Přišlo 200 tisíc lidí. Pořadatele teď kvůli pochodu hrdosti vyslýchá maďarská policie

ČTK ČTK
28. 10. 2025 22:07
Maďarská policie v úterý vyslechla lidskoprávního aktivistu Gézu Buzáse-Hábela kvůli uspořádání pochodu hrdosti komunity LGBT+ v Pécsi na jihozápadě země. Agentura AFP připomíná, že na tuto akci nedávno navzdory zákazu přišly tisíce lidí.
Viktor Orbán.
Viktor Orbán. | Foto: Reuters

Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána už roky omezuje práva příslušníků LGBT+ a odůvodňuje to ochranou dětí. Letos prosadila zákon, který vedl k zákazu pochodů hrdosti. Navzdory tomu více než 200.000 lidí přišlo v červnu na každoroční pochod Budapest Pride. Tisíce dalších začátkem tohoto měsíce dorazily na Pécs Pride, jedinou akci tohoto druhu konanou mimo hlavní město.

Pořadatelé v Pécsi se zákon snažili obejít tím, že policii nahlásili konání happeningu proti přemnožení divokých zvířat, která jsou příčinou a obětí mnoha dopravních nehod. Happening měl přitom stejnou trasu jako chystaný pochod hrdosti.

"Necítím se být vinen"

Související

Starosta Budapešti dostal kvůli LGBT pochodu předvolání k výslechu

Maďarsko, Budapešť, Pride pochod

Buzás-Hábel uvedl, že dostal předvolání na policii, kde přiznal, že organizoval pochod hrdosti a vyzýval lidi, aby se ho zúčastnili. "Řekl jsem ale, že se necítím být vinen, protože jsem využil svého základního práva, které je zakotvené v mnoha mezinárodních a evropských konvencích o lidských právech," uvedl před desítkami protestujících, kteří ho přišli podpořit.

Podle agentury APA mezi nimi byli zástupci Maďarského helsinského výboru a Amnesty International. Ve společném prohlášení uvedli, že Buzás-Hábel si nezaslouží trest, ale vyznamenání. Považují za nepřijatelné, že tento aktivista a všichni ostatní, kdo se pokojně zasazují za rovná práva komunity LGBT+, čelí trestnímu stíhání a trestům.

AFP píše, že pokud bude Buzás-Hábel obžalován, hrozí mu až roční vězení.

 
Mohlo by vás zajímat

Dýchají na ventilátoru, rodina padá únavou. Peníze pro péči pomáhá sehnat i Strýcová

Dýchají na ventilátoru, rodina padá únavou. Peníze pro péči pomáhá sehnat i Strýcová

Pošta od příštího roku zdraží SIPO, používají ho téměř tři miliony lidí

Pošta od příštího roku zdraží SIPO, používají ho téměř tři miliony lidí

Nejvyšší soud přirovnal předvolební kampaň SPD k nacistické propagandě, trest nepadl

Nejvyšší soud přirovnal předvolební kampaň SPD k nacistické propagandě, trest nepadl

USA a Británie stahují diplomaty z Mali, zemi paralyzuje blokáda paliv

USA a Británie stahují diplomaty z Mali, zemi paralyzuje blokáda paliv
Právě se děje Obsah Maďarsko Viktor Orbán LGBT pochod gayů a lesbiček policie aktivista

Právě se děje

před 12 minutami
Dýchají na ventilátoru, rodina padá únavou. Peníze pro péči pomáhá sehnat i Strýcová

Dýchají na ventilátoru, rodina padá únavou. Peníze pro péči pomáhá sehnat i Strýcová

Potřebují oddech, ale nemají na něj nárok, protože 24 hodin sedm dní v týdnu se starají o to, aby někdo jiný mohl dýchat.
před 24 minutami
Pošta od příštího roku zdraží SIPO, používají ho téměř tři miliony lidí

Pošta od příštího roku zdraží SIPO, používají ho téměř tři miliony lidí

Službu SIPO využívají téměř tři miliony lidí.
Aktualizováno před 40 minutami
Nejvyšší soud přirovnal předvolební kampaň SPD k nacistické propagandě, trest nepadl

ŽIVĚ
Nejvyšší soud přirovnal předvolební kampaň SPD k nacistické propagandě, trest nepadl

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 44 minutami
USA a Británie stahují diplomaty z Mali, zemi paralyzuje blokáda paliv

USA a Británie stahují diplomaty z Mali, zemi paralyzuje blokáda paliv

Americké velvyslanectví částečnou evakuaci svých zaměstnanců a jejich rodin zdůvodnilo bezpečnostními riziky v zemi.
před 47 minutami
Ukončete ilegální útoky proti údajným pašerákům v Karibiku, vyzvala OSN Washington

Ukončete ilegální útoky proti údajným pašerákům v Karibiku, vyzvala OSN Washington

Za poslední dva měsíce zabila americká armáda při úderech proti lodím, které označila za pašerácké, již na 60 lidí.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nová česká kometa? Šalková si v Číně zahraje poprvé v kariéře semifinále turnaje WTA

Nová česká kometa? Šalková si v Číně zahraje poprvé v kariéře semifinále turnaje WTA

Jednadvacetiletá česká tenistka Dominika Šalková si na turnaji v Ťiou-ťiang zahraje poprvé na elitním okruhu WTA semifinále.
Josef Veselka

Komentář: Po česku zfušovaná protipožární zeď

Další zprávy