Proč je pojišťovací poradce ideální start po mateřské nebo rodičovské?

Nezávislost a vlastní organizování času, vstupní školení, počáteční fixní odměna při splnění daných podmínek, osobní rozvoj i pomáhání lidem. To je stručný výčet, co můžete na pozici pojišťovacího poradce získat. Při hledání té správné pojišťovací společnosti pomůže jedno nepsané pravidlo: stabilita.

"Na mateřské jsem byla s dětmi něco přes čtyři roky. Když šly do školky, byla jsem ráda, že i já můžu změnit prostředí. Do zaměstnání se mi vracet nechtělo, chtěla jsem zkusit něco nového, postavit se na vlastní nohy. Činnost, ve které budu v kontaktu s lidmi, ale zároveň nebudu příliš vytížená, abych mohla bez problémů vyzvednout děti ze školky, nebo s nimi zůstat doma v případě, že onemocní. Hledala jsem a našla nabídku na pozici pojišťovacího poradce v pojišťovně MetLife. Na vstupním pohovoru mě ujistili, že předchozí obchodní zkušenosti jsou sice výhodou, ale nejsou nutnou podmínkou. Nejdříve totiž projdu bezplatným školením, ze kterého si odnesu všechny potřebné informace, a pokud si nebudu s něčím vědět rady, můžu se kdykoli obrátit na některého ze zkušených kolegů. To byla pro mě, po mé čtyřleté pracovní přestávce, výborná zpráva," popisuje svoje zkušenosti Magdaléna Huštáková, pojišťovací poradkyně MetLife.

"Celkem rychle jsem se zorientovala ve všech produktech životního a úrazového pojištění, které naše společnost nabízí. Brzy jsem byla schopná vyslechnout klientovy požadavky a doptat se i na ty, které jeho samotného třeba nenapadnou. Podle toho pak společně sestavíme pojištění tak, aby mu pokrylo vše potřebné. To mě na té práci opravdu baví. Poznávat nové lidi, porozumět jim a pomáhat, aby se v případě zranění či nemoci co nejvíce soustředili na léčbu a nemuseli se strachovat o svou finanční situaci," dodává Magdaléna Huštáková.

"Při rozhodování, jestli rozjet, nebo nerozjet kariéru jako pojišťovací poradkyně, pro mě bylo plusovým bodem, že je pojišťovna MetLife stabilní a nadnárodní společností, že nejsem zaměstnankyně a mám maximální míru svobody. Při nástupu jsem měla první rok a půl garanci minimální odměny při splnění daných podmínek. Díky tomu jsem se mohla v klidu zaměřit na sebevzdělávání a vytváření kontaktů. Hlavně ze začátku se mi občas stalo, že mě někdo odmítl, aniž by si mě vyslechl, ale jsou to cenné zkušenosti, díky kterým jsem se naučila lépe komunikovat a rozvinula jsem svého obchodního ducha. Postupně jsem získávala nové klienty a někteří se mi ozývali i sami. Vysvětluji si to i tím, že jsem s lidmi opravdu mluvila a snažila jsem se jim porozumět a vše ohledně pojištění vysvětlit. Někdy mi právě na základě toho zavolal klientův známý," říká ke svým začátkům Magdaléna Huštáková.

"Návrat po mateřské do zaměstnání může být někdy stresující. Jsem ráda, že jsem se tenkrát rozhodla nastoupit do pojišťovny MetLife. Podařilo se mi skloubit práci, rodinu a ostatní pochůzky. Po pár měsících se výrazně zlepšil i náš rodinný rozpočet, a hlavně jsem zase začala pracovat na sobě," uzavírá M. Huštáková.

