Proč jsou online půjčky oblíbené a jak se o ně žádá?

Uvažujete nad tím, že si sjednáte online půjčku, a to možná poprvé ve svém životě? V tom případě byste jistě měli vědět, jaká úskalí jsou s podobnou finanční injekcí spojena. Rovněž byste se měli zajímat o to, kde podobnou půjčku, která splní veškerá vaše kritéria, skutečně získáte, a to i bez toho, aniž byste museli zbytečně přeplácet.

Flexibilita, která vás potěší Pokud hledáte půjčku, která bude online, měli byste možná prozkoumat nabídku na stránkách Tetička.cz, která je ke svým klientům vstřícná a nabízí jim volnou ruku v oblasti financování. Půjčka od Tetičky je velmi flexibilní. Přizpůsobí se vám tedy doslova na míru můžete si půjčovat i opakovaně. Tento produkt se tak řadí mezi krátkodobé finanční služby. Půjčit si můžete 1.000 Kč anebo až 8.000 Kč. Jak o půjčku zažádat? O půjčku zažádáte velmi snadno. Vše se dá vyřídit bez toho, aniž byste museli navštěvovat pobočku společnosti. O půjčku si totiž můžete zažádat na internetu, a to z pohodlí svého domova. Půjčka je většinou schválena do 10 minut od chvíle, kdy žádost odešlete společnosti. K vyplnění žádosti navíc nepotřebujete nic víc, než jen váš občanský průkaz a potvrzení o vašich příjmem, které se řídí podle celé řady kritérií. Společnost rovněž bude zajímat vaše aktuální finanční situace a také vaše dosavadní závazky. Pro koho je tato půjčka určená? O půjčku od Tetičky může požádat v podstatě každý, jemuž již bylo 18 let a má prokazatelné příjmy. Výjimku netvoří ani OSVČ. V závislosti na tom, kdo o půjčku žádá, je třeba také doložit potřebné dokumenty, které: Zaměstnanci v pracovněprávním poměru dokládají samozřejmě své prokazatelné příjmy. Ty mohou prokázat buď svými výplatními páskami či výpisem z běžného účtu. V každém případě je jeden či druhý doklad, potřeba. OSVČ se musí prokazovat poslední známou daňovou povinností ze své činnosti. Až poté jim Tetička může půjčku poskytnout.

Starobní a invalidní důchodci to mají obdobné, ti totiž musí rovněž prokázat platební výměr zpříslušné OSSZ, kde bude uvedena částka, kterou měsíčně pobírají. Kolik si můžete maximálně půjčit? Tato otázka logicky napadne každého, jenž má o podobnou půjčku zájem. Maximální částka, kterou je možné si u této společnosti půjčit, se pohybuje na hranici 8.000 Kč. Jedná se tedy o částku, kterou můžete pokrýt nenadále výdaje či krátkodobý výpadek příjmu domácnosti. V každém případě si u společnosti může každý spolehlivý klient půjčovat i opakovaně. Je tato půjčka účelová? Půjčit si můžete doslova na cokoliv, jelikož je zmíněná půjčka neúčelovou záležitostí. Peníze si tak můžete půjčit na dovolenou, na opravu pračky, na nákup Vánočních dárků či na letní tábor pro vaše děti. Vaší fantazii se meze rozhodně nekladou a na co si tedy půjčíte peníze u Tetičky, je zcela a jen na vás. V každém případě se jedná o krátkodobou půjčku, která by měla vyřešit vaši momentální finanční situaci, tudíž je třeba tuto půjčku také takto brát.