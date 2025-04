Rituální kavárna, gastro extravagance, přednášky i znovuotevřená vodárenská věž

Holešovická tržnice je jako živý organismus, který dýchá s Prahou už více než století. Místo, kde se setkává syrová minulost s pulzující současností.

Bývalá jatka, burza zvířat i zeleninový ráj - dnes scéna pro kulturu, jídlo a komunitu letos slaví 130 let od svého založení. Od 24. dubna do 14. května se zde odehraje série akcí, které svým osobitým způsobem propojí to nejzajímavější z minulosti a přítomnosti. Nečekejte klasické veselí - čekejte zážitky, které vás překvapí, potěší a inspirují. Čas gastro performance BEEF, vůně starých receptů i futuristických chutí. Čas otevřené pop-up kavárny s čítárnou a autentickým menu. Čas koncertů, které rozehrají Halu 17, i výstavy, která vás vezme na cestu časem až na samotný vrchol vodárenské věže.

BEEF: Rituál pro všechny smysly

Silný prožitek slibují hned na úvod oslav zážitkové večeře BEEF, které se odehrají v prostoru Haly 17. Jedenáctichodová opulentní mše za maso i zemědělskou tradici vás provede napříč chutěmi a emocemi, které probouzejí úctu ke krajině, zvířeti i člověku. Menu šéfkuchaře Ládi Vaníčka z restaurace Mlýnec je jako liturgie na talíři - od "Hostie" po "Očistu". Průvodcem večera je velekněz v podání herce Kryštofa Bartoše. Rezervace míst probíhá na www.beef2025.cz .

BEEF / 25. 4.-14. 5. / Hala 17 / rezervace nutná

Pop up kavárna jako útočiště i laboratoř chutí

Na stejném místě, však o patro níže - v Hale 17 - bude každý den otevřena rituální kavárna, která vás přivítá červeným pivem od Zichovce, koktejly s umami tóny, výběrovými limonádami a originálními pochutinami z dílny Goodloku: miso máslo, kimchi bianco, garum z hovězích srdcí nebo Bloody Mary s celerovou espumou. Kavárna bude nejen místem k odpočinku, ale i prostorem pro čítárnu a přednášky pro veřejnost, které otevřou témata jídla, udržitelnosti, tradice i budoucnosti.

Pop up kavárna / 24. 4.-14. 5. / denně 12-24 h / vstup zdarma

Slova, která mají chuť

Od příběhů královské kuchyně přes mastné časy první republiky až po otázku, co budeme jíst za dvacet let - série veřejných přednášek vás pobaví, inspiruje a možná i přiměje nahlížet na jídlo a jeho roli ve společnosti v trochu jiném světle. Mezi hosty vystoupí například food historik Martin Franc, šéfkuchař Vojtěch Kalášek, nebo propagátor tradiční řezničiny František Kšána. Chybět nebudou ani zástupci iniciativy Zachraň jídlo či Kristina Šemberová se svým retrovařením.

Přednášky / vybrané dny od 14 h / Hala 17 / na přednášky vstup zdarma, na umělecká vystoupení se kupují vstupenky

Hudba, která rezonuje s prostorem

Vybrané večery v Hale 17 zakončí živé koncerty, které promění industriální prostor v hudební klub. Na pódiu vystoupí například Himalayan Dalai Lama & Terezie Kovalová, WWW NEUROBEAT, Manon Meurt & Ida The Young, Anna Vaverková / Jakub König & Hvězdy, Slut a Meat-House Chicago I.R.A., P/\ST nebo Republic of Two. Závěrečná BEEF closing party nabídne performanci "Šaty s vlečkou" a uzavře oslavy ve velkém stylu.

Koncerty / 25. 4.-14. 5. / od 21 h / Hala 17 / vstupenky na GoOut.net

Výstava ve vodárenské věži: když vzpomínky ožívají

Jak vypadala tržnice v roce 1895? Co se skrývá za jejími zdmi a jaké příběhy tu zůstaly zapomenuty? Vizuální instalace Historie a proměny, umístěná v ikonické vodárenské věži, vás zavede do minulosti prostřednictvím fotografií, artefaktů i pamětnických vzpomínek. Instalace vznikla ve spolupráci s umělcem Janem Hladilem z H40 a nabízí nový pohled na proměny prostoru, který je dnes znovu centrem dění.

Výstava / 24. 4.-18. 5. denně 10-18 h / 19. 5.-29.6. ČT-NE 10-18 h / Vodárenská věž / vstupné 90 Kč, snížené 50 Kč / ZTP, 65+, děti do 15 let zdarma

Pastrami Pop Up 3: Když se skvělé jídlo potká s kulturou

Holešovická tržnice se již příští týden ve čtvrtek promění s centrum newyorského street foodu s desítkou prodejců, kteří se v rámci tradiční akce Pastrami Pop Up postarají o skvělou atmosféru, kde hlavní roli sehrají vyhlášené pastrami sendviče, a to v mnoha podobách. A protože správný street food zážitek nekončí u jídla, mohou se návštěvníci těšit také na doprovodný kulturní program. Kromě jídla si zde užijí také hudební program, výtvarné umění a kulturní vystoupení. Na akci vystoupí DJ Teejay Ivo a DJ Gadjo, kteří se postarají o hudební podkres. Výtvarník Jakub Bachorík, jehož vtipné kresby sendviče s nadhledem doprovázejí Pastrami Pop Up již od samého počátku, bude přímo mezi návštěvníky malovat originální ilustrace. Večer bude patřit improvizačnímu divadelnímu představení Just! Impro v Hala 17. Vstupné na tuto kulturní část je 190 Kč. Akce Pastrami Pop up startuje 24. dubna od 11.00 hodin a je přístupná zdarma až do 22.00 hodin.

Pastrami Pop up / čtvrtek 24. dubna 2025 / 11-22 h / Vstup zdarma

Přijďte se nadechnout historie a ochutnat současnost

Oslavy 130 let Holešovické tržnice nejsou pouhým připomenutím minulosti - jsou živou oslavou přítomnosti a vizí budoucnosti. Přijďte se projít mezi halami, posadit se na drink do pop up kavárny, zaposlouchat se do koncertu, zažít chuťový rituál nebo si jen tak sednout a nasávat atmosféru místa, které má paměť. Tržnice je tu pro vás. A vy jste její budoucnost.