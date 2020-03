Půjčka před výplatou. Rychle a na cokoliv

Složenky musíme platit všichni a někdy více než jindy. Když taková situace nečekaně nastane, může vzniknout docela problém. Rozhodně nejste první a ani poslední člověk, kterému se něco takového přihodilo. Pokud nechcete o peníze žádat rodinu, je tady půjčka do výplaty, která vás dokáže v případě nouze zachránit.

Tyto krátkodobé půjčky využívá stále více lidí a rozhodně se nejedná o osoby, které jsou přehnaně zadlužení. Prostě vyřeší svůj finanční problém a další měsíc vše zaplatí a zase mohou klidně žít. Jak takové rychlé půjčky fungují? Jsou opravdu pro každého?

Krátkodobá půjčka do výplaty

Rychlé půjčky se vyznačují především tím, že je sjednáte velice snadno on-line. Nemusíte se tedy vzdálit z místa, kde se právě nacházíte. Stránky poskytujících společností bývají velmi přehledné a podání žádosti tak jednoduché, že to zvládne každý. Stačí vyplnit pár údajů a cesta k rychlému vyřešení vašich starostí je otevřená.

Částky se pohybují kolem 10 000 Kč, v některých případech i víc, ale obvykle nepřesáhnou 100 000 Kč. Splatnost je kolem jednoho měsíce, ale i zde se samozřejmě objeví pár výjimek.

Často se objevují dotazy, zda je půjčka do výplaty pro každého. Každá nebankovní společnost má své podmínky, a tak neexistuje žádná, která by půjčila každému. Někde je nezbytné doložit příjem, jindy nesmíte mít žádný záznam v registru apod. Většina se ovšem snaží svým klientům vyjít maximálně vstříc a hledat cestu, jak jejich žádosti vyhovět.

Půjčka bez registru aneb ani škraloup nevadí

Půjčky před výplatou jsou převáděny na účet velmi rychle, prakticky ihned po schválení žádosti. Výhodou je, že finance můžete použít na cokoliv a není nutné dokládat, na co si peníze berete. Problémem často bývá záznam v registru dlužníků a přiznejme si to, ten má dnes mnoho lidí a častokrát ne vlastní vinou nebo kvůli předchozí hlouposti. Rychlá půjčka bez registru řeší i tuto potíž.

Dnes již sice není právně možné nabízet půjčku, aniž by společnost nahlížela do registru, nemusí to pro ni být ale rozhodující faktor. Důležitá je celková bonita klienta. Když u vás neexistuje žádný jiný problém, máte dostatečný příjem, žádné dluhy vůči zvolené společnosti apod., jistě získáte potřebný obnos. Díky tomu, že není nutné vyřizovat mnoho, často komplikovaných, formalit, máte peníze na účtu v rekordně krátkém čase.

Registrační poplatek

Mnoho společností požaduje tzv. registrační poplatek ve výši 1 Kč, který má ověřit, že vámi uvedený bankovní účet je opravdu váš. Bohužel ne každý může čekat, až kontrola proběhne. Naštěstí existují společnosti, které nepožadují vůbec žádné poplatky a peníze předem.

Co všechno potřebuje k půjčce před výplatou?

Nemusíte se bát. Vyřízení je velice jednoduché a rychlé. Stačí jen doklad totožnosti a číslo účtu, kam vám přijdou peníze. Dále může být vyžadována e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu a v některých případech i doložení příjmů. Je to opravdu takto rychlé. Vyplníte on-line žádost a během pár minut je hotovo. Pokud vám žádost společnost schválí, odesílá také ihned peníze.

Jak podat žádost krok po kroku?

Vyplňte formulář na stránkách zvolené nebankovní společnosti.

Zašlete oskenované doklady totožnosti.

Doložte existenci svého účtu, je-li to vyžadováno.

Potvrďte odeslání.

Musíte dokládat příjmy?

Ne všichni mohou doložit svůj příjem. Nejproblematičtější skupinou bývají matky na mateřské dovolené, lidé v důchodu nebo samozřejmě nezaměstnaní. Pokud spadáte do nějaké takové kategorie nebo jednoduše nechcete, je pro vás ideální variantou půjčka bez doložení příjmů.

Výhod má takový úvěr ale mnohem víc. Někteří poskytovatelé nabízí první půjčku zdarma za dodržení určitých podmínek, takže musíte v době splatnosti vrátit přesně tolik, kolik jste si půjčili. Jinak se obvykle platí určité procento z vypůjčené částky. V případě, že nemůžete půjčku včas zaplatit, můžete požádat o prodloužení splatnosti, buď naprosto zdarma nebo za určitý poplatek. Samozřejmě je tu i možnost předčasného splacení. Nezáleží na tom, proč jste se dostali do problémů a potřebujete peníze. Možnost rychlého řešení existuje, tak ji využijte.