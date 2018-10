RIGIPS vyhlašuje Rekonstrukční výzvu! Výherci si rozdělí materiál za 175 000 korun

Od 1. října se pomocí online formuláře na webových stránkách společnosti RIGIPS můžete přihlásit do soutěže s názvem Rekonstrukční výzva. Ta bude probíhat až do konce listopadu a výherci si rozdělí materiál v hodnotě 175 tisíc korun na vlastní rekonstrukci, který mu dodá společnost RIGIPS. K zapojení do soutěže stačí, když zašlete vlastní návrh toho, co chcete rekonstruovat, kde chcete rekonstruovat a popřípadě jestli přestavbu pro někoho plánujete. Ty nejlepší z Vás poté vybere kvalifikovaná porota složená z odborníků společnosti RIGIPS a svoji roli při rozhodování bude hrát i laická veřejnost, která pomůže vybrat nejlepší projekty v online hlasování.

Soutěž bude probíhat celé dva měsíce, tedy od 1. října do 30. listopadu na doméně www.rekonstrukcnivyzva.cz. Do té doby můžete zasílat své návrhy na rekonstrukci. Na konci soutěže společnost RIGIPS vybere tři výherce, kteří si mezi sebou rozdělí sádrokarton nové generace HABITO H a příslušenství v celkové hodnotě 175 000 korun. Dalších dvacet z Vás pak dostane zdarma k dispozici profesionální poradenství projektového manažera RIGIPS. Přihlásit se může každý, komu je 18 a více let a má trvalý pobyt na území České republiky. Pro účast stačí zaslat Vaše základní osobní údaje, fotodokumentaci současného stavu bytu či domu, návrh Vaší výsledné představy a průvodní dopis, proč rekonstruujete. Výherci budou zveřejněni nejpozději do poloviny prosince. Foto: Rigips Výhra na rekonstrukci v podobě materiálu Výherce, které odborná porota vybere, čeká výhra vysokopevnostních desek nové generace HABITO H v hodnotách 100, 50 a 25 tisíc korun se všemi potřebnými příslušenstvími (tmely, profily, šrouby, aj.). "Rekonstrukce přináší lepší bydlení a více radosti ze života. Kdo rekonstruoval jakékoliv obytné prostory, ví, že i přes moderní materiály, které mnohé usnadňují, je rekonstrukce náročná, a to jak finančně, časově, tak i psychicky. A protože si RIGIPS váží zájmu svých zákazníků, rozhodli jsme se uspořádat soutěž, která nejzajímavější projekty podpoří bezplatnou dodávkou materiálu," uvádí Simona Skrbková, marketingová ředitelka společnosti RIGIPS. Foto: Rigips V čem spočívá genialita HABITA H? HABITO H je univerzální sádrokartonová deska nové generace, která splňuje nejpřísnější požadavky ve všech ohledech. Nosnost je až 34 kilogramů na jeden vrut, a to bez předvrtání a bez použití hmoždinek. Má výborné akustické vlastnosti. Deska HABITO H je impregnovaná a vhodná do prostor s vyšší vzdušnou vlhkostí, jako jsou koupelny. Už ji neprokopnete, ale velmi snadno převěsíte předměty na jiné místo. Desky HABITO H jsou oproti tradiční zděné technologii až sedmkrát lehčí a díky tomu získáte menší zatížení nosné konstrukce budovy. A současně jsou i dvakrát tenčí, čímž získáte větší užitnou plochu bytu. Samotná montáž desky je díky suchým procesům až osmkrát rychlejší. Foto: Rigips Značka Rigips je lídrem na trhu v oblasti sádrokartonů a systémů suché vnitřní výstavby. V České republice má tradici víc než 20 let. Všechny výrobní závody mají plně vytíženou kapacitu. Splňují nejpřísnější normy ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Část výroby je exportována do zahraničí. Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips, je členem koncernu Saint-Gobain. Ten je jednou z nejstarších firem světa (v roce 2015 oslavil 350 let existence) a patří mezi globální TOP 100 průmyslových podniků. Koncern Saint-Gobain je světovým lídrem na trzích udržitelného bydlení a stavebních materiálů. Zaměřuje se na klíčové problémy naší doby: hospodářský růst, úsporu energie a ochranu životního prostředí. V rámci Školy suché výstavby Rigips pořádá různě zaměřené kurzy (výstavba příčky, výstavba podhledu, pláštění podkroví, pokládání suché podlahy aj.) pro laiky i profesionály, kteří se chtějí zdokonalit v práci se sádrokartonem. Seznam aktuálních kurzů je k dispozici na webové stránce www.skolasuchevystavby.cz. Podrobné informace týkající se produktů společnosti Rigips i jejích workshopů rádi poskytnou pracovníci našeho Centra obchodní a technické podpory (tel. 220 406 606, 724 600 800, ctp@rigips.cz).