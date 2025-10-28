Přišlo 200 tisíc lidí. Pořadatele teď kvůli pochodu hrdosti vyslýchá maďarská policie

Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána už roky omezuje práva příslušníků LGBT+ a odůvodňuje to ochranou dětí. Letos prosadila zákon, který vedl k zákazu pochodů hrdosti. Navzdory tomu více než 200.000 lidí přišlo v červnu na každoroční pochod Budapest Pride. Tisíce dalších začátkem tohoto měsíce dorazily na Pécs Pride, jedinou akci tohoto druhu konanou mimo hlavní město.
Pořadatelé v Pécsi se zákon snažili obejít tím, že policii nahlásili konání happeningu proti přemnožení divokých zvířat, která jsou příčinou a obětí mnoha dopravních nehod. Happening měl přitom stejnou trasu jako chystaný pochod hrdosti.
"Necítím se být vinen"
Buzás-Hábel uvedl, že dostal předvolání na policii, kde přiznal, že organizoval pochod hrdosti a vyzýval lidi, aby se ho zúčastnili. "Řekl jsem ale, že se necítím být vinen, protože jsem využil svého základního práva, které je zakotvené v mnoha mezinárodních a evropských konvencích o lidských právech," uvedl před desítkami protestujících, kteří ho přišli podpořit.
Podle agentury APA mezi nimi byli zástupci Maďarského helsinského výboru a Amnesty International. Ve společném prohlášení uvedli, že Buzás-Hábel si nezaslouží trest, ale vyznamenání. Považují za nepřijatelné, že tento aktivista a všichni ostatní, kdo se pokojně zasazují za rovná práva komunity LGBT+, čelí trestnímu stíhání a trestům.
AFP píše, že pokud bude Buzás-Hábel obžalován, hrozí mu až roční vězení.