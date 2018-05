Rickon Stark z Hry o trůny míří do Zlína na filmový festival

Od 25. 5. do 2. 6. ožije Zlín již 58. Zlín Film Festivalem, nejstarší a největší filmovou přehlídkou svého druhu na světě. Co letos přinese?

Fotbal na islandské sopce, superhrdinové na dvou kontinentech, bláznivá cesta malých rockerů, boj proti pradávným obrům či cesta odvahy v drsné americké divočině. Tato a další témata nabídnou filmy v mezinárodních soutěžích filmů pro děti a mládež letošního Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

Festival již v pátek 25. května dopoledne odstartuje islandský film režiséra Bragi Þór Hinrikssona Falkoni ve své mezinárodní premiéře. Večerní slavnostní zahájení představí divákům distribuční premiéru slovensko českého filmu Nina režiséra Juraje Lehotského.

Hlavním tématem festivalu je s ohledem na sté výročí Československa právě československý film, který se divákům představí hned ve 3 tematických sekcích - Filmy mého dětství, Filmová hudba a Ota Hofman 90. Opomenuto nezůstane ani 120. výročí vzniku prvních českých filmů. V krásném prostředí místního parku se budou v Biografu za klavírního doprovodu promítat československé němé komedie z prvních desetiletí. Pozornost filmového festivalu se zaměří také na Rakousko, jeho kinematografii a kulturu. V sekci Rakouský výlet bude promítáno 15 rakouských filmů pro děti a mládež. Přirozeným protipólem tradiční evropské kinematografii bude uvedení nové sekce amerického nezávislého filmu pro mládež American Teen.

Letošní Young Star bude představitel Rickona Starka z Her o trůny irský sedmnáctiletý Art Parkinson, který přijede do Zlína představit nový rodinný film Zoo. Sekundovat mu bude devatenáctiletý americký herec Josh Wiggins, jehož dobrodružné drama Cesta divočinou (Walking out) bude soutěžit o Zlatý střevíček pro nejlepší film pro mládež. Festival zařadil do programu i jeho nezávislý film Nová šance s J.K.Simmonsem. Kompletní filmový program https://www.zlinfest.cz/25347-filmovy-program

Bohatý doprovodný program festivalu nabídne již tradičně řadu divadelních představení, koncerty, workshopy a odborné přednášky, výstavy, interaktivní a benefiční programy, ale také sportovní, společenské a další akce pro celou rodinu. Více informací naleznete zde.