocit bezpečí a klidu. Prostředí a přístup celého personálu dokáže ovlivnit průběh léčby, která je velmi intimní záležitostí. Spokojenost pacientů s lékaři a zdravotnickým personálem je tedy pro už tak namáhanou psychiku velice důležitá.

Pacienti, kteří mají miminko z darovaných buněk, nám často posílají děkovné vzkazy, že je potkalo největší štěstí, že do toho měli jít už dříve a ničeho se nebát. Někteří z nich také přikládají fotografie s tím, jaká podoba mezi rodiči a děťátkem je. Žena si miminko odnosí, celých 9 měsíců si k němu buduje vztah, porodí ho a co je nejdůležitější -

vychovává ho a utváří jeho osobnost, což není o shodné DNA, to je o tom být rodičem.

Nebojte se svého lékaře zeptat na možnost použití darovaných vajíček/spermií. V našem centru FertilityPort Prague jsme připraveni s Vámi celý tento proces prodiskutovat a připravit pro Vás plán léčby založený zejména na vzájemné důvěře a individuálním přístupu. Pomůžeme Vám stát se rodinou.

Autor článku: MUDr. Štěpán Budka