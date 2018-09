Recenze Jiřího Spolka: Samsung Galaxy Note9, pravý smartphone pro váš byznys

Jiří Spolek je spoluzakladatelem společnosti Zaleťsi.cz a bez nového telefonu Samsung Galaxy Note9 si už svou práci nedokáže představit. „Jsme lovci levných letenek. Každý den projíždíme rezervační systémy aerolinek a snažíme se najít ty nejlevnější nabídky, o kterých napíšeme článek na náš web. Čtenáři si je potom mohou u nás koupit. Note9 je ideální pro cestování. Skvěle fotí a natáčí videa, mohu na něm pracovat v hotelu, při čekání na letištích a přeletech ve dne i v noci.“

Před Note9 jsem používal Samsung Galaxy S7 edge. Byl to skvělý dělník, ale v poslední době už mu docházela interní paměť. U nového Samsungu mám pocit, že vůbec nemá limity výkonu - je tak rychlý, že i při spoustě otevřených aplikací funguje jako hodinky. Vůbec nevnímám, že je to telefon či tablet, přijde mi spíše jako počítač. Je prostě tiše geniální.

Kapacita úložiště telefonu 128 GB mi prozatím stačí. Na svých cestách ale budu určitě více fotit a natáčet videa, takže mi přijde vhod vychytávka, kterou třeba u iPhonů nenajdete: hybridní slot na dvě SIM karty, kdy do jednoho můžete místo SIM karty vložit micro SD kartu do velikosti až 512 GB. A to už je paměť, kterou může Note9 závidět i delfín.

Díky Note9 mohu s klidem nechat doma svůj kompakt a fotit pouze telefonem. Jeho duální foťák umí skvěle sladit brilantně pracující proměnlivou clonu se zabudovanou umělou inteligencí, která dokáže automaticky detekovat snímanou scénu a vybrat ten nejvhodnější režim. Takže pořídíte dokonalé fotky a třeba se můžete vydat na dráhu umělce-fotografa.

Spoluzakladatel společnosti Zaleťsi.cz Jiří Spolek si bez nového telefonu Samsung Galaxy Note9 už svou práci nedokáže představit. | Video: Samsung | 02:56

Díky Note9 a jeho S Penu s technologií Bluetooth si už na cesty a pracovní schůzky neberu blok a tužku. Jednoduše vytáhnu S Pen z telefonu a na zamčeném či aktivním displeji si píšu poznámky. Používám ho i k přepínání snímků při prezentaci fotek.

I po celodenní práci mám často k dispozici ještě 65 procent kapacity baterie. Telefon se celý den nezastavil, aplikace a notifikace jely na plný výkon a baterie má stále plno energie. Já si tak můžu užít nějakou super hru, podívat se na film nebo surfovat po internetu.

Displej je prostě skvělý. Super AMOLED technologie a velikost 6,4 palců - co víc si přát? Sytější barvy a jemnost zobrazení si nedokážu představit. Věrnost barev na fotkách či videích je nepřekonatelná. A kontrast se přizpůsobuje světelným podmínkám.

Pro zabezpečení svých dat v telefonu používám skener oční duhovky. Je to velmi pohodlné. Platforma Samsung Knox chrání všechny citlivé informace, které mám v telefonu uložené.

Rozhraní Samsung DeX je skvělé na cesty i do kanceláře. Propojením telefonu s televizí nebo monitorem si z něj udělám počítač, ať jsem kdekoliv.