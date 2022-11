Průvodce světem pravého rumu: Co všechno je dobré vědět, než si jdete koupit rum

Rum už dávno není hospodským pitím, které do sebe kopnete a jdete. Naopak, rum je sofistikovaným nápojem pro ty, kdo si chtějí sklenku opravdu vychutnat. Jak ale vybrat opravdu dobrý a kvalitní rum? Máme pro vás tipy, co si o každé láhvi před nákupem zjistit.

Jak poznat pravý rum?

Označení "rum" měl dříve kdejaký alkoholický nápoj, od tuzemáku přes destiláty z cukrové třtiny a melasy až po pravý rum, a bylo těžké se v tom všem vyznat. Ale nyní je definice pravého rumu celkem jasná: je vyroben jen ze šťávy z cukrové třtiny nebo melasy a nesmí obsahovat více než 20 g cukru na litr. Navíc nesmí být aromatizován. Obsah alkoholu musí být alespoň 37,5 %. Pokud tedy na láhvi tvářící se jako rum chybí označení "rum", opravdu nejde o pravý rum, ale o lihovinu nebo likér.

Není rum jako rum

Jestli tedy držíte v ruce lahev na jejíž etiketě je název "rum", pak jste sice na dobré cestě, ale stojíte u dalšího dilematu. Máte si pořídit rum karibský nebo se zaměřit na jednu zemi, třeba Kubu nebo Panamu? Země původu je totiž jedním z faktorů, které ovlivňují výslednou chuť rumu. Oba budou pravděpodobně chutnat dobře, ale ten, který pochází z jedné země, má opravdu jasný původ a nejde o směs různých rumů z velké oblasti Karibiku. "Navíc rumy z jedné země mají svůj osobitý charakter, něco jako terroir u vína, tedy vlastnosti, které můžete vyhledat v chuti. Mohou mít i intenzivnější chuť. Například panamské rumy, jako jsou třeba Heffron 5 YO nebo Heffron 10 YO, mají bohatou a vyváženou chuť, které jim dodává specifické klima Panamy," říká master blender Roman Petruš z Palírny U Zeleného stromu.

Chuť je ovlivněna stářím rumu

Kromě země původu vás bude zajímat také stáří rumu. I když neplatí, že čím je rum starší, tím je lepší, doba zrání samozřejmě ovlivňuje jeho chuť. Mladé rumy, které zrají mezi 1-3 roky, jsou lehčí. Naopak rumy, které zrály 3 roky nebo 20 let jsou těžší, komplexnější a mají intenzivnější chuť. Aby to ale nebylo tak jednoduché, je zapotřebí číst stáří rumu na etiketě opravdu pozorně. "Pokud je například uvedeno "5 let zrání", pak se jedná o rum, jehož každá kapka zrála v sudu 5 let. To je třeba příklad našeho rumu Heffron 5 YO. Pokud je ale na etiketě uvedeno například "až 8letý třtinový destilát", pak se jedná o blend několika různě starých rumů a 8letého třtinového destilátu tam může být například jedna kapka," vysvětluje Jan Sedláček, brand manažer značky Heffron z Palírny U Zeleného stromu.