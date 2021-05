Repasované notebooky. Znáte všechny výhody, i na co si dát pozor?

Repasované notebooky zažívají období slávy. Překvapuje Vás to? Zjistěte výhody, i na co si dát při koupi pozor.

Refreshované, obnovené, skoro nové nebo repasované notebooky. Ať už je nazveme jakkoliv, jedna věc by měla u repasů vždy platit. A to nejlepší poměr ceny a výkonu. Co to vlastně znamená? Když se na to podíváme laickým okem, tak koupí repasovaného notebooku získáte výkon a kvalitu nového ntb v hodnotě 30 000 Kč a více, za minimální cenu. Repasovaný ntb pořídíte už od 4 000 Kč. Asi si říkáte, jak je to možné?

Repasovaný notebook = vysoce výkonný, odolný a spolehlivý stroj.

Repasují se pouze notebooky v pořizovací ceně nad 20 000 Kč. Takto drahá zařízení mají díky výkonnému procesoru, velké paměti a rychlému disku vše, co pro svou práci potřebujete. Většina z nich splňuje armádní testy odolnosti. Repasy jsou z velmi pevných materiálů, takže při prvním pádu nebo polití rozhodně nepřestanou fungovat. Během repasování se obnoví původní kvality notebooku, ale rapidně klesne jeho cena. Proč?

Repasování = obnovení původních kvalit notebooku

Podstatou repasování je obnova notebooku do jeho původního stavu. Drahé komponenty uvnitř, které dělají notebook tak hodnotným, zůstávají původní. Ty se v rámci repasování důkladně otestují. Opotřebované viditelné části notebooku se vymění, zařízení se kompletně vyčistí a repasovaný počítač vypadá zase jako nový. Díky těmto zásahům cena ntb velmi klesne. Proto je repasovaný notebook často až o 70 % levnější než nový. Životnost takto odolných strojů je dlouhá. Tak proč toho nevyužít?

Repasy jsou notebooky pro dlouholeté užívání.

Manažerské notebooky jsou často extrémně odolné. Vůči prachu, pádu, vodě, někdy i vůči extrémním teplotám. Toto nejsou zařízení, které bychom měli po dvou letech vyhodit na smetiště. Jejich šasi jsou ze slitiny hořčíku a uhlíku, mají kovové panty, někdy dokonce karbonová těla. Na rozdíl od plastových notebooků jsou vyráběny pro dlouholeté užívání. Proto se zhruba po dvou letech repasují. K výrobě každého notebooku je potřeba těžba drahých kovů. Díky repasovaní vytěžíme z notebooku maximum my. Tak proč volit neekologickou cestu?

Koupí repasovaného ntb šetříte přírodu i svoji peněženku.

Dnešní svět bohužel funguje tak, že velké firmy nakoupí svým zaměstnancům nová a drahá zařízení. Po dvou letech je vyhodí a vymění za další nové notebooky. Je to velmi neekologický proces. A my si klademe otázku. Proč tak nutně potřebujeme nové notebooky, když už zítra budou použité? Když jsou repasované nb stejně výkonné jako ty nové? Když repasované ntb často vypadají jako nové? Ano, určitě Vás jako první napadne, že záruka na nový notebook je 2 roky. A to je silný argument. Ale…

Testování, kontrola a čistění každého jednoho kusu.

Dejme tomu, že jste se dostali do fáze, že Váš příští notebook bude repasovaný. Už tato myšlenka je velmi chvályhodná. Ale pozor. Není repas jako repas. S repasy se aktuálně doslova roztrhl pytel. Spousta malých e-shopů začala prodávat repasovanou IT techniku. No co, internet toho pojme. Ale pozor, je tedy jeden velký vykřičník. Všechny internetové obchody vypadají stejně velké. Průchod e-shopem není stejný jako průchod kamenným obchodem. Tam hned víte, jestli se nachází u velkého a spolehlivého prodejce nebo ne. Všímáte si prostředí, čistoty, interiéru, prodejce a tak dále. Na internetu na první pohled nepoznáte vůbec nic. Hlavním rozhodovacím ukazatelem je na e-shopu většinou cena. A to je v případě použitých notebooků špatně. Každý solidní prodejce repasované IT techniky by měl své produkty kontrolovat, testovat a čistit. Možná si říkáte, že slibem člověk nezarmoutí. Na webu může mít tuto informaci každý, ale realitu se dozvíte, až Vám zboží dorazí domů. Omyl. Je tady jeden ukazatel, podle kterého to s jistotou poznáte. Jaký?

Záruka 2 roky zdarma i na repasované notebooky. Jedině v GIGACOMPUTERU

Záruka je jeden z nejdůležitějších parametrů při koupi jakéhokoliv spotřebního zboží. Na repasované ntb je ze zákona záruka 1 rok. Pokud ale prodejce zboží řádně testuje, tím myslíme opravdu každý kus, nebude mít problém Vám dát i na repasovaný notebook záruku 2 roky zdarma. Možná si řeknete, rok nebo dva, není to jedno? Věřte nám, že není. Když Vám dá prodejce s repasovanou IT technikou záruku 2 roky, znamená to, že pro Vás dělá něco navíc. U takového obchodníka se spíš setkáte s prozákaznickým přístupem, solidním jednáním a ochotou než u prodejce, který si nechá druhý rok zaplatit. Nemyslíte? Vždy je ale dobré si o prodejci něco přečíst. Kde?

Repasované notebooky doporučuje až 99 % zákazníků na Heuréce.

O přístupu prodejce repasované IT techniky si v dnešní době můžete ledacos zjistit. Díky Bohu za to! A to hlavně z recenzí. V recenzích je také velký rozdíl. Ty reálné najdete na Heuréce. Tam můžou psát recenze pouze zákazníci, kteří v obchodě opravdu nakoupili. Každá jedna recenze je spojená s reálnou objednávkou. Proto je nejlepší chodit sbírat informace o prodejci přímo tam. Není tajemstvím, že obchody s repasovanou IT technikou mají často vyšší procento doporučení než ty s novými notebooky. Je to hlavně díky nižšímu procentu reklamací. Jak je to možné?

A zase to testování nejen repasovaných ntb.

Nové notebooky před Vámi nikdo neotestuje, nezkontroluje, neprohlédne. I kdyby to chtěl prodejce udělat, tak by si musel sáhnout do marže. A do toho se nikomu nechce. Protože pokud narušíte originální balení, byť jen otevřením, nemůžete už zboží prodávat jako nové, ale jako předváděcí notebook. Jsou však prodejci, kteří nejen repasované ntb, ale i předváděcí zařízení testují, protože chtějí mít nad svým zbožím absolutní kontrolu. Jako například GIGACOMPUTER.

Chcete nový notebook o 40 % levněji? Volte předváděcí ntb.

GIGACOMPUTER je známý testováním každého jednoho kusu. Testuje předváděcí i repasované notebooky, počítače, telefony, tablety i LCD monitory. Díky tomu má jako jediný i dvouletou záruku na vše zdarma. Předváděcí ntb z GIGACOMPUTERU jsou nevyprodané zásoby výrobců, notebooky z marketingových akcí nebo jednou z krabice vybalená zařízení. Takže v podstatě nové notebooky. Koupí předváděčky získáte nový ntb za mnohem nižší peníze. A to se vyplatí. Nákup v GIGACOMPUTER má ještě další výhody. Nejen, že máte dopravu nebo osobní odběr na prodejnách zdarma, ale můžete si tam své zboží prohlédnout, zkontrolovat a až poté se rozhodnout, zda si ho koupíte nebo ne. Tak co, bude Váš příští notebook nový, předváděcí nebo repasovaný?