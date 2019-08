Realitní dluhopisy přímo z Pražské burzy – jistota i atraktivní výnos

Poslední roky jsme svědky růstu počtu zahájených staveb a zvyšující se poptávky po zajímavých projektech. Spolu s tím se objevují lákavé možnosti pro investory. Nabídka realitních dluhopisů je více než pestrá a jejich výnosy se zpravidla pohybují kolem atraktivních 7,5 %.

"Vstup na burzu je zárukou kredibility. Máte-li navíc k dispozici zkušeného obchodního partnera, který investice rozkládá geograficky, typově a časově, tak můžete vedle jistoty dosáhnout i na zajímavější výnosy," předznamenává Filip Navrátil ze společnosti Europa Investment Property, která se zaměřuje na nákup a rekonstrukci rezidenčních, komerčních a historických objektů.

Míříte na Pražskou burzu, to je velký krok. Jaké další plány máte do budoucna?

Ano, z důvodu zájmu kvalifikovaných investorů spouštíme emisi dluhopisů na Pražské burze. Vedle toho spolupracujeme též s tzv. on-call investory, kteří mají finance stále na svém účtu, ale v případě exkluzivní investice, na kterou je potřeba sehnat peníze do měsíce, nám uvolní 2-3 miliony eur bez toho, abychom je nastálo spravovali na svých účtech.

Naším hlavním cílem je získat do konce roku 500 milionů korun pro nové akvizice v ČR. Dalším z našich plánů je pak pro rok 2020 dokončit všechny rozpracované akvizice v tuzemsku v objemu miliardy. Právě na českém trhu chceme být stále aktivnější a otevřít dveře i fondům a českým bankám. A již se zdá, že máme nakročeno správným směrem, neboť o nás projevil zájem jeden z největších investičních fondů v Česku.

Jak přesně probíhá takové investování s developerskou firmou?

Spolu s každým projektem emitujeme dluhopisy se jmenovitou nominální hodnotou 50 tisíc korun - což je zároveň minimální výše investice. Úrok je vyplácen zpravidla čtyřikrát ročně a výnos se pohybuje kolem 7,5 % p. a. Klienti ale mohou využít i našich investičních balíčků - za 500 tisíc korun s jednorázovým bonusem 0,5 %, za milion korun s bonusem 1,5 %, anebo si dojednat individuální nabídku.

Novou alternativou bude zmíněná možnost investovat prostřednictvím Pražské burzy, která probíhá prostřednictvím tzv. členů burzy - tedy například skrze banky nebo makléřské firmy. Samotné obchodování s cennými papíry může mít na burze trojí podobu. Prostřednictvím on-line klientské aplikace, telefonicky, nebo právě za pomoci osobního bankéře či makléře. Věříme, že toto rozšíření napomůže k dalšímu usnadnění pro investory.

Jaké projekty aktuálně připravujete?

Aktuálně staví naše investiční skupiny v centru Budapešti hotel pro řetězec InterContinental. V Praze ve spolupráci s restaurátory rekonstruujeme krásnou secesní vilu Na Doubkové 2, kde vznikají čtyři luxusní apartmány o rozloze 100 až 240 m2. Připravujeme ale i řadu dalších zajímavých projektů, vedle centra Prahy mimo jiné v Harrachově. V Česku se vedle toho poslední dva roky zaměřujeme též na větší územní celky a na development v oblasti logistiky a skladování.

Proč se vyplatí investovat právě do luxusních nemovitostí či logistických projektů?

Po jejich dokončení následuje prodej či pronájem dlouhodobému nájemníkovi. Když máte dobrou lokalitu, nemusíte se bát, že by výnosnost klesala. Luxusní nemovitosti jsou vůbec nejvíce stabilní − i během minulé finanční krize si svou hodnotu udržely. To, že jsou (a nadále budou) investice do developerských projektů finančně výhodnější, udává pak i kombinace vysokých výnosů z úroků a snížení investorovy daně z příjmů a nulové srážkové daně v případě investic do fondů SICAV.